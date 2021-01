Lunedì 4 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 4 gennaio è il 4º giorno del calendario gregoriano. Mancano 361 giorni alla fine dell’anno (362 negli anni bisestili).

Santi del giorno: Beata Angela da Foligno (Terziaria Francescana)

Accadde oggi

1432 – Il mercante veneziano Pietro Querini trova rifugio a Røst in Norvegia, in seguito ad un naufragio.

1493 – Cristoforo Colombo lascia il Nuovo Mondo ponendo fine al suo primo viaggio.

1642 – Guerra civile inglese del XVII secolo: Re Carlo I d’Inghilterra attacca il Parlamento.

1762 – L’Inghilterra dichiara guerra a Regno di Spagna e Regno di Napoli.

1847 – Samuel Colt vende il suo primo revolver al governo degli Stati Uniti.

1948 – La Birmania ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1968 - Corrado conduce per la prima volta il programma radiofonico La corrida , trasmesso sulla seconda rete della Rai

1974 – Il presidente statunitense Richard Nixon si rifiuta di consegnare il materiale richiesto dal Comitato di indagine del Senato sullo Scandalo Watergate.

2010 - Viene inaugurato il Burj Khalifa, a Dubai, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 828 m.

1967 – Album di debutto dei Doors: Il 4 gennaio del 1967 è una di quelle date che hanno segnato per sempre la storia del rock! Quattro ventenni dell’Università di Los Angeles pubblicarono il loro album di debutto, intitolandolo con il nome della band fondata appena due anni prima, The Doors.

Nati

Sei nato oggi? Dietro il tuo aspetto tranquillo, contemplativo e riflessivo si cela una natura determinata e una grande capacità di ottenere dalla vita quel che desideri. Sei attratto dalla politica e dall’attività sindacale o sociale e spesso fai di questi interessi la tua professione. In amore devi imparare ad essere più conciliante nei confronti del partner e a non pretendere da lui l’impossibile.

1809 – Louis Braille: Nel buio, cui fu condannato per tutta l’esistenza da uno sfortunato incidente, trovò la “luce” per donare a milioni di non vedenti la possibilità di comunicare con il mondo.

1960 – Michael Stipe: Star mondiale della musica, per trent’anni frontman di una delle migliori band del genere rock. Americano di Decatur, in Georgia, scopre la sua inclinazione musicale ascoltando Patti Smith, con cui stringe una duratura amicizia e duetta in diverse occasioni. All’Università incontra il chitarrista Peter Buck, con il quale fonda il gruppo R.E.M., coinvolgendo nel progetto il bassista Mike Mills e il batterista Bill Berry.

Scomparsi oggi:

2015 – Pino Daniele : L'uomo in blues della musica italiana è stato un artista tra i più amati e ricercati di sempre. Nato a Napoli, dopo il diploma di ragioniere imbraccia la chitarra in vari gruppi e nel 1976 incide il primo 45 giri (con le canzoni "Che calore" e "Furtunato"), che anticipa di un anno l'album d'esordio Terra mia.

Nei tre successivi album s'indirizza verso il jazz e il blues, con la collaborazione di Senese. Dopo aver fatto da apri concerto a Bob Marley, nel 1981 dà un concerto a Napoli con grandi artisti. In questi anni si consolida l'amicizia con Massimo Troisi, per il quale scrive le musiche di Ricomincio da tre e di altri film.

Gli anni Novanta lo consacrano a livello nazionale con album che vendono milioni di copie, facendo la storia del repertorio classico della canzone italiana: da "Un uomo in blues" a Che Dio ti benedica, da "Non calpestare i fiori nel deserto" a "Dimmi cosa succede sulla terra". Nel contempo sono innumerevoli le star italiane ed internazionali che collaborano con lui, come Ralph Towner, Pat Metheny, Eric Clapton, Jovanotti e Claudio Baglioni.

Nel 2015 viene colpito da un infarto e muore all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.​

1960 – Albert Camus: Figura preminente della letteratura francese, insieme con Sartre è annoverato tra i padri dell’esistenzialismo ateo.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 4 gennaio 2021 da astri.acotel.it

Ariete: In questo periodo sembra che tu non possa accordare la tua fiducia a nessuno, come se fossi il solo che fa attenzione alla qualità delle cose. Sicuramente sei un po’ difficile da accontentare e alcune tue esigenze sembrano quasi impraticabili, almeno per gli altri, visto che per te sono del tutto normali. Essere un po’ più tollerante con la tua cerchia oggi farà bene a tutti e, paradossalmente, avrà i suoi vantaggi in termini di efficienza.

