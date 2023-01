Oggi 9 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, Oroscopo di Paolo Fox 9 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Ricorda che ognuno ha i suoi tempi: fermarti a riflettere non è indice di debolezza. Lasciati ispirare da ciò che ti è intorno e concentrati su di te: avrai un’ottima giornata a lavoro.

Toro. In mattinata potrai trovare qualche difficoltà di comunicazione col partner, ma il tutto si risolverà facilmente. Stessa situazione sul lavoro: bisognerà risolvere qualche questione in sospeso.

Gemelli. Se il mattino ha l’oro in bocca il pomeriggio sarà un po’ sottotono. Chi ha avuto dei problemi sul lavoro finalmente può recuperare.

Cancro. Non concentrarti troppo sugli amori effimeri di questi giorni. Piuttosto riponi la tua attenzione sul lavoro: ci sarà un gran bisogno di te.

Leone. Qualche polemica potrebbe essere alle porte, ma il tutto troverà una soluzione molto semplice. Sul lavoro non sbilanciatevi troppo.

Vergine. Mattinata positiva sia su lavoro che in amore: sfrutta questa situazione, è difficile che ricapiterà a breve.

Bilancia. È una giornata molto interessante: Mercurio ti aiuta in questo tuo cammino. A lavoro devi prendere una decisione molto complicata: non ti agitare e mantieni la calma.

Scorpione. Dai la giusta attenzione solo a chi ritieni davvero importante. Non perdere tempo: le stelle sono dalla tua parte anche in ambito finanziario.

Sagittario. La tua determinazione ti porta a raggiungere i tuoi scopi sia in amore che sul lavoro. Non perdere mai la tua ambizione. Ti servirà quando meno te lo aspetti.

Capricorno. In questo fine settimana avrai uno slancio in più per fare ciò che da sempre ti spaventa. Piccoli problemi personali saranno risolti sul lavoro in modo semplice e definitivo.

Acquario. La mattina sarà molto complicata ma il pomeriggio sarà tranquillo. Periodo molto interessante soprattutto per chi ha un’attività.

Pesci. Qualche dissidio potrebbe esserci nella seconda parte della mattinata. In ambito lavorativo Marte e Venere sono favorevoli: potrebbe arrivarvi una chiamata molto interessante.

Almanacco

Il 9 gennaio è il 9º giorno del calendario gregoriano. Mancano 356 giorni alla fine dell’anno.

Sant’Adriano di Canterbury, abate

Nati

Sei nato oggi? I nati il 9 gennaio sono individui tenaci e instancabili, estremamente ambiziosi, non solo per sé stessi ma anche per i propri familiari; vogliono arrivare in vetta ed essere i migliori e riescono a impiegare tutte o gran parte delle loro forze, anno dopo anno, al fine di raggiungere tale scopo. Tuttavia, i nati in questo giorno sono anche capaci di commettere gravi errori e fare calcoli completamente sbagliati, cosicché la loro vita è costellata da sconfitte, perdite e problemi di ogni genere.

1928 – Domenico Modugno: È considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise.

1908 – Simone de Beauvoir, scrittrice, saggista e filosofa francese († 1986)

1933 – Wilbur Smith, scrittore sudafricano

1941 – Joan Baez, cantautrice e attivista statunitense

1944 – Massimiliano Fuksas, architetto italiano;

Jimmy Page, chitarrista e compositore britannico

Accadde Oggi

1448 – In piazza Sant’Ambrogio a Milano si svolge la prima lotteria .

In piazza Sant’Ambrogio a Milano si svolge . 1535 – Francisco Pizarro fonda la città di Lima , che diventerà la capitale del Perù .

fonda la città di , che diventerà la capitale del . 1839 – Prima dimostrazione all’Accademia delle Scienze di Parigi di un dagherrotipo , sistema inventato da Louis Daguerre per la riproduzione delle immagini.

Prima dimostrazione all’Accademia delle Scienze di Parigi di un , sistema inventato da Louis Daguerre per la riproduzione delle immagini. 1878- Muore Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d’Italia . Insieme al primo ministro Camillo Benso conte di Cavour, Vittorio Emanuele II porta a termine il Risorgimento e il processo di unificazione italiana.

. Insieme al primo ministro Camillo Benso conte di Cavour, Vittorio Emanuele II porta a termine il Risorgimento e il processo di unificazione italiana. 1950- Modena . Durante lo sciopero di protesta contro la chiusura delle Fonderie Riunite, 6 operai vengono uccisi dalla polizia . Centinaia saranno i feriti durante gli scontri.

. Durante lo sciopero di protesta contro la chiusura delle Fonderie Riunite, . Centinaia saranno i feriti durante gli scontri. 1960- Iniziano in Egitto i lavori per la costruzione di una delle opere idrauliche più imponenti del mondo: la diga di Assuan, costruita sul fiume Nil o. La costruzione termina il 21 luglio del 1970. La struttura principale é formata da un nucleo di argilla e cemento rivestito di terra e roccia granitica.

o. La costruzione termina il 21 luglio del 1970. La struttura principale é formata da un nucleo di argilla e cemento rivestito di terra e roccia granitica. 1986- Dopo aver perso una battaglia legale con la Polaroid, l a Kodak lascia il settore della fotografia istantanea .

Dopo aver perso una battaglia legale con la Polaroid, l . 2011 – In Cina vengono introdotti nuovi controlli sui contenuti dei messaggi inviati attraverso i telefoni cellulari.

In vengono introdotti nuovi contenuti dei inviati attraverso i 2012 – Il nuovo primo ministro della Giamaica, Portia Simpson Miller, annuncia che il suo paese diventerà una repubblica, rimuovendo la regina Elisabetta II dal ruolo di capo dello stato.?

2007 – Steve Jobs presenta l’iPhone: “Con questo prodotto rivoluzionario abbiamo fatto un salto in avanti di almeno 5 anni rispetto alla concorrenza: abbiamo reinventato il telefono”. Steve Jobs adopera toni trionfalistici nel presentare al pubblico l’iPhone, l’ultima sfida targata Apple. Comincia da qui una grande rivoluzione nel modo di utilizzare il cellulare.