Lunedì 8 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 39° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 326 giorni.

Santi del giorno: San Girolamo Emiliani (Sacerdote) protettore degli orfani e della gioventù abbandonata.

Etimologia: Girolamo, il nome deriva dal greco Ierònymos, composto da hieros, sacro, e onoma, nome, con il significato complessivo di “nome sacro”. La forma latina, dalla quale discendono le varie forme italiane, era Hieronymus.

Accadde Oggi

1587- Maria Stuart viene giustiziata nel castello di Fotheringhay. La cattolica regina di Scozia muore sul patibolo accusata di tradimento da sua cugina Elisabetta I di Inghilterra.

1831- A Bologna, una sommossa popolare costringe il legato pontificio a cedere il governo della città a un comitato formato dagli insorti e capeggiato dall’avvocato Giovanni Vicini.

1849- A Firenze una folla di dimostranti assale Palazzo Vecchio. Il Granduca di Toscana Leopoldo è costretto a darsi alla fuga. Viene proclamato un governo provvisorio retto da Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e Domenico Mazzoni.

1865- Nel monastero agostiniano di san Tommaso a Brno, l’abate Gregor Mendel inizia le sue ricerche sulle piante di piselli. Lo scopo originario è quello di migliorare le produzioni agricole e le condizioni di vita dei contadini.

1904- Port Arthur, Manciuria. E’ notte quando la flotta giapponese sferra a sorpresa un attacco a una flotta russa ormeggiata in porto. La battaglia, che prosegue il mattino seguente con scontri a terra, segna l’inizio della guerra russo-giapponese per la conquista della Corea.

1943- Dopo circa quattro mesi di durissima lotta, le truppe americane costringono i giapponesi a evacuare l’isola di Guadalcanal, nell’arcipelago delle Salomone. La sconfitta segna il capovolgimento della situazione strategica nel Pacifico a favore degli Stati Uniti.

2006 – Laura Pausini è prima donna italiana a vincere i Grammy Awards. Prima di lei gli italiani che avevano vinto questo premio erano stati Mimmo Modugno nel 1958, Nino Rota nel 1972 e Ennio Morricone nel 1987.

2007- Muore Adele Faccio. Nata nel 1920, è staffetta partigiana durante la resistenza. Redattrice di riviste underground, nel 1973 fonda a Milano il Cisa, il Centro Informazione Sterilizzazione e Aborto, quando questo è illegale in Italia.

1865 – Mendel espone la teoria dell’ereditarietà: Nel passaggio da una generazione all’altra di ogni specie di esseri viventi si trasmettono dei caratteri che influiscono sull’aspetto estetico e sulla struttura interna degli ultimi nati.

1976 – Prima al cinema di Taxi Driver: Travis è un reduce della guerra in Vietnam e, come tanti suoi commilitoni, vive un profondo stato di solitudine e alienazione. Non riuscendo a dormire decide di lavorare come tassista.

Nati

Sei nato oggi? Prediligi uno stile di vita semplice e sobrio. Hai una mente acuta che ti porta al successo in campo scientifico e soprattutto medico. In amore sei molto esigente: in realtà il tuo spirito autonomo non ha bisogno autentico di legami stabili e dunque sei disposto a rinunciare alla tua libertà solo e se incontrerai davvero l’anima gemella.

1931 – James Dean: La massima «Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi», sua personale interpretazione del “carpe diem” latino, ne ha fatto da bussola alla vita dentro e fuori dal set, costruendone il mito di attore ribelle e solitario, simbolo di una generazione.

1888 – Giuseppe Ungaretti: Maestro riconosciuto dell’ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua “nuova lingua” il modo di fare poesia. Nato ad Alessandria.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 8 febbraio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa settimana devi impegnare al massimo il tuo desiderio di amare! Abbiamo la bellezza di Saturno, Giove, Venere, Mercurio e Sole favorevoli, non capitava da tempo! Ecco perche’ io continuo a credere che potrebbe esserci un confronto senza neanche scavare troppo nel passato. Luglio e Ottobre 2020 sono stati mesi pesanti, di delusioni, di rinvii. E adesso arriva la primavera a dare manforte al tuo segno: e’ un momento molto importante anche per le relazioni, per gli incontri!

