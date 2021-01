Giovedì 7 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 7 gennaio è il 7º giorno del calendario gregoriano. Mancano 358 giorni alla fine dell’anno.

Festa del Tricolore

Santi del giorno: San Raimondo de Penafort (Sacerdote)

Etimologia: Raimondo, deriva dall’antico tedesco Reinmund e significa “perspicace o divino difensore”.

Accadde Oggi

1313 – Cangrande I della Scala, sconfigge i Padovani a Camisano Vicentino e distrugge il castello

1414 – Tommaso Mocenigo viene eletto sessantaquattresimo doge di Venezia

1558 – La Francia prende Calais, ultimo possedimento continentale dell’Inghilterra

1610 – Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti galileiani di Giove

1782 – Apre la prima banca commerciale statunitense (Bank of North America)

1785 – Il francese Jean-Pierre Blanchard e lo statunitense John Jeffries viaggiano da Dover (Inghilterra), a Calais (Francia) in un pallone a gas, diventando i primi ad attraversare il Canale della Manica via aria

1797 – Italia: il tricolore italiano viene adottato per la prima volta da uno stato (la Repubblica Cispadana)

1924 – George Gershwin completa la Rapsodia in blu

1927 - Prima telefonata transatlantica tra New York e Londra

1954 – La prima dimostrazione di un sistema di traduzione automatica viene tenuta a New York negli uffici della IBM

1989 – Akihito diventa Imperatore del Giappone

1990 – Per motivi di sicurezza viene chiusa al pubblico la Torre di Pisa

2005 – Incidente ferroviario di Crevalcore: 17 morti e 80 feriti.

2015 – Attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono 12. È l’attentato con un maggior numero di vittime, in Francia, dal 1961, superato solo dagli attentati del 13 novembre 2015.

1797 – Il Tricolore viene adottato per la prima volta: «Compagnoni fa mozione che si renda Universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori, Verde, Bianco e Rosso e che questi tre colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti. Viene decretato.» È uno stralcio del verbale approvato in una storica assemblea a Reggio Emilia, che riconobbe il Tricolore come bandiera ufficiale della Repubblica Cispadana cui furono chiamati ad aderire tutti gli altri popoli italiani.

2015 – Attentato alla sede di Charlie Hebdo: Alle 11,30 di mercoledì 7 gennaio 2015, due uomini a volto coperto e armati di kalashnikov fanno irruzione nella sede del settimanale satirico Charlie Hebdo, in rue Nicolas-Appert a Parigi.

Nati

Sei nato oggi? La tua caratteristica più appariscente è l’irritabilità. In realtà la tua aggressività cela la paura di non essere accettato. Questo atteggiamento ti procura non pochi problemi sia in amore che nel lavoro. E’ davvero un peccato perché le qualità per emergere in campo professionale e realizzarti nel settore affettivo, non ti mancano di certo. Cerca dunque di essere più paziente e conciliante con chi ti circonda e vedrai che riuscirai ad ottenere quel che desideri.

1964 – Nicolas Cage: Per l’anagrafe è Nicholas Kim Coppola, nipote del celebre regista Francis Ford, nelle cronache di Hollywood è una delle star più rinomate. Nato a Long Beach, in California.

1952 – Giuliano Ferrara: Una penna che divide le tifoserie della politica italiana, un personaggio mediatico e politico che anima i principali dibattiti televisivi. Nato a Roma.

1985 - Lewis Hamilton: È considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, il più vincente campione nella storia della Formula 1. Ha conquistato 7 titoli mondiali: nel 2008 con la McLaren e nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 con la Mercedes. È inoltre il pilota che ha ottenuto più vittorie (95), podi (165) e pole position (98) nella storia della competizione. Si distingue per il suo stile di guida molto aggressivo, per la sua velocità in qualifica e per la sua solidità in gara oltre che per la sua destrezza sul bagnato,caratteristiche che lo rendono un pilota completo e molto ostico per i rivali.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 7 gennaio 2021 da astri.acotel.it



Ariete: Sei pronto a sviluppare progetti per il futuro! Ricordo sempre che l’astrologia non puo’ aiutare direttamente le persone, e’ sempre la nostra buona volonta’ che ci porta a fare le cose. Pero’ puo’ indicare i periodi migliori per agire. E questo e’ certamente un momento in cui molti di voi si troveranno di fronte certe opportunita’. Piu’ in la’, e precisamente nelle prime due settimane del mese di Febbraio, quando avremo una forte concentrazione di pianeti a favore, si potranno fare anche altre scelte. E’ un cielo molto interessante per chi ha un progetto in ballo, per chi entro primavera vuole rimettersi in gioco. In amore puo’ essere un momento di verifica!

Toro: Sei un po’ turbato: sappiamo che il tuo e’ un segno che sta bene solo quando sente di avere un solido terreno sotto i piedi. In realta’ in questo periodo abbiamo ancora stelle tranquille, pero’ tu sai che entro la primavera un certo percorso potrebbe interrompersi. E’ il caso di chi lavora part-time, e’ il caso di chi non ha certezze per la parte finale della primavera. Quindi, al momento e’ indispensabile acquistare sicurezza, vorresti avere qualche garanzia in piu’! In amore posso dire che da venerdi Venere iniziera’ un transito importante!

Gemelli: Ti trovi in una condizione di grande creativita’, di fertilita’. Avere Giove e Saturno favorevoli indica una grande capacita’ d’azione ma anche la volonta’ di fare qualcosa di nuovo. Sappiamo che sei molto stimolato a fare quando attorno a te ci sono persone che ti vogliono bene e che soprattutto non sono noiose! Se c’e’ una cosa che detesti e’ proprio la noia: ma non puoi preoccuparti la puoi sconfiggere! Penso che entro tre mesi, e lo dico in particolare a quelli che hanno un’attivita’ in proprio e un’eta’ giusta per muoversi, ci saranno richieste oppure potresti muoverti tu!

