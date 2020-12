Domenica 6 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 6 dicembre è il 340º giorno del calendario gregoriano (il 341º negli anni bisestili). Mancano 25 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Nicola è il protettore di naviganti, pellegrini, pescatori, profumieri, poveri e scolari

Etimologia: Nicola, deriva dal greco “Nikòlaos”, personale composto dal verbo “nikAv”, “vincere”, aggiunto a “laòs,” “popolo”, con il significato di “vincitore fra il popolo”. .

Accadde oggi

1534 – Gli spagnoli fondano Quito in Ecuador

1877 - Thomas Alva Edison inventa il fonografo

1889 – Viene legalmente riconosciuta l’invenzione della lampadina da parte di Thomas Alva Edison

1922 – Un anno dopo la firma del Trattato Anglo-Irlandese, nasce lo Stato Libero d’Irlanda

1941 - Seconda guerra mondiale : il giorno prima dell’attacco Giapponese a Pearl Harbor, il presidente degli Stati Uniti d’America Franklin Delano Roosevelt lancia un appello all’Imperatore Hirohito del Giappone a favore della pace

1959 – A Napoli viene inaugurato lo “Stadio del Sole”, poi diventato “San Paolo”. Si giocò Napoli – Juventus, risultato finale 2 a 1.

1975 – Si svolge a Roma la prima manifestazione nazionale del Movimento Femminista

1989 – Massacro del Politecnico di Montréal – Un assassino uccide 14 donne al Politecnico dell’Università di Montréal, dicendo che odia le femministe.

1990 – Un aereo militare fuori controllo vagante per i cieli di Bologna precipita sull’istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno. Dodici ragazzi di sedici anni muoiono sul colpo, altri 4 restano gravemente feriti. Della strage nessuno sarà ritenuto colpevole

1994 – Il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si dimette da magistrato.

2007 – Incendio alle acciaierie Thyssen: All’una di notte di giovedì 6 dicembre 2007, alla linea 5 delle acciaierie ThyssenKrupp si scatena un drammatico incendio che investe in pieno gli otto operai in servizio in quelle ore.

1768 – Pubblicata la prima edizione dell’Enciclopedia Britannica: Considerata per oltre due secoli la fonte più autorevole del sapere universale, l’Enciclopedia Britannica vide la luce in pieno secolo dei lumi, ad opera di un libraio, Colin Macfarquhar, e di un incisore, Andrew Bell, scozzesi.

Nati

Sei nato oggi? Sei molto fantasioso e qualche volta tendi a confondere i tuoi sogni con la realtà. Creatività, originalità e spirito di iniziativa non ti mancano, ma nel lavoro devi cercare di essere più concreto e razionale. Solo così riuscirai a raggiungere gli obiettivi prefissati. In amore tendi a ricevere più che a dare e devi dunque cercare di essere più generoso.

1969 – Irene Grandi: L’anima fiorentina del rock femminile, partita dai pub della Toscana e oggi protagonista dei maggiori palcoscenici nazionali e non solo. Nata a Firenze.

1963 – Antonella Clerici: È l’Antonellina nazionale, star della TV tra le più amate dal pubblico italiano, dai più piccoli ai meno giovani, per il carattere brillante e autoironico. Nata a Legnano.

Scomparsi oggi:

1994 – Gian Maria Volonté: Rivoluzionario, partigiano, idealista, anarchico. Per lui gli aggettivi si sprecano, ma i più tra gli addetti ai lavori sono concordi nel ritenerlo l’attore più completo del cinema italiano del Novecento.

1926 – Claude Monet: Nella storia dell’arte è ricordato come il pittore della luce, padre di quella corrente pittorica che ruppe i canoni tradizionali e che da un suo celebre quadro, “Impressione. Levar del sole”, prese il nome di Impressionismo.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di domenica 6 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Se tutto, dalle tue parti, sembra procedere in modo chiaro e deciso, ecco che qualcuno potrebbe avere invece davvero bisogno di sognare, di fare nuovi pensieri, di immaginare spazi alternativi. Accetta che intorno a te si muova anche la fantasia, che la logica non sia qualcosa di scontato, di ovvio.

