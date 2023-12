Oggi 9 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, bella questa giornata per quanto riguarda i sentimenti, l'umore è alle stelle e anche la voglia di stare con il partner. Attenzione solo a qualche incertezza sul lavoro.

Toro - Cari toro, è il vostro momento con luna, Venere, Giove e Saturno dalla vostra parte. Favorita sia la sfera sentimentale che il lavoro anche se c'è ancora un po' di stanchezza accumulata.

Gemelli - Cari gemelli, questa è una giornata poco movimentata dal punto di vista sentimentale anche se il peggio ve lo siete lasciati, ormai, alle spalle. Sul lavoro meglio non avere un atteggiamento negativo.

Cancro - Cari cancretti, questa giornata potrebbe portare a qualche discussione con il partner e sul lavoro è arrivato il momento di gestire lo stress senza farsi sopraffare dalla stanchezza.

Leone - Cari leoncini, questa giornata è ideale per vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro c'è una grande possibilità di crescita, continuate con questi ritmi.

Vergine - Cari vergine, potete iniziare a mettere le basi per un futuro insieme alla vostra metà e se siete single, favoriti gli icontri. Sul lavoro arrivano le soddisfazioni.

Bilancia - Cari bilancia, bella la giornata di oggi per i sentimenti, un po' meno per il lavoro che crea un po' di agitazione ma non fatevi travolgere dallo stress.

Scorpione - Cari scorpioncini, tenete a bada le emozioni negative e cercate di avere un atteggiamento positivo anche nei momenti meno favorevoli. L'amore può creare stress ma anche il lavoro. Stringete i denti.

Sagittario - Cari sagittario, questa giornata è molto bella per vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro avete voglia di fare cose nuove ma vi sentite un po' limitati. Per ora bisogna accontentarsi.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata è molto bella per i sentimenti, siete di buon umore e avete tanta voglia di amare. Sul lavoro arrivano belle opportunità.

Acquario - Cari acquario, oggi siete un po' agitati ma cercate di non cadere nelle provocazioni degli altri, soprattutto sul lavoro.

Pesci - Cari pesciolini, torna la voglia di fare e anche di amare. Sul lavoro riuscirete a portare a termine i progetti e anche a risolvere qualche questione lasciata in sospeso.

Almanacco

Il 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano. Mancano 22 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Siro di Pavia (Vescovo)

Etimologia: Siro, nasce dal termine greco “Syrios”, abitante della Siria, mutuato poi nel soprannome etnico latino “Syrus” o “Syrianus”, “della Siria” che veniva dato agli schiavi provenienti dalla Siria. Ebbe scarsa fortuna tra i cristiani, anche se è ancora oggi presente, in alcune aree del Centro Nord.

Accadde Oggi

Debellato il vaiolo, viene annunciata la separazione tra il principe Carlo e Diana.

1931 – La Spagna diventa una repubblica

1941 – La Cina dichiara guerra all’Impero giapponese, alla Germania nazista, e all’Italia fascista

1946 – A Norimberga comincia il processo contro 23 ex-medici che operarono nei campi di concentramento accusati di crimini contro l’umanità

1950 – Harry Gold viene condannato a trent’anni di carcere per aver sottratto segreti nucleari agli USA in favore dell’Unione Sovietica

1961 – In Israele, Adolf Eichmann viene riconosciuto colpevole di crimini di guerra

1979 – L’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la scomparsa del vaiolo; l’ultimo caso era stato registrato due anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa da molti Paesi negli anni settanta. Riserve del virus sono conservate in due laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli U.S.A

1990 – Lech Wa??sa diventa il primo presidente eletto direttamente della Polonia

1992 - Viene annunciata la separazione tra il Principe Carlo del Galles e la Principessa Diana del Galles

2015 – Il settimanale americano Time annuncia di aver attribuito il titolo di “persona dell’anno” ad Angela Merkel, prima donna ad essere assurta al ruolo di Cancelliere della Germania.

1983 – Al cinema esce Scarface: «Mi prendo il mondo e tutto quello che c’è dentro». In questa frase c’è tutta la determinazione di Tony Montana, il protagonista di Scarface, pellicola cult del genere gangster che debuttò nelle sale cinematografiche il 9 dicembre del 1983.

1979 – Debellato il vaiolo: «…il mondo e i suoi popoli hanno ottenuto la libertà dal vaiolo, una delle malattie più devastanti a manifestarsi con epidemie in molti paesi sin dai tempi più remoti, lasciando morte, cecità e deturpazione nella sua scia e che solo un decennio fa era dilagante in Africa, Asia e Sud America». Con questa risoluzione l’Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò ufficialmente che il vaiolo era stato eradicato su tutto il pianeta. Fu il primo caso (e unico fino al 2011, dopo il debellamento della peste bovina) di malattia infettiva completamente eliminata.

Nati 9 dicembre

Sei nato oggi 9 dicembre? Hai un temperamento ardente, appassionato ed ingegnoso. La tua vita è ricca di avvenimenti imprevisti, a volte piacevoli a volte no, che soddisfano il tuo gusto d’avventura. Sei particolarmente portato alle professioni artistiche, dove riveli talento e creatività. Nella vita affettiva avrai dapprima molte avventure e, più tardi, un solo grandissimo amore, intenso, passionale, travagliato e “per sempre”.

1959 – Bianca Berlinguer: Esponente di punta del giornalismo italiano, da oltre vent’anni è una protagonista dell’informazione televisiva sulla rete pubblica. Nata a Roma, il padre è Enrico Berlinguer.

1953 – John Malkovich: Un fenomeno della recitazione, apprezzato dai migliori registi americani ed europei. Nato a Christopher nell’Illinois, la sua impostazione è tipica dell’attore di teatro con una lunga esperienza alle spalle.

Scomparsi oggi:

1641 – Antoon van Dyck: Pittore e ritrattista legato alla corrente barocca, fu tra i maggiori esponenti dell’arte fiamminga in Italia. Nato ad Anversa, in Belgio, e morto a Londra nel dicembre del 1641, fu il primo pittore di corte in Inghilterra. Principale discepolo di Rubens, viaggiò molto per l’Italia, studiando i Maestri italiani del Quattrocento e Cinquecento e assimilando diverse maniere e diverse tipologie di pittura.

1992 – Franco Franchi: Siciliano doc, di Palermo, Francesco Benenato, in arte Franco Franchi, è a ragione inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l’attore Ciccio Ingrassia (la coppia è nota come Franco e Ciccio).