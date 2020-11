Sabato 7 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 7 novembre

E’ il 311° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 54 giorni.

A Milano il sole sorge alle 07:12 e tramonta alle 17:01 (ora solare)

Santi del giorno: Sant’Ernesto di Zwiefalten (Abate)

San Prosdocimo di Padova (Protovescovo)

Etimologia: Ernesto, nome di origine germanica, il cui significato rimane ancora oscuro, deriva forse da “arni”, “battaglia”, o dal termine “arn”, “aquila”. Diffusosi in epoca medioevale, grazie ai molti sovrani che se ne fregiarono, “earnest” divenne, nell’inglese parlato del XVI secolo, anche un aggettivo: “onesto, affidabile”..

Accadde Oggi

1492 – In Alsazia si schianta un meteorite di circa 120 chili

1504 – Cristoforo Colombo torna dal suo quarto ed ultimo viaggio per le Americhe

1917 - Russia: i bolscevichi assaltano il Palazzo d’Inverno Palazzo d’Inverno, sede del governo provvisorio retto da Aleksandr Fëdorovič Kerenskij. È l’inizio della Rivoluzione d’Ottobre che porta al potere Lenin (La Russia usava ancora il calendario Giuliano, i riferimenti dell’epoca indicano quindi la data del 25 ottobre);

1931 – Fondazione della Repubblica sovietica cinese

2002 – L’Iran vieta la pubblicità dei prodotti statunitensi

1988 – Inizia Striscia la Notizia: Dagli studi di Antennatre di Legnano va in onda su Italia 1 la prima puntata di Striscia la notizia – Giornale Radio, primo telegiornale satirico della storia della televisione italiana, ideato da Antonio Ricci.

1929 – Inaugurato il MoMA di New York: La caparbietà di tre donne dell’alta borghesia americana rese possibile un’opera cruciale per la memoria di un secolo e più di ingegno e creatività: il Museo di Arte Moderna di New York.

Nati il 7 novembre

Sei nato oggi? Sei l’anticonformista per eccellenza: i tuoi interessi, i tuoi amici e i tuoi amori sono stravaganti e spesso suscitano la riprovazione dei tuoi familiari. La tua vita sarà interessante e movimentata. Il lavoro non può che essere originale, indipendente e creativo; gli amori molti ed intensi.

1867 – Marie Curie: Il suo contributo alla ricerca è inestimabile e i due Nobel (unica donna ad averlo vinto due volte e in due diversi campi), ricevuti nel 1903 e nel 1911, rispettivamente per la Fisica e per la Chimica, rappresentano il degno riconoscimento a un’intera vita spesa per la scienza.

1913 – Albert Camus: Figura preminente della letteratura francese, insieme con Sartre è annoverato tra i padri dell’esistenzialismo ateo. Nato a Mondovi (oggi Dréan), sulla costa orientale dell’Algeria, e morto nel 1960 in un incidente stradale a Villeblevin (nord della Francia), è stato l’ultimo di dieci premi Nobel francesi, che hanno dominato la scena nella prima metà del secolo.

Scomparsi

2016 – Leonard Cohen: Con l’inconfondibile voce nasale e l’anima folk delle sue composizioni si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di sabato 7 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Hai già a che fare con un Marte che ti rende piuttosto incerta, che non sempre ti dice dove devi andare. Ma nella mattina di oggi sarà però Mercurio a farti tribolare, a non farti capire troppo bene i limiti e le regole del momento, così che il rischio sia quello di allontanarti troppo dalla logica.

Toro

Dopo una mattina in cui avrai spesso parlato in modo libero, senza cioè considerare troppo da vicino gli effetti e le conseguenze dei tuoi discorsi, ecco che in serata la Luna ti renderà piuttosto sensibile ai cambiamenti, alle cose che dovrebbero mutare ma che non lo fanno. O che sono troppo veloci.

Gemelli

Nella seconda parte del sabato, la Luna ti renderà piuttosto coraggiosa quando deciderai di parlare, di dire, quando pronuncerai parole o farai discorsi. Attenta però a non andare oltre certi limiti, a non esprimere pensieri che rischiano di danneggiarti, di complicare una situazione. Sii meno veloce.

Cancro

Per fortuna che, nella seconda parte del giorno, la Luna se ne andrà, riportando le tue emozioni alla normalità. Perché prima non ti verrà facile andare d’accordo con chi ami, con chi ti sarà vicino, con chi non sembra capire le tue parole (o forse sei tu che non riesci a esprimerti?). Punta sulla calma.

Leone

Nel pomeriggio di oggi, la Luna entrerà nel suo segno, portando però con sé un’energia molto polemica, sentimenti e emozioni non sempre capaci di esprimere armonia con il sabato. Concentra tutto ciò che ha bisogno di calma nella mattinata, poi scegli di startene più tranquilla, di non esagerare.

Vergine

Oggi la Luna ti farà fare a pugni con una certa logica, con il tuo bisogno di poter guardare al futuro per trovarci qualcosa di interessante, per motivarti e per tenere alto l’umore del momento. Cerca di dare maggiore importanza al presente, di non andare mai troppo lontana con i pensieri.

Bilancia

Decisamente migliore la seconda parte del sabato, quando cioè la Luna avrà smesso di rendere così tesi i tuoi pensieri, di farti vivere con tanta insofferenza un rapporto, un obbligo, un impegno. Poi, dal pomeriggio, avrai solo voglia di cose facili e tranquille, di un sabato molto gentile.

Scorpione

Nella prima parte di oggi avrai voglia di sognare un presente davvero libero, fatto di una totale liberà di azione, di cose spontanee e mai troppo ragionate. Poi però, la Luna ti farà capire che, per poterti davvero comportare in quel modo, dovresti rinunciare a troppe cose, cambiare mille realtà.

Sagittario

Umori e energie saranno molto migliori dal pomeriggio di oggi, quando avrai probabilmente superato un momento di malumore, una mattinata in cui non ti sarai capita con qualcuno (forse perché non hai voglia di spiegare, di chiarire). Ma, in fondo, il sabato ti piacerà, ti farà sentire libera.

Capricorno

Non ascoltare le emozioni della mattina, quel momento in cui cioè tutto ti sembrerà sbagliato, da cambiare, in cui non ti fiderai più nemmeno di una logica che non ti convince. Poi la Luna si sposterà, e tu davvero potrai apprezzare le cose che hai, le persone che ti fanno compagnia. Sorrisi in serata.

Acquario

Tieni d’occhio la Luna che, nella seconda parte del giorno, brillerà di fronte a te. Perché quell’energia ti sfiderà a mantenere la calma, a non reagire troppo male a questioni e incomprensioni che si sono fatte sentire durante la mattinata. Urano e la capacità di stare calma saranno la tua vera scommessa.

Pesci

Che ne diresti di un sabato che sia lontano anni luce dalle solite cose, dalle abitudini? Provaci, perché davvero in mattinata la tua capacità di sopportare pesi e impegni sarà minima, praticamente assente. Scegli di incontrare persone e situazioni solo dal pomeriggio, quando tutto sarà un po’ più facile.