Toro

Venere oggi si innamora di Nettuno – e sarà subito contraccambiata – per questo la tua domenica avrà il sapore delle cose facili, libere, dei pensieri che hanno sete di avventura. Non obbligarti a rimanere troppo a lungo nella realtà, concediti invece lunghe fughe in dimensioni alternative, in posti lontani.

Gemelli

Avrai voglia di cominciare dalle piccole cose, dai dettagli che ti possono preparare per il futuro, che ti avvicinano alle cose che appartengono già al domani. Sentirai dentro di te la voglia di andare incontro a una nuova energia, a promesse che rendano intenso e speciale il destino. Che cosa farai da grande?

Cancro

Nettuno e Venere – pianeti amici perché ora fatti d’acqua proprio come te – nelle prossime ore saranno in perfetto trigono tra di loro, facendoti piccole e grandi promesse. Regalandoti la possibilità di sognare cose che ti portino lontana, che ti facciano sorridere, rilassare. Il tuo benessere oggi pasa dalla fantasia.

Leone

Ultimo giorno in compagnia della Luna, ultime ore in cui le emozioni giocheranno un ruolo speciale, importante. E subito sentirai il richiamo per le cose lontane, ma sarai anche sensibile alle promesse e alle proposte che qualcuno, direttamente o indirettamente, ti farà. Apri il cuore.

Vergine

Un piccolo esperimento di personalità, di ruoli. Ecco cosa ti propongono le stelle di oggi, quella Venere che proverà a farti dire e parlare in modo insolitamente libero e spontaneo, che consentirà di far volare ogni emozione, ogni rapporto con il presente. E sarai davvero lontana dalle solite cose.

Bilancia

Libertà d’azione. Questa Venere tanto pratica e impegnata (lo fa per non farti pensare troppo), oggi si unirà in beato trigono a Nettuno, per questo tutto diventerà improvvisamente lecito, possibile, accettabile. Ti sentirai capace di fare cose diverse, alternative, di non fermarti alle apparenze. Sorprenditi.

Scorpione

Venere, proprio dal tuo segno, oggi compirà un perfetto trigono a Nettuno, al pianeta del caos perfetto, e per questo le emozioni e i sentimenti domenicali avranno subito un sapore diverso, speciale. Per questo molte cose ti sembreranno improvvisamente divertenti, brillanti.

Sagittario

Distaccati per un attimo dai pensieri e dalla logica a ogni costo (Mercurio è troppo vicino per non far funzionare la mente) e vivi di sogni, di immagini, di tante cose libere. Prova cioè a concederti nuove libertà, ascoltando i sentimenti, tutte quelle voci che solo tu puoi sentire, perché parlano con te.

Capricorno

Bellissimo l’equilibrio che oggi Venere e Nettuno vivranno, quell’energia insomma che ti consentirà di tradurre i sogni in parole, che ti aiuterà a muoverti in modo davvero speciale, simpatico. Avrai voglia di fare cose diverse, di parlare già a un futuro che stavolta sa come sedurti, come farti sorridere.

Acquario

Lascia che la grazia e la bellezza possano invadere i tuoi spazi, possano riempire questa domenica che sembra già avere voglia di fare sul serio (ma sempre con il sorriso). Mettici fantasia e immaginazione in tutto quello che fai, nelle tue prossime azioni, nella voglia di essere sempre al centro.

Pesci

Nettuno – il tuo ospite a oltranza – oggi sarà in bellissimo trigono con Venere, con la grazia, con la proporzione e con l’armonia. Per questo tutto oggi ti verrà bene, per questo non ci sarà bisogno di forzare nulla, di importi impegni o stili. Lascia che le stelle decidano per te, non si sbaglieranno.