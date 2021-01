Mercoledì 6 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 6 gennaio è il 6º giorno del calendario gregoriano. Mancano 359 giorni alla fine dell’anno (360 negli anni bisestili).

Santi del giorno: Epifania del Signore

La Festa dell'Epifania ricorda l’arrivo dei Re Magi guidati dalla stella cometa alla grotta di Gesù. Come i Re Magi portarono dei doni, così si rinnova la festa ogni anno con i doni per i più piccolini! E chi porta i regali il giorno dell’Epifania? La Befana! La vecchietta brutta ma buona che vola su una scopa e porta i doni ai bimbi buoni e dolcetti nella calza o carbone ai bimbi cattivi!

Un antico racconto vuole che i Re Magi chiesero indicazioni ad una vecchia lungo il loro cammino verso la grotta di Betlemme e le chiesero di accompagnarli. La vecchietta si rifiutò, ma poi, pentitasi, si mise in cammino per cercarli, bussando ad ogni porta e donando dei dolcetti a tutti bimbi, nel dubbio che ogni bimbo potesse essere Gesù!

Accadde oggi

1449 – Costantino XI Paleologo diventa Imperatore di Bisanzio

1540 – Re Enrico VIII d’Inghilterra sposa Anna di Clèves

1838 – Samuel Morse compie il suo primo test di successo del telegrafo elettrico

1896 – Viene proiettato per la prima volta L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat di Auguste e Louis Lumière. La leggenda vuole che gli spettatori siano fuggiti dal cinema per paura di essere travolti dal treno

1907 – Maria Montessori apre la sua prima scuola e centro di cura per la classe operaia a Roma

1911 – La Nazionale di calcio dell’Italia indossa per la prima volta una divisa azzurra nell’amichevole contro l’Ungheria. L’azzurro verrà adottato come colore per la rappresentativa nazionale italiana di ogni sport.

1926 – Dalla fusione delle compagnie aeree “Deutsche Aero Lloyd” (DAL) e “Junkers Luftverkehr” nasce la Lufthansa

1942 – La Pan American Airlines diventa la prima compagnia aerea commerciale ad avere un volo che compie il giro del mondo

1980 – Cosa Nostra uccide il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella.

1994 – Nancy Kerrigan viene assalita e bastonata sulla gamba destra su ordine della pattinatrice rivale Tonya Harding

1912 – Wegener espone la teoria della deriva dei continenti: Il geologo, esploratore e meteorologo tedesco Alfred Wegener espose, in un incontro al museo Senckenberg di Francoforte, una delle più geniali intuizioni scientifiche del XX secolo: centinaia di milioni di anni fa la Terra era formata da un unico continente, poi smembratosi in più parti andate alla deriva. La teoria aprì la strada alla geologia moderna.

Nati

Sei nato oggi? Dai molta importanza alla vita professionale e alla riuscita nel lavoro. L’intelligenza, l’intuito e la tenacia che ti caratterizzano ti permettono di raggiungere, sia pur con un po’ d’impegno e qualche rinuncia, i tuoi scopi. Nell’amore cerchi, e trovi molto presto, un partner in grado di trasmetterti serenità e fiducia e con cui trascorrere tranquillamente il resto dei tuoi giorni.

1938 – Adriano Celentano: Il molleggiato e Re degli ignoranti sono i soprannomi più noti di una delle voci più belle in assoluto della musica italiana, oltre che dell’artista italiano con le più alte vendite di dischi (con circa 150 milioni di dischi venduti, a pari merito con Mina).

1412 – Giovanna d’Arco: Da semplice contadina a condottiera alla guida di un esercito, fino al martirio per il quale oggi è venerata come santa dalla Chiesa Cattolica. Nata a Domrémy (Francia).

Scomparsi oggi:

1852 – Louis Braille: Nel buio, cui fu condannato per tutta l’esistenza da uno sfortunato incidente, trovò la “luce” per donare a milioni di non vedenti la possibilità di comunicare con il mondo.

1993 – Rudolf Nureyev: L’etoile per eccellenza della storia danza, modello insuperabile di eleganza e agilità, è considerato il più grande ballerino di tutti i tempi. Nato ad Irkutsk.

1999 – Michel Petrucciani: Un sublime esempio di genio della musica, più forte di un ingrato destino che non gli impedì di entrare nell’olimpo dei migliori pianisti di jazz. Nato ad Orange, nel sud della Francia.

Oroscopo del giorno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 6 gennaio 2021.