Toro: Oggi non sei dell’umore giusto per rivelare le tue intenzioni. Anche se da parte tua sai bene quello che vuoi, l’idea che lo sappiano gli altri non ti piace più di tanto. Tuttavia, escludere gli altri da quelli che sono i tuoi desideri, sarebbe solo uno spreco di energie, in questo periodo, soprattutto perché i tuoi cari ne sanno forse di più di quanto non pensi. Raccontare quello che hai dentro non è poi così rischioso!

Gemelli: La tua vita sentimentale sarà alquanto movimentata nei giorni a venire. Hai voglia di un po’ più di batticuore, forse di una grande passione, e in ogni caso di soddisfare i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, hai paura che aprire il tuo cuore e renderti disponibile per quello che desideri veramente possa far riemergere dei ricordi dolorosi.

Cancro: Il tuo sguardo arriva molto lontano, stai pensando a lungo termine, sia per quanto riguarda i tuoi progetti che l’evoluzione dei tuoi rapporti con la tua cerchia più ristretta. Non per questo devi trascurare gli impegni che richiedono la tua attenzione nell’immediato, che pur essendo i meno piacevoli, hanno comunque bisogno della tua energia e forse che tu rivaluti le tue priorità, una dopo l’altra.

Leone: Passerai un bel po’ di tempo a districarti dalle circostanze difficili. Non sei alla ricerca della semplicità, visto che sei perfettamente in grado di farcela quando ti vengono date maggiori responsabilità. Semplicemente non avevi bisogno di complicarti la vita in questo momento in cui era già abbastanza complicata di per sé. Fortunatamente, il percorso diventerà più piacevole e semplice man mano che la giornata giungerà a termine. Quando ti sentirai di nuovo a tuo agio, non perdere tempo e buttati.

Vergine: Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento. Concentrarti sui tuoi obiettivi non solo sarà efficace, ma permetterà a chi ti sta intorno di rendersi conto delle tua qualità e delle tue capacità.

Bilancia: Ti sembra quasi di impazzire a causa del tuo gran bisogno di anticipare le cose. Ti sembra che qualcosa sia sul punto di cambiare, ma non riesci a capire cosa. Questo ti impedisce di prepararti a quello che sta accadendo, cosa che ti fa precipitare nella frustrazione più assoluta. La migliore strategia consiste nel convincerti a restare nel momento presente. Oggi la cosa più importante è fare attenzione a quello che succede intorno a te.

Scorpione: Qualcuno ti sembrerà assolutamente affascinante. In fondo al cuore senti che questa persona non ha poi così tanto da apportare alla tua vita, e che forse è meglio godersi l’eccitazione ma evitare ogni trappola. Certe volte passi per una persona tutta d’un pezzo, un po’ misteriosa, poiché nessuno conosce davvero quello che ti piace. Stai attento a non escludere le persone che contano davvero per te.

Sagittario: Ti senti pronto a fare qualcosa che non ti si addice e che potrebbe prendere in contropiede una persona vicina. Sfortunatamente la tua cerchia potrebbe essere destabilizzata dal tuo modo di fare bizzarro, come se tu fossi un’altra persona. Alcuni ti troveranno addirittura immaturo o irresponsabile. Non importa, questo è il momento di essere se stessi e gli altri devono rendersene conto. Questo ti permetterà di distinguere quelli che sono i veri alleati e quelle che invece sono solo relazioni superficiali.

Capricorno: Un incontro con un nuovo amico o una nuova conoscenza potrà risollevare la tua autostima. La fiducia che gli altri nutrono nei tuoi confronti, potrebbe anche superare la tua. Non è che non credi in te, hai piuttosto la tendenza a pensare che gli altri si aspettino sempre più di quanto già non dimostri. Cerca di smettere di alimentare i tuoi dubbi, ti accorgerai di non avere più bisogno di metterti sempre a confronto con gli altri.

Acquario: Ti senti combattuto tra due direzioni. Sai bene che ritirarsi al momento è l’opzione migliore e ti stai a poco a poco rassegnando a lasciar correre senza reagire, nell’attesa di una prossima opportunità. Tuttavia, questa opzione non ti piace. Ma qualcuno della tua cerchia ti ordina di chinare il capo, per questa volta. Oggi la pazienza è d’obbligo.

Pesci: Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente. Forse avresti bisogno di rivalutare certi tuoi valori profondi.