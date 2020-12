Martedì 8 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’8 dicembre è il 342º giorno del calendario gregoriano (il 343º negli anni bisestili). Mancano 23 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

Etimologia: Immacolata, come Concetta, anche Immacolata è un nome recente, diffusosi dopo l’istituzione, nel 1854, del dogma dell’Immacolata Concezione della Vergine da parte della Chiesa. Il personale riprende il termine latino “Immaculata”, ovvero “puro non macchiato”.

Oggi è: L’Immacolata Concezione: L’Immacolata Concezione è una festa che ricorda un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX nel 1854. Con questo dogma la chiesa sancisce che la Madonna è stata preservata, sin dalla sua nascita, dal peccato originale. La tradizione dedica questo giorno alla realizzazione dell’albero di Natale e del Presepe.

Accadde Oggi

1816 – Atto di Unione del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia: nasce il Regno delle due Sicilie

1841 – A Torino San Giovanni Bosco inizia la fondazione del suo oratorio

1914 – viene combattuta la Battaglia delle Isole Falkland

1941 - Shoah: I nazisti usano i camion a gas per la prima volta nel campo di Chełmno, nei pressi di Łódź

Seconda guerra mondiale: Dopo l’attacco di Pearl Harbor del giorno precedente, il Congresso degli Stati Uniti approva una dichiarazione di guerra contro l’Impero giapponese. La deputata Jeannette Rankin è l’unica a votare contro. In risposta, tre giorni dopo, la Germania nazista e l’Italia fascista dichiarano guerra agli Stati Uniti

Seconda guerra mondiale: i giapponesi lanciano un attacco contro Hong Kong

1970 – Fallito tentativo di colpo di Stato in Italia, capitanato dal principe Junio Valerio Borghese

1976 – Gli Eagles pubblicano uno degli album più venduti di tutti i tempi, Hotel California

1980 – Mark David Chapman uccide l’ex Beatle John Lennon



1980 – John Lennon viene assassinato: Una voce dall’ombra «Mr Lennon!» e subito dopo sei colpi di pistola, cinque a segno nella schiena di John Lennon, che cade a terra esanime sotto gli occhi della moglie Yoko Ono, all’ingresso del Dakota Building.

1970 – Golpe Borghese: Un attacco al cuore delle istituzioni democratiche per instaurare un governo reazionario e di stampo neofascista (sul modello greco). A quest’obiettivo miravano gli ideatori del golpe Borghese, così chiamato dal nome della mente organizzatrice dell’atto eversivo, l’ufficiale Junio Valerio Borghese.

1976 – Gli Eagles pubblicano “Hotel California”: Una pietra miliare della musica e tra le massime espressioni del country rock. Con Hotel California gli Eagles sfornarono il loro capolavoro assoluto, con 32 milioni di copie vendute annoverato tra gli album più venduti di sempre.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di grande intelligenza ma devi imparare ad essere meno caotico e a canalizzare le tue energie in una direzione ben precisa. Ami lavorare, sei capace di importi ritmi durissimi e quel che produci suscita sempre ammirazione. La tua carriera ideale sarebbe quella di giornalista e scrittore. In amore sei protetto dalla fortuna e riesci a risolvere sempre brillantemente anche le situazioni più difficili.

1953 – Kim Basinger : È la bionda mozzafiato più famosa di Hollywood e in assoluto tra le donne più affascinanti della storia del cinema. Nata ad Athens, in Georgia.

1943 – Jim Morrison: Non c’è dubbio che sia stato lui il più bohémien degli artisti rock del secolo scorso: una vita breve ma intensa, vissuta da “maledetto” sul palco e fuori.

1861 – Georges Méliès: Se i fratelli Lumière hanno spalancato la porta sullo straordinario universo del cinema, a lui è riconosciuto il merito di avere mostrato, per primo, al mondo le sconfinate capacità espressive della “settima arte”, attraverso un utilizzo geniale del montaggio.

Scomparsi oggi:

1980 – John Lennon: Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, John Lennon resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale sia come leader dei Beatles, che come solista.