Cancro: Visto che Saturno e Giove non sono piu’ opposti, possiamo dire che il peggio e’ passato! Ora non e’ detto che tutti siano stati in crisi, pero’ va ricordato che gli ultimi due anni sono stati ‘rallentati’, sono stati piuttosto nervosi, stancanti. Ed ecco perche’ sento che questo e’ un periodo in cui hai bisogno di certezze. In amore, nel 2020 potresti esserti anche appoggiato ad una persona per superare un periodo di crisi o di ripensamenti, senza avere la percezione di quanto questa persona sia importante per te. Ed ecco perche’ ritengo che la seconda parte di questo mese portera’ delle verifiche sentimentali talvolta anche spietate!

Leone: Ti trovi in un momento un po’ di agitato. Sappiamo che Giove e Saturno sono opposti, e secondo l’astrologia avere questi due pianeti opposti significa anche risentire di qualche problema di ‘contestazioni’. E tu stesso potresti contestare le persone che ti stanno attorno. In un clima generale di grande nervosismo, sara’ meglio fare le cose con molta calma, con molta riflessione, altrimenti si rischia di sbagliare. Doppia riflessione per quanto riguarda l’economia!

Vergine: Questa di oggi e’ una giornata abbastanza interessante, pero’ restano piccole difficolta’ che potrebbero essere anche di tipo fisico. Non ci dimentichiamo che tu sei un perfezionista, che vuoi avere tutto sotto controllo. Il 2020 e’ stato un anno di questioni importanti da risolvere, per alcuni addirittura piu’ importante di tanti altri anni. E adesso devi cercare di mantenere quello che hai conquistato. Seppur in un anno difficile ci sono dei segni che possono emergere e tu riesci sempre a farcela. Perche’ hai una grande logica e una grande capacita’ di costruzione!

Bilancia: Settimana particolare: piano piano si riconquistano posizioni perdute! Io credo che il coraggio non debba mai mancare, tanto più che in questo periodo hai una gran voglia di riscoprire le emozioni e soprattutto di rimetterti in gioco. Questo e’ un cielo che mi piace per quanto riguarda le questioni di lavoro, le questioni pratiche. Ma mi sembra un pò appannato o semplicemente lontano per quanto l’amore. Con questo non voglio dire che tutte le coppie siano in crisi ma evidentemente, soprattutto da domani, ci sarà una distanza da colmare!

Scorpione: Questo nuovo anno anno parte con un po’ di rabbia inespressa, forse anche di agitazione. Pare che in questo periodo tu abbia di fronte a persone che interpretano male le tue frasi, che possono farti arrabbiare. Perche’ dico questo, perche’ Marte in posizione critica rappresenta proprio la guerra. Una guerra verbale che puo’ nascere quando ci sono troppi conflitti da risolvere. Cerca di farti scivolare le cose addosso in una giornata che nel complesso reputo comunque positiva!

Sagittario: In questo momento sara’ molto utile verificare le proprie capacita’ sul campo: quindi, chi ha un’idea deve metterla in pratica! Se ci sono persone che vogliono aiutarti a realizzare un progetto, non isolarti! Da domani Mercurio inizia un transito molto importante. Questo cielo di Gennaio porta dei vantaggi, ed in piu’ avremo anche un Febbraio con una forte concentrazione di pianeti in un momento zodiacale che potrebbe portare anche un recupero. Ecco perche’ non bisogna perdere le speranze.

Capricorno: Stai vivendo una condizione particolare: e’ un momento in cui potresti ripensare anche a vecchi amori che avevi messo da parte. Lo dico a ragion veduta perche’ tra poche ore Venere iniziera’ un transito nel tuo segno, e questo non solo e’ un elemento di forza. Ma addirittura e’ un elemento che puo’ portare vantaggi negli incontri, nelle amicizie. Come ho spiegato negli ultimi tempi tu sai benissimo che non sei il tipo delle mille conoscenze, delle mille occasioni. Di solito ti riferisci solo ad una persona o a poche persone, le tue amicizie si contano sulla punta delle dita! Ecco perche’ in questi giorni stai valutando con attenzione quello che provi. E come dicevo 24 ore fa, non e’ escluso che ultimamente ci sia stata una grande delusione!

Acquario: Sei ribelle per volonta’ o per destino! Tutto sta cambiando: tutto quello che hai fatto fino ad ora potrebbe improvvisamente rivelarsi non piu’ sufficiente. Devi fare qualcosa di piu’! Sul lavoro ci sono stati molti cambiamenti a causa di questo 2020 complesso: il 2021 vede pero’ Giove e Saturno nel segno. Un passaggio che puo’ portare questioni legali e situazioni da risolvere. Ma anche un innato e incessante desiderio di liberta’ che devi cercare di gestire al meglio. In questo periodo raccomando di tenere sotto controllo il nervosismo!

Pesci: Devi risolvere un piccolo problema personale. Se ci sono state delle divergenze, delle lontananze anche nell’ambito della famiglia, consiglio di muoversi da venerdi. Perche’ il fine settimana inizia ad essere migliore. E’ chiaro che non basta una Venere favorevole per riconciliarsi, pero’ se c’e’ stata una grossa delusione, potresti andare oltre. Oppure tentare un recupero, dipende da te! Quelli che ti chiedo e’ di verificare quello che e’ successo a Dicembre perche’ per molti di voi e’ stato un mese di revisione dei rapporti. Non solo a livello familiare ma anche sentimentale!