Domenica 8 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’ 8 agosto è il 220° giorno del calendario gregoriano. Mancano 145 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Domenico di Guzmàn (Sacerdote)

Etimologia: Domenico, deriva dall’antico nome latino Dominicus, tratto da dominus, “padrone”, con il significato di “padronale, del padrone”; in epoca cristiana prese il significato di “consacrato al Signore”.

Il nome è molto diffuso tra la popolazione adulta italiana ed è tuttora presente nella top 50 dei nomi più usati per i nuovi nati.

Accadde Oggi

876 – L’americano Thomas Alva Edison brevetta il ciclostile .

1786 – Prima scalata del Monte Bianco: Metti un cercatore di cristalli e un medico, solleticati dall'avventurosa impresa e dal generoso premio in palio, e il tetto delle Alpi smette di essere un luogo impossibile.

1908 – Primo volo in pubblico dei fratelli Wright: Di fronte allo scarso interesse dell'esercito americano e alle accuse di bluff da parte della stampa europea, i fratelli Wright guardano al vecchio continente per lanciare le loro macchine volanti, dopo il primo storico volo del 17 dicembre 1903.

1929 – Il dirigibile tedesco Zeppelin inizia un volo in cui compirà il giro del mondo (terminerà il 29 agosto).

1945 – Seconda guerra mondiale. L’Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone .

1956 – Marcinelle, tragedia in miniera: a Marcinelle per un errore umano, un carrello trancia un cavo elettrico e il conseguente corto circuito provoca un terribile incendio. Una tragedia in Belgio che non ha precedenti e che causa la morte di 262 persone, di cui 136 italiani.

1963 – Assalto al treno postale Glasgow-Londra: nel Regno Unito, una banda di 15 rapinatori ruba 2,6 milioni di sterline in banconote.

1969 – I Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road , per la copertina dell’omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del Rock.

1974- Le dimissioni di Nixon. Il presidente americano Richard Nixon, interrompendo le trasmissioni televisive, comunica agli americani le sue dimissioni da Presidente degli Stati Uniti.

Nati

Sei nato oggi? Quel che ti si addice è una vita di movimento. Sei nato per spostarti continuamente, viaggiare in paesi lontani, conoscere usi e costumi di popoli diversi dal tuo

1937 – Dustin Hoffman: Nato a Los Angeles, Dustin Lee Hoffman appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Attore versatile, capace di recitare qualsiasi ruolo e genere.

1961 – The Edge: Un funambolo delle “sei corde”, da cui, a suon di arpeggi e delay, riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile “firma” in tutti i grandi successi degli U2.

Scomparsi

1959- Si spegne a Roma uno straordinario sacerdote ed una personalità politica tra le più rilevanti e complesse della storia italiana del 20° secolo: Don Luigi Sturzo. Simbolo di un cattolicesimo che non si volle piegare al fascismo.

