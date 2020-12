Venerdì 4 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano (il 339º negli anni bisestili). Mancano 27 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Barbara (Martire), protettrice di architetti, artiglieri, armaioli, minatori, muratori, pompieri, campanari e quanti rischiano una morte improvvisa.

Etimologia: Barbara, dal greco “barbaroi”, “straniero” termine onomatopeico creato per indicare l’apparente balbettio di quanti non si esprimevano nell’idioma ellenico, si trasformò in seguito in un “cognomen” romano, molto diffuso tra le classi più umili.

Accadde oggi

1619 – Trentotto coloni della Parrocchia di Berkeley, in Inghilterra, sbarcano in Virginia e rendono grazie a Dio (questa è considerato il primo Giorno del ringraziamento)

1642 – Il cardinale Mazzarino diventa Principale ministro di Stato francese

1977 – Jean-Bédel Bokassa, presidente della Repubblica Centrafricana, si incorona Imperatore Bokassa I dell’Impero Centrafricano

1991 - La compagnia aerea Pan American World Airways cessa di operare dopo 64 anni di servizio.

2008 – Per la prima volta nella sua storia, la Banca centrale europea taglia il tasso di sconto dello 0,75%: il presidente Jean-Claude Trichet commenta: «È una situazione eccezionale»

1980 – I Led Zeppelin si sciolgono: “Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico ed il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere – in piena armonia tra noi ed il nostro manager – che non possiamo più continuare come eravamo”. Poche righe che scrivono la parola fine alla parabola musicale dei Led Zeppelin, una pietra miliare della storia del rock e una band tra le più innovative in assoluto, capace di far convivere generi distanti come heavy, blues e folk.

1968 – Fondato il quotidiano “Avvenire”: Parlare con un’unica e autorevole voce a tutti i cattolici italiani. Con quest’obiettivo la Conferenza Episcopale Italiana, raccogliendo l’auspicio di papa Paolo VI, promosse la fusione de L’Italia di Milano e L’Avvenire d’Italia di Bologna, per dar vita a una nuova testata a diffusione nazionale.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 4 dicembre sono persone coraggiose, aggressive e passionali, che si gettano a capofitto in ogni cosa, anima e corpo. Dolore, lotta e conflitto non sono affatto degli estranei per loro e molto spesso si trovano a sfidare ostacoli giganteschi, oppure a combattere anche se tutti i pronostici li danno perdenti. Ciononostante possono avere ottime probabilità di raggiungere i propri obiettivi utilizzando una curiosa combinazione di garbo e vitalità e, contemporaneamente, facendo attenzione a non suscitare negli altri inutili gelosie.Alcuni tra i nati in questo giorno, mostrano di essere particolarmente abili nell’insinuare la paura nel più temuto degli avversari, o per lo meno un preoccupante senso d’angoscia.

1964 – Marisa Tomei: Newyorchese di nascita ma nelle sue vene scorre sangue italiano, siculo-toscano per l’esattezza.

1949 – Jeff Bridges: Figlio d’arte, cresciuto a cinema e musica, Jeffrey Leon Bridges nasce a Los Angeles, in California, e a vent’anni inizia una quarantennale carriera sul grande schermo.

Scomparsi oggi:

1975 – Hannah Arendt: Nata a Linden, nel cuore della Germania, e morta a New York nel 1975, è stata una figura eminente del secolo scorso.

1993 – Frank Zappa: Artista di straordinario talento, nato a Baltimora, nel Maryland, e morto a Los Angeles nel 1993, è annoverato tra i maggiori compositori del Novecento.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di venerdì 4 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Dopo aver trascorso una mattinata a ribellarti, a dire di no a chi ti voleva imporre qualcosa o chiedere di fare, ecco che avrai voglia di spiegare, di far capire meglio il tuo rifiuto. Ci metterai insomma buona volontà, proverai a non essere troppo intransigente. Ma niente ti farà cambiare idea.

Toro

Fino alle prime ore del pomeriggio, la Luna (molto bella e molto amica del Toro) ti aiuterà a dire, a spiegare e raccontare in modo chiaro, diretto, a essere particolarmente convincente con chi ti ascolta. Poi, dal primo pomeriggio, avrai voglia di pensare, di concentrarti su qualcosa che non devi condividere.

Gemelli

Dopo una mattina tutto sommato normale, o poco movimentata, ecco che nel pomeriggio la Luna riscalderà il tuo Mercurio (in opposizione) aiutandoti a sentire più vicina l’energia, la forza delle emozioni, la capacità di accettare il tuo ruolo. Ti sentirai insomma meno tesa, più in pace con certe cose.

Cancro

Usa la mattinata di oggi (mentre cioè la Luna sarà ancora nel tuo segno per dare una mano alle emozioni) per sistemare qualcosa, per dire di no a chi ti ostacola o ti complica la situazione. Dialoghi e ragionamenti saranno utili e possibili solo nel pomeriggio, mentre prima andranno di moda le maniere toste.

Leone

Ci sarà un momento, nelle prime ore del pomeriggio, che accenderà le tue emozioni, che ti farà sentire forte, viva, capace di nuove scelte. Usa questa energia crescente per parlare, per chiarire e per pensare meglio o di più. Rimanda ogni cosa che richieda buon senso alla seconda parte del venerdì.

Vergine

Nella mattinata di oggi sarai spesso ribelle, poco conciliante verso certe idee o progetti, non sempre disponibile con alcune persone. Per poi decidere di trascorrere un pomeriggio che sia solo tuo, un tempo in cui provare a rimettere a posto tante idee, certi pensieri che non vuoi sbagliare.

Bilancia

In mattinata avrai spesso la sensazione che qualcosa o qualcuno ti impedisca di crescere, di vincere, di arrivare dove ti piacerebbe essere. Ma poi, nel pomeriggio, tutto avrà un sapore diverso, tutto ti saprà dare una spiegazione, un senso. Per questo concluderai il venerdì in modo sereno.

Scorpione

Oltre a Venere – ora nel bel mezzo del tuo segno – che ti spinge a comportarti in modo particolarmente gentile, ecco che oggi anche la Luna (fatta d’acqua come te) sarà in vena di farti abbracciare il mondo, di farti superare timidezze e insicurezze per far parte di un presente che ti piace.

Sagittario

Non avere fretta di giudicare il venerdì. Perché le cose migliori arriveranno soprattutto nell’ultima parte del giorno, quando cioè la Luna si convertirà al fuoco, diventerà tua amica. Quando l’intesa con chi ami o con chi ti sarà vicino diventerà concreta, facile, immediata. E tu starai molto meglio.

Capricorno

Per l’ultima volta, la Luna oggi sarà in opposizione a Giove e a Saturno, pianeti che oramai sentono vicina la loro partenza, il distacco. Meglio insomma non dare troppa importanza a chi magari polemizzerà con il tuo modo di fare, a quelle parole che ti criticheranno. Perché tra poco molte cose cambieranno.

Acquario

Interessante questa Luna che, nel pomeriggio di oggi, accenderà le tue emozioni, ma soprattutto i tuoi pensieri migliori. Luna che creerà un sottile collegamento con la genialità, con quella intelligenza che apprezzi sempre moltissimo. E sarà di nuovo tempo di parlare, di capire, di sentirti migliore.

Pesci

Curiosa, intensa e anche divertente la mattinata di oggi. Ovvero quel tempo in cui la Luna – con la sua grande forza del cuore – ti aiuterà a sopportare ogni cosa, a non farti mai arrabbiare o intristire per colpa delle solite cose, dei problemi o di quelle realtà che non ti aiutano a sorridere.