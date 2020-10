Mercoledì 7 ottobre 2020: Accadde oggi, Santo del giorno, Oroscopo

Il 7 ottobre è il 280º giorno del calendario gregoriano (il 281º negli anni bisestili). Mancano 85 giorni alla fine dell’anno. Diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 7 ottobre.

Accadde oggi

1506 – L’esercito di papa Giulio II occupa Bologna

1513 – Battaglia de La Motta, gli spagnoli sconfiggono i veneziani

1542 – L’esploratore portoghese Juan Rodríguez Cabrillo scopre l’Isola di Santa Catalina

1571 – vittoria dell’esercito Cristiano nella battaglia di Lepanto

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1690 – Gli inglesi attaccano il Québec governato da Louis de Buade de Frontenac

1777 – Guerra d’indipendenza americana: seconda battaglia di Saratoga – Battaglia di Bemis Heights

1780 – Guerra d’indipendenza americana: Battaglia di King’s Mountain – truppe irregolari americane sconfiggono i britannici nella Carolina del Sud

1826 – Viene aperta la prima ferrovia degli Stati Uniti d’America a Quincy (Massachusetts).

1840 – Sale al trono Guglielmo II come re dei Paesi Bassi

1879 – Germania e Impero austro-ungarico creano la Duplice alleanza

1886 – La Spagna abolisce la schiavitù a Cuba

1908 – Creta si rivolta contro l’Impero ottomano e si schiera con la Grecia

1912 – Apre la Borsa di Helsinki

1913 – Henry Ford introduce la catena di montaggio

1919 – Nei Paesi Bassi viene fondata la compagnia aerea KLM

1943 – Il Giappone giustizia 100 prigionieri americani sull’Isola di Wake

Il Palazzo delle Poste di Napoli viene squassato da alcune violentissime esplosioni. A provocarle è l’innesco differito di ordigni a tempo precedentemente collocati dai nazisti in vista della ritirata. Si conteranno innumerevoli morti e feriti, oltre ad ingenti danni.

1944 – Scoppia una rivolta nel campo di concentramento di Auschwitz

1948 – Al Salone dell’auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2CV che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990

1949 – Formazione della Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est)

1950 – Guerra di Corea. Forze statunitensi e alleate invadono la Corea del Nord attraversando il 38º parallelo Nord.

Intervento militare cinese nel Tibet. Dopo aver invaso le province tibetane del Kham e del Amdo nel 1949, i Cinesi occupano la provincia dell’U-Tsang, che diventerà poi la Regione Autonoma del Tibet.

1959 – La sonda russa “Luna-3” fotografa per la prima volta la faccia nascosta della Luna

1977 – In URSS viene adottata la quarta costituzione sovietica

1982 – A Broadway apre il musical Cats

1993 – Ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell’Uomo di Altamura (Homo arcaicus), unico esemplare del suo genere, al centro di vivaci discussioni sulla sua autenticità

2001 – Inizio dell’invasione statunitense dell’Afghanistan, con un assalto aereo e operazioni sotto copertura a terra

2005 – Mu’ammar Gheddafi indice nuovamente la “Giornata della vendetta” contro l’occupazione italiana, a suo dire in seguito alle promesse non mantenute dall’Italia stessa

2006 – La giornalista russa Anna Stepanovna Politkovskaja viene uccisa con tre colpi di pistola.

2008 – Per la prima volta viene identificato un meteorite “8TA9D69” che colpisce la terra, delle dimensioni di circa 4 metri; il meteorite colpisce l’atmosfera sopra il Sudan

1985 - Dirottata l’Achille Lauro (34 anni fa): La tranquilla crociera nel Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro viene drammaticamente interrotta dal blitz di quattro terroristi palestinesi.

1952 - Brevetto del codice a barre (67 anni fa): Furono due ingegneri e inventori statunitensi, al secolo Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, a brevettare il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni.

Feste e ricorrenze

Giornata internazionale del lavoro dignitoso

Giornata nazionale dei Risvegli

Santi di oggi 7 ottobre

Beata Vergine Maria del Rosario

Santi Sergio e Bacco (Martiri in Siria)

San Geroldo di Colonia (Pellegrino)

Sant'Adalgiso di Novara (Vescovo)

Santa Giustina di Padova (Martire)

Nati in questo giorno

1952 - Vladimir Putin (67 anni fa): Nato a San Pietroburgo, è indicato tra i potenti della Terra e tra i politici più discussi in attività. Con un passato pesante di agente segreto del KGB.

1972 - Giorgio Di Centa (47 anni fa): Nato a Tolmezzo (in provincia di Udine) è un ex fondista italiano, campione olimpico a Torino 2006, ritiratosi a quasi 45 anni nel giugno 2017 per dedicarsi ad allenare i giovani.

1973 - Dida (46 anni fa): Nato ad Irará (Brasile), è un ex portiere di calcio, che nonostante l'età è stato in attività come estremo difensore dell'Internacional di Porto Alegre.

Fabio Basile (1994) – Atleta italiano, campione di Judo

Niels Bohr (1885) – Fisico danese, Premio Nobel

Bernardo Caprotti (1925) – Imprenditore italiano

Lapo Elkann (1977) – Manager ed imprenditore italiano

Piero Fassino (1949) – Politico italiano

Heinrich Himmler (1900) – Gerarca nazista

Neffa (1967) – Cantautore e produttore discografico italiano

Vladimir Putin (1952) – Politico russo

Desmond Tutu (1931) – Arcivescovo anglicano, Premio Nobel

Morti oggi 7 ottobre

Pierangelo Bertoli (2002) – Cantautore italiano

Augusto Daolio (1992) – Cantante italiano, leader storico dei Nomadi

Natalia Ginzburg (1991) – Scrittrice italiana

Mario Lenza (1959) – Tenore italiano

Edgar Allan Poe (1849) – Scrittore statunitense

Anna Politkovskaja (2006) – Giornalista russa

