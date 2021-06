Martedì 8 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’8 giugno è il 159° giorno del calendario gregoriano. Mancano 206 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Medardo, è stato un vescovo franco ed è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. San Medardo è invocato contro le malattie dei denti. Il nome Medardo deriva dal tedesco e letteralmente significa «onorato e ardito».

Accadde Oggi

452 – Attila , a capo del suo esercito, invade l’Italia.

632 – Muore a Medina il profeta Maometto.

1859- Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano trionfalmente a Milano, mentre gli austriaci, sconfitti, sgomberano la Lombardia. E' una tappa fondamentale della Seconda guerra di indipendenza.

, mentre gli austriaci, sconfitti, sgomberano la Lombardia. E’ una tappa fondamentale della Seconda guerra di indipendenza. 1949 – Celebrità del calibro di Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni e Edward G. Robinson vengono nominate in un rapporto dell’FBI come membri del Partito Comunista degli Stati Uniti d’America

1968- James Earl Ray viene arrestato per l'omicidio di Martin Luther King. Ray viene fermato all'aeroporto londinese di Heathrow, mentre cerca di lasciare la Gran Bretagna sotto falso nome.

1976- Le Brigate rosse uccidono a Genova il magistrato Francesco Coco. Con lui, muoiono anche i due uomini della scorta, Giovanni Saponara e Antioco Deiana.

1984 – Esce nelle sale Ghostbusters – Acchiappafantasmi

1999- Muore il presentatore tv Corrado Mantoni, in arte Corrado. La sua carriera, durata oltre 50 anni, inizia alla radio, dove, come conduttore di radiogiornali, annuncia la fine della guerra e la costituzione della Repubblica. Corrado è stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo.

2000 – Nell'anno del Giubileo si svolge a Roma la manifestazione del "World Gay Pride" con un corteo di duecentomila persone.

2007 – Roger Federer nella finale del torneo tennistico di Wimbledon batte lo spagnolo Rafael Nadal, aggiudicandosi il titolo, dopo 4 ore di gara, per il quinto anno consecutivo eguagliando il record di Bjorn Borg.

1987 – Telefono Azzurro attiva la prima linea: Una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Con quest’obiettivo Ernesto Caffo, a quel tempo professore associato di Neuropsichiatria Infantile all’Università degli Studi di Modena, diede vita a Bologna all’associazione, attivando la prima linea telefonica d’emergenza attiva 24 ore su 24.

Nati

Sei nato oggi? La tua fortuna è di possedere un grande entusiasmo, un intenso amore per la vita e una profonda bontà d’animo. Sono doti preziose che, nonostante qualche difficoltà e qualche delusione, ti permetteranno col tempo di raggiungere la serenità in amore e una posizione stabile e gratificante nel lavoro.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 8 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. La stanchezza si fa sentire, ecco perché forse c’è qualche distanza in amore. Nel lavoro arrivano giornate favorevoli, tutto ti aiuterà a superare questioni legali che da anni ti perseguitano.

Toro. È una giornata positiva, la Luna è nel segno e ti aiuterà ad affrontare anche le tensioni di coppia. Nel lavoro sei una persona che ama fare però in questi giorni tutto sembra più difficile

Gemelli. È una giornata che ti invita a puntare sui sentimenti: un giorno di rinascita e amore. Nel lavoro il part-time non va sottovalutato, è comunque un’esperienza.

Cancro. In questo periodo l’amore è più facile da gestire. Anche nel lavoro le collaborazioni ti porteranno bene: forse non guadagnerai di più ma sicuramente otterrai soddisfazione.

Leone. Se c’è stato qualche problema in amore oggi ti assicuriamo un dolce chiarimento. Nel lavoro sei un po’ troppo nervoso, forse perché stai facendo troppe cose?

Vergine. Questo martedì ti consiglia di organizzare qualcosa di diverso in amore; Venere promette un cuore che torna a battere nella seconda metà di luglio! Nel lavoro arriverà una risposta che aspettavi da tempo.

Bilancia. Entro mercoledì arriverò un chiarimento: rapporti problematici con gli amori clandestini, Venere dissonante ti consiglia di fare attenzione.

Scorpione. La prima parte della giornata è sottotono ma l’amore sarà recuperato nel pomeriggio. Nel lavoro bisogna adattarsi alle circostanze, è un periodo particolare ma vedrai che migliorerà

Sagittario. Se ci sono questioni da chiarire oggi è una giornata positiva e vedrai che l’amore andrà come dovrebbe. Nel lavoro Giove è contrario, parla di promesse non mantenute: stai ancora aspettando una risposta?

Capricorno. La situazione generale invita alla prudenza in amore, queste giornate sono particolari. Nel lavoro confermare un contratto non è facile, i progetti che nascono ora non sono così promettenti.

Acquario. Se una storia ha fatto il suo corpo è possibile che nel prossimo weekend ci sarà da discutere. Nel lavoro bisogna capire ciò che va bene e quel che non va bene per te!

Pesci. La Luna al mattino favorisce le relazioni: nel corso della sera però potrebbero nascere discussioni! Nel lavoro con Saturno favorevole vantaggi in arrivo