Toro (21 aprile – 20 maggio): non esistono periodi complicati, difficili, ma ci sono momenti in cui ci poniamo dubbi. E tu sei un po’ dubbioso dall’inizio del mese, sia per l’amore sia per il lavoro. Affrontare situazioni ‘di petto’ e’ l’ultima cosa da fare perche’ questo pare un periodo in cui senti una gran voglia di liberarti di certi preconcetti, di liberarti di situazioni complesse, ma rischi di esagerare! Massima attenzione a livello fisico.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): devi assolutamente evitare tensioni d’amore, soprattutto se gia’ in partenza si sa che c’e’ un partner ostile, che magari ci sono persone che ti rimproverano una certa assenza. Bisogna dire che tu sei sempre motivato e curioso quando puoi esplorare nuove situazioni, quando c’e’ una molla che spinge ad affrontare qualcosa di mai provato prima. Ecco perche’ ora piu’ che mai avresti bisogno di avere persone stimolanti attorno a te. In queste 48 ore fai attenzione a piccole discussioni o a qualche ritardo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Potresti sfruttare questa giornata per dire quanto sia importante l’amore, per comunicare le tue emozioni ad una persona che giorno dopo giorno si rivelera’ sempre piu’ importante. Non escludo che in questo periodo tu abbia anche qualcosa da verificare. Dalla fine di questo mese Venere inizia un transito importante, un’amicizia puo’ anche diventare qualcosa di piu’. Non sono giornate da ricordare ma sono piu’ ‘motivate’: rispetto all’anno scorso c’e’ una grande carica!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dovresti rimandare a domenica qualsiasi tipo di discussione. Come avevo gia’ spiegato e scritto anche sul mio libro, quindi in tempi non sospetti, Gennaio e Febbraio sono mesi di riorganizzazione, di abbandono di certi incarichi, di desiderio di rinnovamento. Non e’ detto che tutti debbano per forza subire una crisi pero’ bisogna affrontare critiche, bisogna affrontare persone invidiose, che non sono dalla tua parte. In amore sara’ il caso di porre un po’ di attenzione!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): se vedi che qualcosa non va, se nei rapporti col partner o in famiglia ci sono delle dispute, cerca di andare oltre ricordando che domenica sara’ una giornata in qualche modo portera’ a far emergere situazioni che in questo sabato sono gia’ un po’ deficitarie! In altre parole, se in questo weekend discuti, rischi di continuare ad essere un po’ sottotono, sotto pressione. Massima prudenza!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Come ho gia’ spiegato in altre occasioni, al momento ci sono ben cinque pianeti favorevoli su dieci! Cosa vuol dire? Che e’ arrivato il momento di farti sentire. Ora tu sei sempre per le situazioni diplomatiche e a volte per non scontentare nessuno cerchi sempre di mediare, cerchi di utilizzare un atteggiamento equilibrato, ma se questa voglia di mettere tutto in ordine e di non sollevare polveroni alla fine risulta controproducente perche’ stai male, il consiglio e’ quelli di parlare!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): gia’ lo sei di nascita, ma il fatto che la Luna transiti nel tuo segno e’ decisamente un elemento di forza in piu’. Purtroppo, devo dire che almeno a livello astrologico non ci sono tanti pianeti favorevoli. Questo non vuol dire che le cose vanno male ma pare che tutto sia fermo: un rimborso e’ fermo, una questione legale e’ ferma. In amore e’ probabile che pur amando molto il partner tu non abbia le idee chiare su quello che andrai a fare da qui a pochi mesi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Dovresti organizzare un fine settimana che parli di amore! Ricordo che questo e’ un segno che non si scoraggia mai, quando non si sente amato cerca altrove, quando vive situazioni complesse vuole andare oltre. Non sei il tipo che trascina inesorabilmente storie d’amore: quando una cosa non funziona, e’ meglio andare avanti, chiudere per ripartire!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questi giorni potresti essere molto criticato, ma questo capita perche’ ti stai esponendo! Tu sei per le soluzioni a lunga distanza: ritieni, infatti, che le scelte fatte nel giro di poche ore, di pochi giorni, siano sempre sbagliate! Ora pero’ non bisogna attendere oltre: bisogna anche ricordare che e’ un periodo interessante per fare delle trattative, per parlare di lavoro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei un po’ sottotono! Questo e’ un sabato particolare, nel quale devi sistemare tante cose, forse anche mettere a posto certe questioni riguardanti la casa. Chi ha una proprieta’ o chi ha un affitto, deve mettere in ordine alcuni accordi, deve discutere per alcuni contratti che non sembrano essere giusti o che comunque tu vuoi rivedere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): posso dire che alcuni punti deboli ci sono, per esempio caviglie e piedi! Dal punto di vista fisico, infatti, hai bisogno di un po’ di relax. Se posso darti un consiglio, in questo wekeend cerca di farti scivolare le cose addosso perche’ altrimenti rischi di innervosirti, di creare qualche disagio, e lo dico in particolare a quelli che a Dicembre hanno vissuto un nuovo amore poco definito o hanno discusso col partner.