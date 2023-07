Oggi 8 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio: amore, fortuna, lavoro, ecco cosa dicono le stelle.

Ariete - Cari ariete, questa giornata parte un po' a rilento ma a volte ci sta. Meglio non farsi prendere dall'ansia né nella vita privata né sul lavoro dove potrebbe esserci qualche disagio.

Toro - Cari toro, guardatevi intorno se siete single perché potreste fare un incontro interessante. Sul lavoro arriva qualche cambiamento che potrebbe destabilizzarvi.

Gemelli - Cari gemelli, siete pieni di energia e vorreste condividere di più con il partner. Sul lavoro i liberi professionisti hanno una marcia in più e possono avviare nuove collaborazioni.

Cancro - Cari cancretti, in amore è arrivato il momento di parlare chiaro e dire cosa si pensa. Sul lavoro state cercando di ripartire da zero ma le nuove proposte vanno valutate per bene.

Leone - Cari leoncini, la giornata di oggi procede con una bella energia e l'amore è favorito. Per quanto riguarda il lavoro il rapporto con i colleghi è la vostra vera forza, continuate a coltivarlo.

Vergine - Cari vergine, torna la voglia di amare in questa giornata, dediserio che avevate perso di recente a causa dello stress lavorativo. Dal punto di vista professionale siete stanchi ma arriverà qualche bella soddisfazione.

Bilancia - Cari bilancia, in amore sarebbe meglio non azzardare con mosse affrettate, cercate prima di capire chi avete davanti. Sul lavoro arriva la possibilità di avviare nuove collaborazioni.

Scorpione - Cari scorpioncini, se siete single, apritevi e iniziate a guardarvi intorno perché siete irresistibili in questi giorni. Sul lavoro, invece, meglio mantenere un profilo basso ed evitare litigi con colleghi.

Sagittario - Cari sagittario, in amore c'è qualcosa che non funziona e dovreste affrontare l'argomento con il partner. Sul lavoro la voglia di cabiamento è tanta ma tutto resta in pausa per ora.

Capricorno - Cari capricorno, in amore vorreste avere affianco qualcuno di più propositivo ma, per ora, non è così. Sul lavoro arrivano novità che vi faranno fare un bel salto di qualità.

Acquario - Cari acquario, in amore chi è single potrà cogliere più occasioni per vivere belle emozioni. Sul lavoro le trattative andrebbero chiuse al più presto. Non aspettate oltre.

Pesci - Cari pesciolini, se c'è qualcuno che vi piace, fatevi avanti. Non siate timorosi. Sul lavoro siete alla ricerca di un po' più di stabilità ma arriverà presto insieme a nuove opportunità.

Almanacco

L’8 luglio è il 189° giorno del calendario gregoriano. Mancano 176 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Edgardo (Vescovo)

Etimologia: Edgardo, il nome deriva dal prefisso nobiliare tedesco “ed”, “ricco”, unito a “gar”, “lancia”, nel significato di “ricco e potente se armato con una lancia”. Il prestigio dei vari re scozzesi e inglesi così chiamati, ne ha decretato la fortunata diffusione in tutta Europa.

Nati 8 luglio

Sei nato oggi? I nati l’8 luglio sono pragmatici all’estremo e perciò si preoccupano più dei risultati che delle teorie. Quando danno vita a qualcosa, che sia una famiglia, una società o una fondazione, non si limitano a crearla ma si impegnano al massimo perché questa continui a funzionare al meglio; il concetto di “mantenimento” è infatti molto importante per la loro vita e professione.

1955 – Donatella Rettore: In arte Rettore, è una famosa cantautrice e attrice. Nata a Castelfranco Veneto (in provincia di Treviso), si avvia giovanissima alla musica e al teatro.

Accadde Oggi

Nasce l’Associazione Nazionale Alpini, Pertini Presidente della Repubblica, la Germania diventa campione del mondo di calcio, nasce Donatella Rettore.