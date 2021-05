Venerdì 7 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 7 maggio è il 127º giorno del calendario gregoriano. Mancano 238 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Santa Flavia Domitilla (Martire)

Etimologia: Flavia, il nome deriva dall’aggettivo latino flavus e quindi dal nome Flavius il cui significato è “dai capelli dorati/biondi”.

Accadde Oggi

1664 – Re LuigiXIV inaugura , con una festa di sette giorni, la reggia di Versailles dopo il restauro.

, con una festa di sette giorni, dopo il restauro. 1824- A Vienna, al Teatro di Porta Carinzia, viene eseguita per la prima volta in pubblico la Nona sinfonia di Ludwig Van Beethoven . La sinfonia, nel quarto e ultimo movimento, include parte dell’Inno alla gioia di Friedrich Schiller.

. La sinfonia, nel quarto e ultimo movimento, include parte dell’Inno alla gioia di Friedrich Schiller. 1898- Il generale Bava-Beccaris ordina all’esercito di sparare sulla folla che manifesta a Milano contro l’aumento del prezzo del pane . I morti sono 80 secondo il Governo, oltre 300 secondo l’opposizione. Per questa azione il generale viene decorato da re Umberto I.

. I morti sono 80 secondo il Governo, oltre 300 secondo l’opposizione. Per questa azione il generale viene decorato da re Umberto I. 1915- Prima guerra mondiale: il transatlantico Lusitania viene affondato da un U-bóot tedesco: 1.198 persone perdono la vita . Il Lusitania varato nel 1906 è stato ideato per essere la nave più grande e più veloce del mondo.

Prima guerra mondiale: viene . Il Lusitania varato nel 1906 è stato ideato per essere la nave più grande e più veloce del mondo. 1921 – Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel Nº 5.

1934 – Filippine: viene ripescata la Perla di Laotze, del peso di kg 6,37 ; misura cm 14×24.

; misura cm 14×24. 1945- I l generale Alfred Jodl firma la resa incondizionata a Reims, in Francia , ponendo fine alla partecipazione tedesca alla seconda guerra mondiale. Il documento entrerà in vigore il giorno seguente.

, ponendo fine alla partecipazione tedesca alla seconda guerra mondiale. Il documento entrerà in vigore il giorno seguente. 1954- Guerra d’Indocina: termina con la sconfitta francese la battaglia di Dien Bien Phu . Iniziata il 13 marzo, si è combattuta ferocemente: 2.200 caduti francesi e 8.000 caduti e 15.000 feriti vietnamiti.

. Iniziata il 13 marzo, si è combattuta ferocemente: 2.200 caduti francesi e 8.000 caduti e 15.000 feriti vietnamiti. 1974 – In Germania il cancelliere Willy Brandt si dimette in seguito alle accuse di spionaggio mosse ad un suo collaboratore .

In Germania il cancelliere in seguito alle . 1993 – Il governo del Sudafrica accorda il diritto di voto alla popolazione di colore .

Il governo del accorda il . 1998: La Apple Computer presenta l’IMac; La Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la DaimlerChrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia.

2007 – Archeologi israeliani scoprono a sud di Gerusalemme la tomba di Erode Ascalonita , re della Giudea, citato nel Vangelo di Matteo come mandante della strage degli innocenti ordinata nel tentativo di uccidere Gesù.

Archeologi israeliani scoprono a sud di Gerusalemme la , re della Giudea, citato nel Vangelo di Matteo come ordinata nel tentativo di uccidere Gesù. 2008 – Silvio Berlusconi riceve per la quarta volta il mandato di formare un governo.

riceve per la quarta volta il 2012 – Vladimir Putin giura per la terza volta come presidente della Repubblica Russa dopo i due mandati consecutivi dal 2000.?

Nati

Sei nato oggi? Sei provvisto di una autorità naturale che fa di te un perfetto manager ed un organizzatore eccellente del tuo e dell’altrui lavoro. Il tuo campo di attività spazia dall’ingegneria alle scienze naturali, dalla regia cinematografica a quella teatrale. In amore sei molto prudente; prima di impegnarti in un legame valuti molto bene le caratteristiche del partner e le possibilità di intesa. Matrimonio felice e duraturo.

1922 – Raimondo Vianello: La proverbiale mimica e l’ironia elegante hanno fatto di lui e dell’inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV più amate dal pubblico italiano. Nato a Roma.

1840 – Pyotr Tchaikovsky: Compositore tra i massimi della storia della musica e autore di sinfonie tra le più popolari al mondo, fu tra i maggiori interpreti del romanticismo musicale. Nato a Kamsko-Votkinsk.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 7 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele

Ariete. In amore cerca di fare piazza pulita dei vecchi pregiudizi. Sul lavoro invece possiamo dire che sei in una fase di recupero: è finita la fase negativa che ti ha accompagnato nel 2020, stai riacquistando forza.

Toro. Il sole nel segno fornisce alle coppie una grande creatività mentre Urano ti supporta nelle scelte più impegnative e difficili. Lavorativamente parlando è difficile capire esattamente cosa stia succedendo in questo momento nella tua vita: se non senti il desiderio di cambiare non farlo.

Gemelli. In amore per le coppie di lunga data ci sono in cantiere dei progetti importanti come la casa o i figli. Stai cavalcando un’onda positiva che potrà portarti lontano. Sul lavoro ti stai dando molto da fare, fai attenzioni alle relazioni che contano.

Cancro. Puoi recuperare qualche problematica nata di recente ed i progetti di lungo raggio sono favoriti. Conferme in arrivo nei prossimi giorni!

Leone. Luna è favorevole e da domenica Venere non sarà più contraria: via libera ai sentimenti. Periodo importante per tutti quelli che vogliono mettersi in gioco, con Marte in buon aspetto la voglia di ripartire si fa sentire.

Vergine. Le cose miglioreranno con il passare della giornata, la mattina astientiti dalle polemiche inutili. Sul lavoro, anche se hai un contratto part-time, devi riconsiderare la tua posizione ed i tuoi ruoli.

Bilancia. La Luna è in opposizione, sii paziente. A cosa serve rivangare il passato? Sul lavoro devi tenere sotto controllo le preoccupazioni e l’agitazione.

Scorpione. C’è un po’ di amarezza nell’aria oggi. Sarà meglio trattare eventuali questioni in sospeso la prossima settimana. Sul lavoro sei un confuso, è come se stessi aspettando una conferma che tarda ad arrivare.

Sagittario. Queste stelle sono particolari: se una relazione è in bilico bisognerà essere cauti con le parole. Nel lavoro a breve ci sarà uno stato di maggiore tranquillità.

Capricorno. Giornata discreta. Nel pomeriggio la Luna sarà dissonante, quindi le coppie che hanno dei problemi dovrebbero evitare i conflitti. Sul lavoro c’è qualche piccolo dubbio che verà subito sciolto, non temere!

Acquario. Le relazioni nate in questo periodo potrebbero nel tempo diventare davvero qualcosa di profondo. Sul lavoro hai voglia di cambiare totalmente ed hai in cantiere progetti importanti.

Pesci. Oggi attenzione alle parole di troppo. Lavorativamente parlando sono giornate in cui devi fare delle scelte e questo ti confonde. È probabile che tu debba affrontare qualche problema