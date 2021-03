Mercoledì 31 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 31 marzo è l’90º giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Beniamino (Diacono e Martire)

Etimologia: Beniamino, deriva dal nome ebraico Benyamin e significa “figlio della destra, prediletto”. Nell’Antico Testamento, Beniamino è l’ultimo figlio di Giacobbe, il secondo di Rachele; è il solo figlio di Giacobbe nato in terra d’Israele. Sua madre, morta mettendolo al mondo, aveva scelto per lui il nome Ben-Oni, “figlio del mio dolore”, ma suo padre lo chiamò Ben-Yamine, “figlio della destra” cioè “figlio della fortuna”.

Giornata mondiale del backup, introdotta dal 2011 per consapevolizzare gli utenti riguardo questa importante pratica.

Accadde Oggi

1492 – I Re di Spagna Ferdinando e Isabella firmano il decreto di espulsione dai loro stati degli ebrei, dopo anni di pressioni e vista l’inutilità dell’Inquisizione

1504 – Armistizio di Lione (il Regno di Napoli passa alla Spagna, il Ducato di Milano va alla Francia)

1814 – Occupazione di Parigi da parte di Alessandro I di Russia per costringere Napoleone ad abdicare

1946 Seconda guerra mondiale: un pilota tedesco disertore consegna un Messerschmitt Me 262A-1, il primo aereo da combattimento a reazione al mondo, agli americani, il primo a cadere nelle mani degli alleati.

1951 – La Remington Rand consegna il primo computer UNIVAC I agli uffici del censimento degli Stati Uniti

1966 – L’Unione Sovietica lancia Luna 10, il primo velivolo spaziale ad entrare nell’orbita lunare

1994 – La pubblicazione Nature riferisce del ritrovamento in Etiopia del primo teschio completo di Australopithecus afarensis

2005: Washington: Muore Terri Schiavo, dopo aver vissuto per 15 anni in coma vegetativo. Il 18 marzo il marito Michael aveva ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione artificiale della moglie, malgrado i genitori della donna fossero decisamente contrari. La lenta morte della donna diventa un grande caso mediatico sia negli USA che nel resto del mondo;

1889 – Inaugurata la Torre Eiffel: Concepita per esaltare il progresso scientifico e tecnologico e destinata a vita breve, la Torre Eiffel finì col diventare l’elemento cardine dello skyline di Parigi e insieme il simbolo incontrastato della “grandeur” francese. Per i suoi concittadini è la dame de fer, la “signora di ferro”.

1999 – Debutta al cinema “Matrix”: «Che cos’è Matrix? È controllo. Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenerci sotto controllo, al fine di convertire l’essere umano in questa…» È la scioccante verità che Morpheus sbatte in faccia a Neo mostrandogli una “batteria” e alludendo con essa che le macchine, che dominano il mondo, utilizzano gli esseri umani come fonte d’energia, imprigionandoli in “baccelli” riempiti di liquido e collegandoli a cavi elettrici. Sono le prime scene di Matrix, film diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che venne proiettato per la prima volta nelle sale statunitensi il 31 marzo del 1999.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 31 marzo sono dei grandi combattenti, che andranno avanti con tenacia per la loro strada senza mai lasciarsene distogliere. Generalmente non è facile lavorare con loro, poiché tendono ad essere polemici ed esigenti con i loro colleghi. Queste persone si trovano bene quando rivestono posizioni di preminenza, ma rendono ancora meglio se si mettono in società con altri, in modo che il loro talento innovativo e creativo contribuisca a uno sforzo di squadra. Hanno molto bisogno di affetto, sono molto intuitivi e pretendono che anche chi li ama lo sia, e che magari li capisca anche senza parlare.

1596 – Cartesio: Universalmente riconosciuto come il padre della filosofia moderna, il suo metodo d’indagine ha rivoluzionato le diverse forme del sapere, dalla matematica alla letteratura.

1934 – Carlo Rubbia: Fisico di fama mondiale, è una delle personalità più eminenti della scienza contemporanea, premiato dai più prestigiosi atenei internazionali con 28 lauree honoris causa.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 31 marzo 2021. E' mercoledì e anche l’ultimo giorno del mese! Domani aprile farà capolino nelle nostre vite. Cosa ci riserva oggi scopriamolo attraverso le previsioni giornaliere di Paolo Fox riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo un estratto.

Ariete. Continua il transito di Venere nel tuo segno: aprile sarà un mese interessante per le relazioni; insofferenza nei legami con Cancro e Capricorno. Nel lavoro ci sarà qualche difficoltà da superare.

Toro. In amore è difficile andare d’accordo con tutti, non sottovalutare però i nuovi incontri. Questa è una giornata di scarsa concentrazione per il lavoro, tuttavia tu sai sempre come farti valere.

Gemelli. Marte è nel segno e ti invita ad amare: ci sono passioni importanti con forte attrazione fisica. Nel lavoro se attorno a te stanno nascendo dei progetti non devi assolutamente fermarti. C’è qualcosa di buono in questo cielo: Marte, Giove e Saturno favorevoli.

Cancro. Cerca di risolvere i problemi d’amore: Mercurio e la Luna sono favorevoli, sarai più comprensivo. Nel lavoro è inutile fare il bambino e impuntarsi: devi aspettare che le cose cambiano da sole.

Leone. Oggi la Luna è contraria: prova ad essere diplomatico. Periodo particolare per i single, vorrebbero un nuovo amore ma non fanno nulla per cercarlo. Nel lavoro possibili polemiche nell’aria, forse con qualcuno che non è stato corretto con te.

Vergine. Le storie d’amore che nascono in questi giorni non sono da sottovalutare: dal 14 ci sarà un’opportunità. Nel lavoro cerca di evitare discussioni, sei una persona molto ammirata però le occasioni non mancheranno.

Bilancia. Questo non è un periodo di colpiti di fulmini, le emozioni nasceranno all’improvviso. Nel lavoro sono in arrivo opportunità che prima non c’erano: i ragazzi dovranno preparasi meglio per gli studi, seconde possibilità in arrivo.

Scorpione. Questa Luna ti invita ad affrontare con molta fiducia una relazione. Nel lavoro invece cerca di fare il possibile: non mancheranno occasioni per ottenere qualcosa di positivo.

Sagittario. Sole e Venere sono nel tuo segno e favorevoli: tenta di recuperare una storia, ma solo se è ancora viva dopo la crisi di marzo. Nel lavoro i nodi non si sciolgono tentando di portare avanti progetti impossibili, sono però in arrivo belle novità.

Capricorno. Se stai cercando amori part-time nessun problema! Se il tuo cuore però vuole una storia definitiva ci sono ancora degli ostacoli. Nel lavoro stanno emergendo delle controversie, ci vuole pazienza.

Acquario. Attenzione perché l’ultimo giorno del mese è il più conflittuale in amore. Nel lavoro è probabile che tu sia piuttosto nervoso, forse non ti trovi più bene nel tuo ambiente lavorativo?

Pesci. Nell’amore, se possibile, cerca di parlare con serenità. Le divergenze possono essere appianate. Nel lavoro le intuizioni ti porteranno in alto: Luna e Mercurio sono favorevoli.