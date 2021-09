Lunedì 6 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 6 settembre il 249° giorno del calendario gregoriano. Mancano 116 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Eva (Martire venerata a Dreux)

Etimologia: Eva, Il nome ebraico, derivante dal verbo “vivere”, sembra alla base del nome biblico per eccellenza, significante “madre di tutti i viventi”. Tuttavia la radice originaria del nome, antichissima e assolutamente sconosciuta, nasconde ancora il suo primo significato.

Accadde Oggi

3761 a.C. – primo giorno del Calendario ebraico

3114 a.C. – primo giorno del Calendario maya

1191 – Ad Arsuf (Palestina) le forze cristiane di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono quelle islamiche di Saladino

1522 – La Vittoria, una delle navi sopravvissute della spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna a Sanlúcar de Barrameda, in Spagna, diventando la prima nave ad aver circumnavigato il globo

1791 – A Fano scoppia una rivolta popolare a causa dell’aumento del prezzo della farina e del calo del peso del pane.

1915 – Il primo prototipo di carro armato viene testato dall’Esercito britannico per la prima volta

1941 – Olocausto: l’obbligo di indossare la Stella di David con soprascritta la parola “Jude” (“giudeo”), viene esteso a tutti gli ebrei sopra l’età di 6 anni, nelle aree occupate dalla Germania nazista

1955 – Pogrom d’Istanbul: saccheggio premeditato e tollerato dalle autorità diretto a colpire la minoranza greca (forte allora di 100.000 elementi), ma anche Ebrei ed Armeni che vivevano in città, morirono a causa delle bastonate e degli incendi appiccati.

1972 – Massacro di Monaco : alcuni atleti e allenatori Israeliani vengono uccisi quando la polizia tedesca assale i membri di Settembre Nero, in un fallito tentativo di liberare gli ostaggi

L'Unione Sovietica ammette l'abbattimento del volo Korean Air Volo KAL 007, dichiarando che i piloti non sapevano si trattasse di un volo civile, quando questo violò lo spazio aereo sovietico

1991: Il nome San Pietroburgo viene ripristinato per la seconda città della Russia, che si chiamava Leningrado dal 1924

1970 – Pippi Calzelunghe appare in TV: Capelli rossi, occhi azzurri e un viso lentigginoso che conquista con la sua irresistibile simpatia. È Pippi Calzelunghe che fa il suo esordio italiano in TV, in una serie televisiva ispirata all’omonimo romanzo per bambini dell’autrice svedese Astrid Lindgren.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 6 settembre sono estremamente vulnerabili agli effetti nascosti del caso. La loro vita, più di ogni altra, sembra essere guidata dalle mani del destino, nel bene e nel male: magari può procedere a lungo in modo piano e prevedibile, quando a un tratto apparentemente senza ragione… arriva l’imprevisto!

1925 – Andrea Camilleri: Nato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, è un popolare scrittore, attivo anche come regista.

1943 – Roger Water: Nato a Great Bookham, in Inghilterra, dal 1965 al 1985 è stato con David Gilmour anima e voce dei Pink Floyd, la band che ha scritto un capitolo fondamentale della storia del rock.

Scomparsi

1998 – Akira Kurosawa: È tra i cineasti che hanno fatto scuola nella settima arte, portando la storia e le tradizioni del Giappone all’attenzione del pubblico di tutto il mondo.

2007 – Luciano Pavarotti: Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano.

Oroscopo del giorno

Ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox da lunedì 6 settembre a domenica 12 settembre 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Alcuni di voi si sentono confusi e indecisi, anche decisioni semplici da prendere diventano difficili. Cercate di superare questo periodo no anche grazie all’aiuto di parenti e amici, fatevi consigliare su cosa fare.

Toro: Chi non ha avuto il coraggio di cambiare, ora potrebbe risentire di una condizione di stress. In amore possono esserci dei dubbi, se il partner è distratto o non risponde al telefono, potreste reagire male e manifestare qualche perplessità.

Gemelli: Se dovete concludere trattative in affari questo è il periodo giusto. Alcuni di voi si sentono stanchi e sfiduciati, passando le ore a pensare ai problemi. Vivete la vita alla giornata e abbiate piu’ fiducia in voi stessi.

Cancro: State risentendo un poco dell’opposizione di saturno, e forse per questo motivo vi sentite stanchi ed affaticati. In amore state recuperando, vi sentite piu’ sicuri di voi stessi. Adesso è il momento di rimettersi in gioco.

Leone: Un amico o un parente potrebbero aver bisogno di un consiglio o del tuo aiuto. Sei il comprensivo e attento anche nei confronti degli altri, e proprio per questo motivo spesso sei considerato un punto di riferimento.

Vergine: Sarà una settimana altalenante. Il tuo umore ballerino può essere tenuto sotto controllo dagli impegni lavorativi e familiari che richiederanno molta concentrazione.

Bilancia: Vivrai una situazione decisamente positiva anche grazie all’ottimo aspetto di Venere e Satuno. Anche nell’ambito professionale riesci ad ottenere un discreto successo grazie all’aspetto favorevole di Giove.

Scorpione: La settimana promette bene per i rapporti di coppia, state riscoprendo la passione e l’amore. Approfittate dell’attraversamento di Giove nel vostro segno, nel lavoro si prevedono buone soddisfazioni. Ottimo periodo anche per la salute e forma fisica.

Sagittario: Potresti ottenere grandi risultati ma c’è sempre qualcuno che ti impedisce di realizzare i tuoi obiettivi. Avere la consapevolezza di questi limiti ti rende agitato e nervoso, ma la soluzione ai tuoi disagi può essere offerta dalle persone che ami.

Capricorno: Potrai fare leva sulla tua forza interiore favorita dall’ottimo aspetto di Mercurio. Hai una visione chiara di ciò che ti circonda e riesci facilmente individuare i punti di forza sui quali investire.

Acquario: Non è un periodo particolarmente fortunato, c’è troppa confusione, ed avete bisogno di ottimizzare diversi aspetti della vostra vita. Fate le cose con entusiasmo, ma poi non ottenete i giusti riscontri a livello economico

Pesci: Siete un segno molto dolce, ma anche molto lamentoso. Quando non riuscite ad ottenere ciò che desiderate, come ad esempio l’attenzione delle persone che vi sono vicine, allora iniziate a fare la vittima.