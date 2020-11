Domenica 8 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco dell’8 novembre

E’ il 312° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 53 giorni.

A Milano il sole sorge alle 07:13 e tramonta alle 17:00 (ora solare)

Santi del giorno: San Goffredo di Amiens (Vescovo)

Etimologia: Goffredo, dal germanico “Godefrit”, composto da “Got”, “Dio”, e da “fridu”, “amicizia”, nel significato di “amicizia (pace) di Dio”, questo personale si diffuse in Italia dopo la prima Crociata, grazie al prestigio di Goffredo di Buglione, che liberò Gerusalemme nel 1099. Oggi è presente quasi esclusivamente nel Centro Italia.

Accadde Oggi

63 a.C. – Cicerone pronuncia l’In Catilinam oratio I, sventando la congiura di Catilina.

1519 – Hernán Cortés entra a Tenochtitlán e il re Azteco Montezuma lo accoglie con grandi cerimonie, come si addice al ritorno di una divinità.

1888 – Viene ritrovato il corpo dell’ultima vittima attribuita a Jack lo squartatore: Mary Jane Kelly, mutilata e uccisa orribilmente.

1917 – Convegno di Peschiera: Riunione dei comandi militari alleati dopo la disfatta di Caporetto.

1926 – Fascismo: viene arrestato Antonio Gramsci, verrà rilasciato in fin di vita nel 1935. Durante la prigionia scriverà i suoi Quaderni dal carcere.

1932 – Franklin D. Roosevelt sconfigge nettamente Herbert Hoover nelle elezioni presidenziali statunitensi.

1933 – Grande depressione: New Deal – il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt presenta la Civil Works Administration, un’organizzazione studiata per creare posti di lavoro per più di 4 milioni di disoccupati.

1960 – John F. Kennedy viene eletto sconfiggendo Richard M. Nixon, diventando così il più giovane presidente degli Stati Uniti.

1987, - in Italia vincono i sì al referendum contro l’energia nucleare

1990, - realizzato il solido più leggero del mondo

1934 – Pirandello riceve il Nobel: «Per il suo coraggio e l’ingegnosa ripresentazione dell’arte drammatica e teatrale» con questa motivazione, nel 1934, venne assegnato a Luigi Pirandello il Nobel per la Letteratura.

1895 – Röntgen scopre i raggi X: Lo scheletro di una mano sinistra con una fede nuziale all’anulare. È ciò che apparve sulla prima radiografia della storia, compiuta dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen sulla mano della propria consorte.

Nati 8 novembre

Sei nato oggi? Sei testardo, coraggioso e determinato. Se decidi di raggiungere una posizione importante nel lavoro, nulla riuscirà a fermarti e vedrai le tue ambizioni coronate dal successo, se pure dopo anni. In amore sai essere molto appassionato, ma, purtroppo, sei terribilmente geloso e questo tuo difetto rischia d’incrinare anche rapporti validissimi. Cerca di controllarti: sarà meglio per tutti.

1935 – Alain Delon: Attore simbolo del cinema francese, il suo nome è entrato nel linguaggio comune come termine di paragone del fascino maschile. Nato a Sceaux, nel nord della Francia.

1936 – Virna Lisi: Tra le attrici più affascinanti del cinema italiano, nasce ad Ancona ma vive per molto a Jesi, prima di trasferirsi a Roma con la sua famiglia.

1966 – Gordon Ramsay: Se non si dà il massimo, e anche di più, ai fornelli, averlo come giudice è un incubo! Nato a Johnstone, in Scozia.

Scomparsi

2016 – Umberto Veronesi: Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del cancro.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di domenica 8 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Qualcosa di davvero divertente e di speciale, oggi potrebbe farti sentire molto più vicina a chi ami, decisamente più sicura delle tue azioni, del tuo look e dello stile. Lascia libera la fantasia, concediti di inventarti parole e modi per conquistare chi ti piace, chi davvero ti interessa. Funzionerai.

Toro

Per sentirti davvero vicina a chi ami, nelle prossime ore dovrai cercare di accogliere le persone nella tua intimità, vivendole come importanti, dando loro accesso alla parte più vera e migliore di te stessa. Non lasciare che un rapporto respiri in modo superficiale, mai veramente intenso o vissuto.

Gemelli

Saranno ancora una volta la parola e la comunicazione a salvarti, a fare si che tu possa mettere in contatto, tra loro, le idee, le proposte, tutto ciò che può rendere speciale e interessante una domenica. Le tue visioni sapranno curare un’energia non sempre giusta, non sempre sicura di sé.

Cancro

Quel Marte inizia davvero a pesarti, a non essere più sopportabile o gestibile (tranquilla, tra una settimana migliorerà, sarà meno complicato). Ma oggi saprai accettare ogni sfida o ogni tensione con il giusto umore, proteggendo te stessa dagli eccessi, dalle complicazioni del momento.

Leone

Bellissima (e molto orgogliosa) questa Luna che oggi brilla nel tuo segno. Una forza emotiva che davvero ti aiuterà a far andare d’accordo ogni cosa, la tua vita privata e più intima con la domenica, con tutto ciò che devi dimostrare, esibire, mandare in onda. Più facile capirti con chi ami.

Vergine

La tua energia sta per cambiare, sta per trovare un’altra forma di espressione. Per questo, nelle prossime ore sarai apertissima a ogni collaborazione, a tutte quelle occasioni fatte apposta per stare insieme, per costruire qualcosa insieme a chi ami, a una persona di cui ti fidi, che ti piace.

Bilancia

Bellissimo quando possiamo raccontare e condividere i nostri sogni (anche quelli che facciano di giorno, a occhi aperti) con qualcuno che davvero ci ascolta, che ci segue. Questa è la possibilità che la Luna oggi ti darà. Non sprecarla, prova invece a coinvolgere qualcuno nei tuoi programmi.

Scorpione

Forte e decisa questa Luna che oggi brilla davvero in alto, che si farà sentire in ogni modo. Energia delle emozioni che, nelle prossime ore, non mancherà di farti amare gli altri, di spingerti a ricercare sempre qualcosa di bello per stare vicina a chi ami, per trovare cose da dire, da condividere.

Sagittario

Grazie a una Luna in ottima (e calda) posizione, oggi davvero potrai provare a vivere una domenica simpatica, un momento che non trascurerà mai la fantasia, la bellezza e il piacere. Le tue emozioni saranno buone, capaci di portarti lontana, proprio dove vorresti essere con il cuore.

Capricorno

Lasciati convincere da qualcuno a vivere una domenica migliore, un tempo che sia capace anche di piccole idee, di occasioni per stare bene, per non annoiarti mai. Dovrai solo fidarti di qualcuno, credere che fai benissimo a seguire un progetto, una proposta. Chiudi gli occhi e fallo.

Acquario

Questa Luna così lontana (è in opposizione) ma anche così calda, sarà un invito che non potrai ignorare, non vedere. Perché insieme a lei saprai vivere gli umori in modo limpido, brillante, perché non avrai mai paura di esporti, di mostrare i sentimenti, di parlare apertamente a chi ti sarà accanto.

Pesci

Vero, la domenica è un giorno fatto apposta per non fare, ma dalle tue parti ogni regola è fatta apposta per non essere rispettata. Per questo oggi darai voce alla Luna, sceglierai cioè di comportarti in modo libero e sincero, impegnandoti con qualcuno, non stando mai troppo ferma, mai immobile.