Ariete

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai provare a ritrovare uno sguardo più positivo per il futuro. È vero, hai vissuto un anno e mezzo molto pesante ed è probabile che adesso tu abbia un problema legale o economico da risolvere. Ma sei senza dubbio più forte, ti senti più grintoso e disponibile con gli altri e hai un desiderio profondo di rivalsa.

Toro

Domani potresti portarti dietro altri dubbi riguardo il rapporto di coppia. Cerca di tenere a bada la tua gelosia, altrimenti finirai nei guai! Ora è importante capire cosa è successo durante le prime due settimane di dicembre. Chi in quei giorni ha vissuto dei momenti di profondo disagio nella coppia, dovrebbe cercare di riappacificarsi. E con il nuovo passaggio di Venere che inizierà venerdì sarà possibile!

Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetta una giornata decisamente interessante. Il culmine di questo momento fortunato si verificherà nelle prime due settimane di febbraio: converrebbe approfittarne, perché sarà possibile superare qualche ostacolo in più! Queste stelle favoriranno qualsiasi nuova esperienza. Potrai metterti in gioco in diversi settori, proprio come piace a te!

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e per tutto il mese di gennaio sarà importante riconsiderare la tua situazione sentimentale. Finalmente Giove e Saturno non sono più opposti, per cui si prospetta un 2021 piuttosto positivo. Ci saranno, comunque, dei mesi, tra cui gennaio, che ti costringeranno ad affrontare eventuali difficoltà o incomprensioni in amore e in famiglia. Tu, però, adesso sei molto più forte e consapevole e saprai farti valere.

Leone

Domani sarai ancora molto nervoso, colpa di quel Marte in aspetto contrario. Stai attraversando un periodo particolarmente travagliato, tra chi ti ha tradito e tante, forse troppe, cose da sistemare. In certe giornate avresti una gran voglia di buttare tutto all’aria. Nelle prossime ore, però, dovresti cercare di mantenere il sangue freddo.

Vergine

Da venerdì Venerdì comincerà un passaggio favorevole. Se ti piace qualcuno e sai di essere ricambiato, se hai in mente un progetto interessante da realizzare, dovresti cominciare a muoverti. A fine settimana il cielo cambierà e diventerà decisamente promettente. Approfittane!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai predisporti alle novità, ai cambiamenti che verranno. Mercurio sta per trasferirsi nel segno dell’Acquario, in buon aspetto a Giove e Saturno. Sarà quasi impossibile che non accada qualcosa, ma tu dovrai mettercela tutta, concentrarti su un progetto, su un nuovo percorso.

Scorpione

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti ancora un po’ nervoso per il lavoro, per alcune questioni di carattere pratico. Venerdì Venere sarà di nuovo favorevole: dovresti sfruttare questo transito per recuperare in amore. Anche se non ci sono state crisi gravi, negli ultimi giorni potresti aver riversato la tua agitazione nel rapporto di coppia. Usa il weekend per rimediare!

Sagittario

Domani sarai colto dalla voglia di superare quei limiti che il 2020 ti ha imposto. Mercurio sta per diventare favorevole. Il suo passaggio ti permetterà di risolvere molte difficoltà e di vivere i rapporti in maniera più serena. Sappi che tutto quello su cui stai lavorando ora potrebbe portarti lontano! Ci sarà chi vorrà ritrovare maggiore libertà, chi invece cercherà l’amore.

Capricorno

Da domani comincerà un periodo importante, ma servirà la tua volontà, una partecipazione da parte tua. Le stelle possono dare un aiuto, ma sta a te muoverti e coglierlo. Venerdì Venere entrerà nel tuo segno e favorirà le riappacificazioni, i nuovi amori, incontri, flirt, colpi di fulmine. Insomma di una rinnovata voglia di amare che non andrà affatto ignorata!

Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai pronto a cominciare una nuova vita. Il 2021 sarà un anno di profonda trasformazione. Tutto quello che succederà in questo periodo avrà il sapore di ribellione, ma si tratta di ribellione positiva, costruttiva. Qualche cambiamento potrebbe piombare addosso dall’esterno, mentre altri saranno voluti da te. Se la persona al tuo fianco sarà capace di seguirti, allora non avrete grossi problemi!

Pesci

Domani potresti cercare una spiegazione razionale ai problemi sentimentali vissuti di recente. Smettila di usare la razionalità per comprendere l’amore, la passione o l’amicizia. Dovrai soltanto accettare le cose così come sono, a partire dalle emozioni e dai sentimenti che non sono un qualcosa di irrazionale, di poco concreto.