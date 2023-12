Oggi 6 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 6 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore ci sarà modo di fare incontri interessanti che potrebbero cambiarvi la vita. Sul lavoro arrivano maggiori certezze.

Toro - Cari toro, in amore c'è un po' di aria nervosa ma meglio non alimentare le polemiche. Sul lavoro arrivano belle novità.

Gemelli - Cari gemelli, è arrivato il momento di riscoprire un po' di passione e sul lavoro chiudete subito gli accordi.

Cancro - Cari cancretti, in amore avrete modo di chiarire tutto ciò che finora non ha funzionato e sul lavoro attenzione a non spendere troppi soldi.

Leone - Cari leoncini, questa giornata è un po' nervosetta quindi attenzione a non battibeccare troppo con il partner. Sul lavoro avrete modo di fare grandi passi in avanti.

Vergine - Cari vergine, il cielo di oggi è molto bello per i single e se c'è qualcuno che vi piace, non esitate a proporvi. Sul lavoro attenzione alle uscite di denaro.

Bilancia - Cari bilancia, in amore potrebbe spuntare fuori qualche ex, attenzione. Sul lavoro, invece, arriva la possibilità di trovare soluzioni ai problemi.

Scorpione - Cari scorpioncini, queste stelle parlano d'amore quindi lasciatevi andare senza pensarci troppo. Sul lavoro ci vuole un pochino di attenzione in più.

Sagittario - Cari sagittario, in amore c'è un po' di tensione, attenzione. Sul lavoro siete stanchi ma tutto l'impegno sarà ricompensato presto.

Capricorno - Cari capricorno, in amore iniziate a vedere un po' di luce, anche chi è solo da tanto. Sul lavoro presto ci sarà modo di fare un bel salto di qualità.

Acquario - Cari acquario, in amore c'è un po' di aria tesa, attenzione a non litigare troppo con il partner. Sul lavoro riuscirete a riemergere dopo qualche difficoltà.

Pesci - Cari pesciolini, questa giornata sarà piena di emozioni, eliminata l'ostilità di Mercurio adesso tutto è in discesa. Sul lavoro avete fatto passi da gigante ma riuscirete a ottenere ancora di più.

Almanacco

Il 6 dicembre è il 340º giorno del calendario gregoriano. Mancano 25 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Nicola è il protettore di naviganti, pellegrini, pescatori, profumieri, poveri e scolari

Etimologia: Nicola, deriva dal greco “Nikòlaos”, personale composto dal verbo “nikAv”, “vincere”, aggiunto a “laòs,” “popolo”, con il significato di “vincitore fra il popolo”.

Nati 6 dicembre

Sei nato oggi 6 dicembre? Sei molto fantasioso e qualche volta tendi a confondere i tuoi sogni con la realtà. Creatività, originalità e spirito di iniziativa non ti mancano, ma nel lavoro devi cercare di essere più concreto e razionale. Solo così riuscirai a raggiungere gli obiettivi prefissati. In amore tendi a ricevere più che a dare e devi dunque cercare di essere più generoso.

1963 – Antonella Clerici: È l’Antonellina nazionale, star della TV tra le più amate dal pubblico italiano, dai più piccoli ai meno giovani, per il carattere brillante e autoironico. Nata a Legnano.

Scomparsi oggi:

1994 – Gian Maria Volonté: Rivoluzionario, partigiano, idealista, anarchico. Per lui gli aggettivi si sprecano, ma i più tra gli addetti ai lavori sono concordi nel ritenerlo l’attore più completo del cinema italiano del Novecento.

1926 – Claude Monet: Nella storia dell’arte è ricordato come il pittore della luce, padre di quella corrente pittorica che ruppe i canoni tradizionali e che da un suo celebre quadro, “Impressione. Levar del sole”, prese il nome di Impressionismo.

Accadde oggi

Nell'incendio alle acciaierie Thyssen muoiono 8 operai, nasce l'Irlanda, inaugurato lo stadio di Napoli.

1534 – Gli spagnoli fondano Quito in Ecuador

1877 - Thomas Alva Edison inventa il fonografo

1922 – Un anno dopo la firma del Trattato Anglo-Irlandese, nasce lo Stato Libero d’Irlanda

1941 - Seconda guerra mondiale: il giorno prima dell’attacco Giapponese a Pearl Harbor, il presidente degli Stati Uniti d’America Franklin Delano Roosevelt lancia un appello all’Imperatore Hirohito del Giappone a favore della pace

1959 – A Napoli viene inaugurato lo “Stadio del Sole”, poi diventato “San Paolo”. Si giocò Napoli – Juventus, risultato finale 2 a 1.

1975 – Si svolge a Roma la prima manifestazione nazionale del Movimento Femminista

1989 – Massacro del Politecnico di Montréal – Un assassino uccide 14 donne al Politecnico dell’Università di Montréal, dicendo che odia le femministe.

1990 – Un aereo militare fuori controllo vagante per i cieli di Bologna precipita sull’istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno. Dodici ragazzi di sedici anni muoiono sul colpo, altri 4 restano gravemente feriti. Della strage nessuno sarà ritenuto colpevole

1994 – Il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si dimette da magistrato.

2007 – Incendio alle acciaierie Thyssen: All’una di notte di giovedì 6 dicembre 2007, alla linea 5 delle acciaierie ThyssenKrupp si scatena un drammatico incendio che investe in pieno otto operai in servizio, che ci lasceranno la vita.

1768 – Pubblicata la prima edizione dell’Enciclopedia Britannica: Considerata per oltre due secoli la fonte più autorevole del sapere universale, l’Enciclopedia Britannica vide la luce in pieno secolo dei lumi, ad opera di un libraio, Colin Macfarquhar, e di un incisore, Andrew Bell, scozzesi.