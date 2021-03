Giovedì 4 marzo 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: inventato il microfono, eseguita l’ultima condanna a morte in Italia, la strage del Cermis I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Almanacco del 4 marzo. E’ il 63° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 302 giorni.

Santi del giorno: San Basino di Treviri (Vescovo)

Accadde Oggi

1152 – Federico I Barbarossa viene eletto re di Germania

1436 – Consacrazione della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze

1461 – Re Enrico VI d’Inghilterra viene deposto

1789 – A New York si riunisce il primo Congresso degli Stati Uniti e dichiara l’entrata in vigore della Costituzione

1790 – La Francia viene divisa in 83 dipartimenti, che frammentano le vecchie province, nel tentativo di rimpiazzare le vecchie lealtà basate sulla proprietà della terra da parte della nobiltà

1848 – Carlo Alberto emana lo Statuto Albertino

1861 - Abraham Lincoln viene eletto come 16º Presidente degli Stati Uniti, è il primo repubblicano a detenere la carica

1877 - Emile Berliner inventa il microfono

1947 – Eseguita l’ultima condanna a morte in Italia . I nomi dei condannati erano: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D’Ignoti

1954 – Il Peter Bent Brigham Hospital di Boston annuncia il primo trapianto riuscito di fegato

1963 – A Parigi sei persone sono condannate a morte per il tentato assassinio del presidente Charles de Gaulle

1966 – John Lennon pronuncia la celebre frase: “I Beatles sono più famosi di Gesù”

1994 – Quattro terroristi vengono condannati per il loro ruolo nell’Attentato al World Trade Center del 1993 che provocò sei morti e più di mille feriti

1999 – Il Capitano Richard Ashby dei Marines viene assolto dall’accusa di aver causato la morte di 20 sciatori sul Cermis, recidendo il cavo di una funivia col suo aereo

2012 – Una serie di esplosioni in un deposito d'armi a Brazzaville nella Repubblica democratica del Congo, provoca più di 250 morti

2018 – In Italia si vota per eleggere 630 deputati e 315 senatori della XVIII legislatura.

1950 – Debutta nelle sale Cenerentola della Disney: Per ritornare in auge dopo una lunga stagione orfana di capolavori, Walt Disney scelse uno dei personaggi più presenti nelle tradizioni fiabesche di mezzo mondo, offrendone una rinnovata versione destinata a restare la più popolare nell’epoca contemporanea.

Nati

Sei nato oggi? Quando ti prefiggi uno scopo è praticamente impossibile fermarti. La tua forza di volontà e la tua determinazione ti permettono di superare qualsiasi ostacolo e, soprattutto in campo professionale, di ottenere quello che vuoi. Ami molto viaggiare e troverai un lavoro che soddisfa questa tua passione. In amore sei a volte un po’ troppo teso ed irritabile: evita di scaricare sul partner le tensioni che ti derivano dagli impegni.

1943 – Lucio Dalla : Nel gotha dei cantautori italiani, il Lucio “nazionale” ha dato del tu all’arte nelle sue svariate forme, dalla musica al cinema, passando per la pittura. Nato a Bologna.

1964 – Paolo Virzì: Regista tra i più quotati e innovativi della commedia all’italiana, con i suoi film a metà tra impegno e intrattenimento ha saputo rappresentare il cambiamento della società italiana, tra fine Novecento e inizio del terzo millennio.

1952 – Umberto Tozzi (68 anni fa): I numeri parlano per lui: 45 anni di carriera e 70 milioni di dischi venduti, che lo vedono tra i primi nel panorama musicale italiano. Nato a Torino.

1916 – Giorgio Bassani: Autore profondamente calato nel proprio tempo, fu testimone diretto della ferocia nazi-fascista e interprete raffinato di temi universali, quali la solitudine umana e il conflitto fra realtà ed illusione, portati alla massima espressione poetica nel romanzo capolavoro Il giardino dei Finzi-Contini.

Oroscopo del giorno

Oroscopo del giorno

La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po' le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 4 marzo?

Ariete. Hai dovuto occuparti della famiglia, dei figli e ti sei un po’ scordato dell’amore per te: puoi recuperare. Nel lavoro se stai cercando di chiudere una trattativa sappi che è un buon periodo per farlo.

Toro. Attenzione all’amore: la luna è opposta. Questo potrà renderti davvero poso disponibile alle discussioni. Sarai più impegnato a risolvere problemi sul lavoro che in amore, attenzione. Nel lavoro non prendere nulla di petto: rimanda ogni decisione a domani.

Gemelli. Nell’amore chi è solo deve guardarsi attorno. Chi ha invece vissuto una crisi di coppia entro domenica potrebbe avere a che fare con un partner parecchio nervoso: raccomando cautela almeno da parte tua. Nel lavoro devi riuscire ad accettare, con calma, tutte le novità. Questa giornata è produttiva, approfittane.

Cancro. Le stelle sono ancora favorevoli. Le coppie in crisi da tempo potrebbero ritrovare un equilibrio. Il cielo di marzo ti darà la possibilità di salvare un legame che ha tutte le carte in regola per funzionare. Nel lavoro considera con attenzione le proposte che arrivano: entro poche settimane arriveranno novità.

Leone. Oggi la Luna è contraria quindi ci vuole molta cautela. Chi vive due storia dovrà fare i salti mortali per non farsi scoprire e una persona dell’Acquario o Scorpione potrebbe farti innervosire. Nel lavoro stai spendendo troppo, cerca di essere più cauto con le spese almeno fino alla fine del mese.

Vergine. Se il tuo rapporto sta cadendo nell’abitudine o hai a che fare con una persona che non ti appassiona, sappi che qualche nodo sta arrivando al pettine. Per l’aspetto economico da oggi fino a domenica conviene restare cauti. Devi portare avanti un nuovo progetto: come sempre però sei da solo contro tutti.

Bilancia. Sei in un momento di grande recupero; evita di fermarti e pensare al passato, vivi ciò che ti accade. Nel lavoro potrei anche pensare a qualche nuova strategia, non farebbe male.

Scorpione. La Luna è ancora nel tuo segno: oggi potresti programmare qualcosa di bello, magari in compagnia con il partner. Nel lavoro hai vissuto una crisi a febbraio ma ora puoi recuperare, forza!

Sagittario. Se devi trovare un accordo con un ex partner sappi sin da ora che sarà molto difficile. Nel lavoro se devi decidere di cambiare cerca di farlo pensando al futuro.

Capricorno. Entro domenica sarà possibile fare una scelta importante in amore. Nel lavoro questo è un periodo interessante, incontrerai persone che possono favorire la tua crescita professionale.

Acquario. Oggi la Luna è contraria, le occasiono non mancano però forse stai iniziando a riflettere su cosa sia più giusto per te. Nel lavoro vorresti cambiare tutto, ricominciare daccapo ma questo forse non è il momento giusto.

Pesci. Questa Luna favorevole ti permette di organizzare l’amore al meglio; ma anche per i single non mancheranno le opportunità. Nel lavoro arrivano soluzioni: attenzione però ai rapporti con Vergine e Gemelli. Con i colleghi comunque i rapporti personali vanno bene.