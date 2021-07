Domenica 4 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 4 luglio è il 185° giorno del calendario gregoriano. Mancano 180 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Elisabetta del Portogallo (Regina)

Etimologia: Elisabetta, nome biblico, che in latino appare come “Elisabet”, deriva dall’ebraico “El”-sheba”, composto di “El”, “Dio”, unito a “sheba”, “sette”, nel significato di “il mio Dio è perfezione”.

Accadde Oggi

1300 – Nella tragedia Shakespeariana Romeo e Giulietta durante una festa in casa Capuleti, Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti si conoscono e s’innamorano

1776 – Nascono gli Stati Uniti d’America: Una data storica per i cittadini americani! Con la firma della Dichiarazione d’indipendenza del 1776, da parte del Congresso Continentale riunito a Filadelfia, le tredici colonie della costa atlantica si staccarono dall’Impero Britannico per formare una federazione indipendente.

1934- Muore di leucemia, a 67 anni, Marie Curie, chimica e fisica di origine polacca, vittima delle sostanze radioattive manipolate per anni. Chimica e fisica di origine polacca, è la prima donna a ricevere un Nobel, per la fisica per gli studi sulla radioattività; prima donna a ottenere una cattedra alla Sorbona; unica donna tra i quattro grandi ad aver meritato il secondo Nobel, per la chimica nel 1911 per la scoperta di Radio e Polonio; unica donna accolta tra i "grand hommes" del Pantheon francese.

1950 – Prima trasmissione di Radio Free Europe

1957- Viene presentata al pubblico la Fiat Nuova 500 : 479 centimetricubici di cilindrata per 13 cavalli, 85 km/h, finiture all’osso, due persone più bagaglio; prezzo di listino: 490.000 lire. Chiamata anche la Topolino.

1966- Il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson firma il Freedom of Information Act, la legge che riconosce ai cittadini il diritto di accedere agli atti del governo federale.

1976- Scatta l'Operazione Entebbe. Forze armate israeliane, guidate dal colonnello Yonathan Netanyau, liberano con un blitz gli ostaggi ebrei del volo 139 dell'Air France, proveniente da Tel Aviv e decollato il 27 giugno da Atene con destinazione Parigi.

2006 – A Dortmund la nazionale italiana di calcio batte la Germania per 2-0 nei tempi supplementari, conquistando l'accesso alla finale dei Mondiali.

A Dortmund nei tempi supplementari, conquistando l’ . 2012 – Viene annunciata al Cern di Ginevra la scoperta del Bosone di Higgs, detto anche “la particella di Dio”.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 4 luglio si sentono realizzati quando rappresentano un gruppo di cui sono orgogliosi: sia esso famigliare, regionale, razziale, politico, economico. Le radici sono molto importanti per loro e raramente permettono agli altri di dimenticare da dove essi provengano. Queste persone appaiono meno complesse di quanto siano in realtà, perché di solito tendono a reprimere le contraddizioni umane che a loro avviso limitano la loro capacità di agire efficacemente.

1807 – Giuseppe Garibaldi: Le cronache storiche lo citano come eroe dei due mondi, generale e condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America meridionale.

1927 – Gina Lollobrigida: Icona di fascino e bellezza del cinema italiano nel ventennio ’50-’60, per anni è stata la principale antagonista di Sofia Loren.

Scomparsi

1992 – Astor Piazzolla (28 anni fa): Innovatore del tango argentino, è stato uno dei più valenti musicisti del Novecento.

2003 – 2003- Barry White muore a Los Angeles. Se ne va a soli 58 anni una leggenda della musica pop americana, dal soul alla disco. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 4 luglio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.



Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Voglio ricordare che la grinta non manca, che questa giornata è davvero molto interessante per i rapporti interpersonali, per le relazioni. Avere Venere, Marte e Saturno in buon aspetto, è segno di rinascita. Ed uso questo termine perchè ho spiegato il 2019 e 2020 sono stati anni di grande difficoltà.



Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi riconquistare equilibrio ed energia fisica. Viaggia su onde ‘meno alte'. Lo dico perchè saranno giornate che vedranno la Luna toccare il tuo segno. Quello che non mi piace tanto in questo momento è la situazione a livello fisico, perchè c’è chi deve recuperare.



Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giornata interessante. Spero che l’amore torni vincente nella tua vita. Conoscenze occasionali importanti perchè Mercurio tocca il segno con un aspetto di grande curiosità! E piu’ volte ho spiegato che se c’è una cosa che tu ami vivere è la spontaneità nei rapporti.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei un po’ ‘sballottato', un po’ nervoso ma questo non limita assolutamente la positività di un cielo che imprime alla tua vita lavorativa e pratica un grande cambiamento che realizzi molto lentamente. Per esempio, persone che avevi allontanato possono tornare. In realtà più ci avviciniamo alla fine dell’anno e piu’ diventerai forte.

Leone (23 luglio – 23 agosto): E’ un’altra giornata di forza! In questi giorni ti capiterà di sentirsi attratto da una persona oppure proprio tu potresti attrarre qualcuno. In realtà, questo l’ho detto anche in altre occasioni, a te piacciono le sfide.



Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo una prima parte di settimana piuttosto pesante, piuttosto nervosa, in questa giornata ti senti meglio. Domenica sarà piu’ facile vivere sensazioni ed emozioni positive. Certo che un contratto non è proprio come vorresti oppure sei in trattativa per fare cose nuove oppure part-time, e questo un pò ti dispiace.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Anche queste sono 24 ore sottotono. Sei molto confuso! Attenzione a piccole dispute, a questioni legali. In questo momento sei forte e quindi puoi superare qualsiasi tipo di ostacolo. Però ricorda che più ti metti in evidenza e più le persone possono avere nei tuoi confronti un atteggiamento competitivo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vorrai mettere in chiaro tante cose! Nei rapporti tra genitori e figli ci vuole attenzione. Se avevi programmato un evento, un cambiamento, puoi anche portarlo avanti ma qualcosa non funziona.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E’ un’altra giornata importante. Bisogna ricordare che luglio è il mese delle emozioni, il mese degli incontri, del ritrovato amore! Se una persona non e’ disponibile, volta pagina! Per te non e’ molto importante dare spazio a persone negative

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cerca di limitare questo stato di agitazione, di lieve ansia e nervosismo che sta attanagliando la tua vita, anche perchè posso dirti che questo fine settimana funziona! Ti consiglio di non fare le ore piccole.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): giornata che nasce in maniera piuttosto ‘brusca’; se le persone che hai attorno non seguono i tuoi percorsi mentali potresti arrabbiarti parecchio! Devo essere sincero, le prime due settimane del mese di luglio sono conflittuali.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ultimamente sei stato più vulnerabile, irritabile, ma questo è normale perchè sei una persona che prende tutto un po’ troppo di petto. Una storia nata in maniera ‘briosa’ nel mese di Giugno adesso potrebbe un po’ calare di tono.