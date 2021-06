Mercoledì 9 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: posa della prima pietra del ponte di Rialto, Fido muore dopo che ogni giorno per 14 anni va alla fermata dell’autobus per attendere il ritorno del padrone, esordio di Paperino. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Il 9 giugno è il 160° giorno del calendario gregoriano. Mancano 205 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Efrem (Diacono e Dottore della Chiesa) il nome deriva dall’ebraico Efraim ed ha il significato di “fecondo, che da frutti”.

Accadde Oggi

1311 – La Maestà di Duccio di Buoninsegna viene accompagnata in processione lungo le vie di Siena ed installata sull’altare del Duomo

1537 – Papa Paolo III dichiara che “gli indiani sono esseri umani, con le qualità ed i difetti degli esseri umani”

1588 – Posa della prima pietra del nuovo ponte di Rialto a Venezia

1815. Viene firmato l’atto finale del congresso di Vienna. Nel 1815, i rappresentanti delle maggiori potenze europee vittoriose su Napoleone si riuniscono a Vienna per cancellare l’eredità della rivoluzione francese e del periodo napoleonico e restaurare i valori dell’”ancien régime”.

1856 – 500 Mormoni lasciano Iowa City e si dirigono ad ovest verso Salt Lake City, portandosi dietro tutti i loro averi su carretti a due ruote

1934 – Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney La gallinella saggia (The wise little hen)

1937 – I fratelli Carlo e Nello Rosselli sono assassinati in Francia dai fascisti

1958 – Fido cane meticcio di Luco del Mugello (nel comune di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze), muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 anni alla fermata dell’autobus per attendere invano il ritorno del padrone, perito nel 1943 durante un bombardamento aereo

alla fermata dell’autobus per attendere invano il ritorno del padrone, perito nel 1943 durante un bombardamento aereo 1999. Guerra del Kosovo: la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO firmano un trattato di pace, che concede all’esercito serbo 48 ore di tempo per ritirarsi dal Kosovo. Il 10 giugno, tuttavia,con un blitz fulmineo, un contingente di pace sovietico elude l’accordo, insediandosi nel territorio di Pristina. Il generale Clark protesta, ma l’Alleanza si vede infine costretta ad accettare lo stato di fatto.

2007 – Visita in Italia del Presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush che incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI; per l'evento scendono in piazza a Roma i movimenti pacifisti con un corteo di circa 200.000 persone

1934 – L’esordio di Paperino: Un papero e un maiale, membri del Circolo dei pigri, trascorrono le loro giornate scansando ogni fatica. Per questo di fronte alle ripetute richieste di aiuto di una gallinella, impegnata nella semina e nella raccolta del grano, si fingono debilitati da un fastidioso mal di pancia. È il soggetto de La Gallinella saggia, cartone animato prodotto dalla Walt Disney e pubblicato il 9 giugno del 1934, in cui esordisce il celebre Donald Duck (conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paolino Paperino) e Meo Porcello (che resterà per lungo tempo un inseparabile compagno d’avventure).

Nati

Sei nato oggi? Una particolare forza interiore ti sorregge in tutto ciò che fai. Grazie all’intelligenza e ad una notevole intuizione ti potrai scegliere la strada più adatta e potrai contare su una vita, sia lavorativa che affettiva, più che soddisfacente. Spesso sei dotato di capacità extrasensoriali e poteri medianici.

1963 – Johnny Depp: Da creatura fiabesca a pirata, da cioccolatiere a gangster, quando recita lui le emozioni sono garantite. Gli manca solo l’Oscar, tre volte sfiorato, per coronare una carriera da divo e da sex symbol tra i più osannati del cinema mondiale, suggellata dall’intitolazione di una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame.

1961 – Michael J. Fox: Leggi il suo nome e pensi, immediatamente, ai “viaggi nel tempo” di Marty McFly con la mitica DeLorean brevettata dal pittoresco scienziato Doc. Attore e doppiatore canadese naturalizzato statunitense, nato ad Edmonton, nella provincia dell’Alberta.

1954 – Milena Gabanelli: È la freelance più famosa d’Italia, conduttrice di un programma (dal 1997 al 2016) che, a detta di molti, rappresenta il non plus ultra del giornalismo d’inchiesta.

Scomparsi

1870 – Charles Dickens: Riconosciuto come il più grande romanziere dell’età vittoriana e il fondatore del romanzo sociale, i suoi libri sono tra i grandi classici della letteratura mondiale. Le avventure di Oliver Twist, David Copperfield, Il circolo Pickwick, e Canto di Natale.

