Venerdì 9 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 9 luglio è il 190° giorno del calendario gregoriano. Mancano 175 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Veronica Giuliani (Vergine)

Accadde Oggi

1357 – A Praga inizia la costruzione del Ponte Carlo: Il fascino immortale del centro storico di Praga, disegnato in varie epoche, cominciò a prendere forma nella seconda metà del XIV secolo, quando il re di Boemia Carlo IV divenne Imperatore del Sacro Romano Impero e spostò qui la capitale dell’impero.

1540- Enrico VIII re d'Inghilterra ottiene l'annullamento del matrimonio dalla sua quarta moglie, Anna di Cleves, sposata 6 mesi prima, che avalla il mancato consumo delle nozze in cambio di una cospicua rendita.

1942 – Olocausto: la famiglia di Anna Frank si nasconde nell'attico sopra l'ufficio del padre in un magazzino di Amsterdam.

1943 – Seconda guerra mondiale: forze alleate eseguono l'invasione anfibia della Sicilia ( Sbarco in Sicilia ).

1955- Pochi mesi dopo la morte di Einstein, e alla vigilia dell'incontro dei "quattro grandi" a Ginevra, Bertrand Russell rende pubblico il "testamento spirituale" affidatogli dal grande scienziato negli ultimi giorni di vita, e sottoscritto da altri sette suoi colleghi.

1958 – L'onda anomala più alta: Un tremendo terremoto e il collassamento di un intero fianco di montagna originano un'onda anomala, alta 524 metri, che si abbatte sulla baia di Lituya Bay (piccolo fiordo dell'Alaska).

1962 – Prima mostra di Andy Warhol a New York : Dopo essersi formato in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology e aver fatto le prime esperienze sulle principali riviste glamour, come Vogue, il 34enne Andy Warhol scoprì quasi per caso che l'immagine di una "lattina di zuppa" sarebbe diventata il manifesto di una nuova corrente artistica: la Pop Art.

2004 - USA: la commissione del Senato sui servizi di Intelligence annuncia i risultati della sua indagine: "Le informazioni fornite dalle agenzie di intelligence americane sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq erano sbagliate", avendo sopravvalutato le prove a favore ed ignorato quelle contrarie. La Commissione assolve la Casa Bianca, in quanto le sue decisioni sono state viziate dai rapporti falsati.

2006- A Berlino, nella finale dei Mondiali di calcio di Germania 2006, l'Italia batte la Francia ai rigori per 5 a 3. La partita viene decisa ai calci di rigore. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, ventiquattro anni dopo il trionfo a Spagna '82.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 9 luglio hanno la grande capacità di concepire insolite ipotesi di lavoro e insieme l’abilità pratica di vederle realizzate in prospettiva: per questo esercitano un forte influsso sul mondo che li circonda. Molti sentono il desiderio di conoscere meglio il processo della vita e della creazione, comprendere a fondo il funzionamento di tutte le cose, estrapolare idee e oggetti per poi rimetterli insieme. I nati del 9 luglio vogliono analizzare, descrivere, discutere qualunque settore della vita che trovino di loro interesse.

1956 – Tom Hanks: Nato a Concord, città della California, è una delle star di Hollywood, dove da trent’anni è attivo come attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.

1950 – Adriano Panatta: Nato a Roma, è un famoso ex tennista che, dalla fine degli anni Sessanta al 1983, ha rappresentato il tennis italiano sui campi di tutto il mondo.

Scomparsi

1980 – A Rio de Janeiro (sua città natale) muore il poeta, compositore e cantante Vinicius de Moraes all’età di 66 anni.