2014 – Mango: Nato a Lagonegro, in provincia di Potenza, è stato uno dei cantautori più raffinati delle musica leggera italiana, stimato da numerosi colleghi che hanno inciso brani scritti da lui.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di martedì 8 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Dedicare il tuo martedì alle piccole cose, a tutto ciò che forse ti annoia ma che ha un senso, una funzione, potrebbe rendere molto più facile ogni rapporto con il presente, con le situazioni e le realtà del momento. Potrebbe persino migliorare un rapporto speciale, perché ti sentirai utile, generosa.

Toro

Oggi la Luna compirà gli ultimi trigoni di Terra a Giove, Plutone e Saturno, raccontando per te (che sei fatta dello stesso elemento) una storia speciale. Perché davvero potrai provare a capire che cosa questi pianeti ti hanno insegnato, quanto sei veramente cresciuta, come sei cambiata in questi anni.

Gemelli

Speciale e precisa questa Luna in quadratura. Queste emozioni che oggi ti convinceranno a ribellarti agli entusiasmi (un po’ eccessivi) di qualcuno, di chi non ti sembra abbia capito, a chi non ha compreso il senso delle cose, del momento. Hai bisogno di parole più semplici e più concrete, più efficaci.

Cancro

Grazie a una Luna amica del Cancro, oggi potrai dire e parlare in modo perfetto, preciso, senza lasciare mai ombra di dubbio o possibilità di non essere compresa. Userai infatti parole estremamente chiare, dirette, qualcosa che gli altri sapranno apprezzare. Ottima occasione per dire.

Leone

Oggi la Luna potrebbe voler mettere l’accento sugli impegni, sulla tua voglia e capacità di darti da fare, di sentirti utile con il presente. Ma non sempre avrai voglia di essere tanto occupata, preferendo magari qualcosa di più distratto o leggero. Valuta se la situazione davvero ha bisogno di te.

Vergine

Tanti, tantissimi i messaggi che oggi la Luna – dal tuo segno – manderà in giro nello zodiaco. Rendendoti allergica al solito caos, alle energie che agiscono ma senza aver prima capito. Facendoti vivere ancora una volta (l’ultima) la forza amica dei tanti pianeti in trigono. Sarà un martedì coraggioso.

Bilancia

La Luna oggi ti regalerà una buona occasione per fare, per l’ultima volta, i conti con tutti quei pesi e quelle responsabilità che presto, tra pochissimi giorni, smetteranno di essere tali, di frenarti e di complicarti l’esistenza. Prova a capire che cosa hai saputo fare, che cosa hai costruito in questi anni.

Scorpione

Il tuo bisogno di sogni e di immagini oggi passa attraverso le regole della logica. Per un momento, dovrai cioè cercare di conciliare fantasia e realtà, senza impedirti mai nulla, senza esagerare con niente e con nessuno. Qualcosa che puoi permetterti di fare, che ti consegnerà un ottimo martedì.

Sagittario

Oggi il Sole – nel tuo segno – sarà in difficile aspetto sia con le emozioni della Luna che con i sogni di Nettuno. Per questo forse ambisci a un martedì che sia forte, che sia chiaro e concreto. Per questo non avrai tempo da dedicare a tutto ciò che non ti spieghi, che non ha un senso immediato.

Capricorno

Per l’ultima volta, la Luna compirà un trigono ai tuoi mille ospiti, a Giove e Saturno (che tra pochi giorni se ne andranno). Per questo, ancora per oggi, avrai la possibilità di condividere con qualcuno le tue energie, le tue forze e i tuoi pensieri. Poi tutto sarà diverso, poi dovrai accettare nuove realtà.

Acquario

Qualcuno oggi potrebbe essere quasi ossessionato dalla chiarezza, dalla trasparenza, ricercando una logica a ogni costo, rifiutando ogni accenno alla fantasia o all’immaginazione. Un atteggiamento obiettivamente eccessivo, che non ti deve condizionare. Muoviti e pensa come vuoi, come ti sembra giusto.

Pesci

La Luna, oggi in opposizione al tuo segno, racconterà mille storie. Dovrai infatti riuscire a mettere da parte sogni e ambizioni per incontrare veramente gli altri, per non sbagliarti con quel bisogno di logica e di precisione che in molti si aspetteranno da te. Forse un martedì faticoso ma interessante.