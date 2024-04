Oggi 9 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, questa giornata è ideale per i nuovi incontri quindi, se siete single, cercate di uscire di casa e aprirvi un po' più agli altri. Sul piano lavorativo cercate di organizzare le prossime mosse e attenzione a qualche tensione con i colleghi.

Toro - Cari toro, oggi vi vede un po' insicuri dal punto di vista sentimentale, forse la storia che state vivendo è solo un fuoco di paglia. Sul lavoro, invece, arrivano belle soddisfazioni.

Gemelli - Cari gemelli, attenzione in amore perché non sta andando tutto bene e c'è il rischio di rottura. Sul lavoro aspettatevi nuove proposte ma valutate bene prima di accettare.

Cancro Cari cancro, oggi è particolarmente stressante in amore quindi massima attenzione, soprattutto se la vostra relazione è poco solida. Sul lavoro, invece, arrivano bel cambiamenti.

Leone - Cari leone, la giornata porta una bella ventata di novità in amore e ne avevate bisogno. Sul lavoro siete pieni di energie e voglia di fare.

Vergine - Cari vergine, se siete alla ricerca dell'anima gemella non statevene chiusi in casa perché le stelle favoriscono i nuovi incontri. Sul lavoro arrivano belle opportunità di crescita.

Bilancia - Cari bilancia, oggi sentite il bisogno di aprirvi di più con il partner quindi lasciatevi andare senza paure. Sul lavoro arrivano belle occasioni.

Scorpione - Cari scorpione, in amore c'è bisogno di un po' più di calma quindi cercate di essere meno impulsivi. Sul piano lavorativo meglio rimandare le decisioni alla prossima settimana.

Sagittario - Cari sagittario, attenzione in amore perché non è un periodo semplicissimo. Per quanto riguarda il lavoro aspettatevi qualche nuova proposta che cambierà un po' la vostra routine.

Capricorno - Cari capricorno, arriva un bel po' di grinta in amore. Avete proprio voglia di trovare l'anima gemella e godere di un po' di emozioni forti. Sul lavoro, invece, non sta andando benissimo e non è il momento giusto per prendere decisioni avventate.

Acquario - Cari acquario, bella questa giornata per i sentimenti, un po' meno per il lavoro dove la stanchezza si farà sentire. Stringete i denti.

Pesci - Cari pesciolini, aspettatevi qualche sorpresa oggi perché le stelle vi vedono vincenti. Sul lavoro accantonate lo stress e l'agitazione, cercate di vivere più alla leggera e non farvi spaventare dalle avversità.

Almanacco

Il 9 aprile è il 99º giorno del calendario gregoriano. Mancano 266 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera Santa Maria di Cleofa. Visse al tempo di Gesù. Maria, detta di Cleofa, (dal nome del marito, che in greco significa ‘dal volto glorioso’), è ritenuta anche la madre dell’apostolo Giacomo il Minore. Assieme alla Madonna e a Maria di Magdala, accompagna Gesù lungo la via del Calvario; è presente alla sua morte e ne porta il corpo alla sepoltura, ungendolo di aromi balsamici.

Nati 9 aprile

Sei nato oggi? I nati il 9 aprile sono certamente unici. Rappresentano spesso l’estrema incarnazione delle tendenze più strane della società e le loro capacità sono quasi sempre spinte all’eccesso.I nati in questo giorno sono particolarmente bravi a tradurre le loro idee in azioni, lanciando a briglia sciolta la fantasia, ma sempre con la tendenza a usare metodi estremamente pratici. L’influenza che i nati il 9 aprile esercitano sugli altri non è sempre positiva; non molto aperti al rapporto sociale, utilizzano spesso le loro idee come veicolo di comunicazione con i loro colleghi, parenti e amici.

1948 – Patty Pravo: Artista simbolo degli anni Sessanta e Settanta, è diventata famosa come la ragazza del Piper, dal nome del locale che la lancia nel 1966.

1821 – Charles Baudelaire: Massima incarnazione dell’artista bohémien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei “poeti maledetti”, è considerato il padre del simbolismo letterario.

1933 – Gian Maria Volonté: Rivoluzionario, partigiano, idealista, anarchico.

Accadde Oggi

1454 – Pace di Lodi: la guerra di successione per il Ducato di Milano si conclude con un accordo di pace stipulato tra Francesco Sforza, Firenze, Genova e Mantova da un lato, e Venezia, Re di Napoli, Duca di Savoia e Marchese del Monferrato dall’altro

1492- Muore a Firenze Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico , signore della città. Sin da giovanissimo Lorenzo mostra grandi doti per la diplomazia e “l’arte politica”.

1667 – Apre a Parigi la prima mostra d'arte pubblica

1682 – L’esploratore Robert de La Salle scopre la sorgente del Fiume Mississippi

1815 – Guerra austro-napoletana: Gioacchino Murat è sconfitto nella Battaglia di Occhiobello e il suo tentativo di attraversare il Po fallisce

1865- Si combatte ad Appomattox l’ultima battaglia della guerra di secessione americana . Le truppe sudiste vengono duramente sconfitte e il generale confederato Robert Lee nel pomeriggio di quel giorno firma e consegna l’atto di resa al generale nordista Ulysses Grant.

1868 – Bologna: Giosuè Carducci, titolare della cattedra di letteratura italiana all'università, viene sospeso per 75 giorni, per aver sottoscritto una lettera diretta a Mazzini e Garibaldi

1940- La Germania inizia a sorpresa l’invasione della Danimarca e della Norvegia . Termina così il periodo della cosiddetta “drole de guerre”, cioè guerra-farsa. Si entra nel vivo del Secondo conflitto mondiale.

1948- Le organizzazioni paramilitari ebraiche Irgun e Lehi si rendono protagoniste del massacro di un intero villaggio palestinese: Deir Yassin. Tra le vittime, un numero imprecisato tra 120 e 250 persone, si contano un grande numero di anziani, donne e bambini.

. Tra le vittime, un numero imprecisato tra 120 e 250 persone, si contano un grande numero di anziani, donne e bambini. 1967 – USA: Battesimo dell’aria per il Boeing 737, il più diffuso aereo di linea del mondo; entrerà in servizio per la Lufthansa nel febbraio del 1968

1970- Genova. All’imbocco del porto la nave mercantile London Valour, battente bandiera inglese e carica di cromo, affonda a causa di una violenta mareggiata provocata da una tempesta di vento . Nella tragedia muoiono venti marinai.

1975 – Los Angeles: Federico Fellini vince il suo quarto Oscar con il film Amarcord

2002 – Regno Unito: funerali nell’Abbazia di Westminster della Regina madre Elizabeth Bowes-Lyon

2003- Le truppe statunitensi entrano nel centro di Baghdad . Un carro armato americano aiuta gli iracheni ad abbattere una colossale statua di Saddam, che viene fatta a pezzi dalla popolazione in festa.

2005 – Il Principe del Galles Carlo sposa Camilla Parker-Bowles

2006 – Italia: elezioni politiche per la prima volta con la legge elettorale Calderoli, nota come “porcellum”: si afferma con un minimo scarto la coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi; ottiene così un’ampia maggioranza alla Camera, grazie al premio su base nazionale, ma una maggioranza esigua al Senato, perché i premi su base regionale si elidono a vicenda

1865 – Si conclude la Guerra di secessione americana: Dopo quattro anni di sanguinose battaglie, un atto di resa pose fine al più significativo tentativo separatista della storia.