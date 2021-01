Domenica 31 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 31° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 334 giorni.

Santi del giorno: San Giovanni Bosco (Sacerdote) protettore di educatori, giovani, studenti, editori.

1888 – Don Bosco: Nato in una frazione di Castelnuovo d’Asti, comune piemontese che oggi porta il suo nome, fu un sacerdote molto vicino ai giovani disagiati, per accogliere i quali fondò la congregazione dei Salesiani.

Accadde Oggi

1504 – La Francia cede Napoli agli Aragonesi

1747 – A Londra apre la prima clinica per la cura delle malattie veneree

1776 – Alessandro Volta scopre il gas metano

1876 – Gli Stati Uniti ordinano a tutti i Nativi Americani di trasferirsi nelle riserve

1892 – Norvegia: sulla collina di Holmenkollen, a Oslo, viene inaugurato il trampolino per il salto con gli sci

1917 – Prima guerra mondiale: La Germania annuncia che i suoi U-Boot si impegneranno nella guerra sottomarina indiscriminata

1929 – L’Unione Sovietica esilia Leon Trotsky ad Alma Ata (nell’attuale Kazakistan)

1930 – La 3M mette sul mercato lo Scotch

1943 – Seconda guerra mondiale: ultime fasi della battaglia di Stalingrado; il feldmaresciallo Friedrich Paulus e le truppe tedesche accerchiate nella parte meridionale della sacca di Stalingrado si arrendono alle forze sovietiche dell’Armata Rossa

1945 – In Italia viene introdotto il suffragio universale, quindi femminile, con il quale per la prima volta viene dato diritto di voto alle donne

1963 – Il Friuli Venezia Giulia diventa regione autonoma a statuto speciale, come previsto dall’art. 116 della Costituzione

1971 – Programma Apollo: Gli astronauti dell’Apollo 14 partono per una missione sulla Luna

1973 – Il Senato della Repubblica italiana approva il nuovo Testo del libro dei codici. Vengono aboliti l’ergastolo e l’interdizione perpetua

1977 – Il presidente francese Valéry Giscard d’Estaing inaugura il Centre Pompidou di Parigi

1997 – La Brigata Alpina Cadore viene sciolta con una cerimonia in piazza dei Martiri a Belluno.

2012 – La Toyota Corolla diventa l’auto più venduta della storia con 37,5 milioni di unità

2015 – Sergio Mattarella viene eletto 12° Presidente della Repubblica Italiana

1865 – Abolita la schiavitù in America: «La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato.

Nati

Sei nato oggi? Sei attratto dalle scienze sociali e in questo campo puoi conseguire ottimi risultati. Devi però cercare di moderare il tuo spirito ribelle che ti porta a scontrarti duramente con l’autorità costituita e ti crea così diversi problemi. In amore sei molto anticonformista e prima di legarti definitivamente passerai attraverso mille esperienze.

1797 – Franz Schubert: Tra i più importanti compositori della storia della lirica, è considerato il grande maestro del Lied romantico, composizione di carattere sentimentale per voce solista e pianoforte.

1910 – Giorgio Perlasca: Il suo nome compare nell’elenco dei 525 italiani Giusti tra le Nazioni, ossia i “non ebrei” che hanno rischiato la propria vita per salvare quella dei perseguitati dal genocidio nazista.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio 2021 da astri.acotel.it.

Ariete. Questa è una buona giornata per fare chiarezza nei tuoi sentimenti: da domani Venere sarà finalmente dalla tua parte. Sul lavoro, hai voglia di cambiamenti: tra l’altro, ora pian piano puoi ripianare tutti i tuoi debiti.

Toro. In amore è arrivato il momento di fare chiarezza e capire cosa è accaduto negli ultimi due giorni. Sul lavoro, non è un periodo no, ma è bene controllare le spese. Chi ha messo qualche soldo da parte può anche prendersi una pausa!

Gemelli. Domenica un pò turbolenta per i sentimenti: nonostante la buona volontà potrai litigare. Sul lavoro, ci vuole calma da un punto di vista finanziario: arriveranno delle spese da sostenere in futuro!

Cancro. Incontri promettenti in arrivo: la giornata ti aiuterà a risolvere qualche problemino di cuore. Sul lavoro, è bene agire ma attenzione alle polemiche: troppe persone nel 2020 ti sono andate contro. Ora devi cercare di rinnovare la tua immagine!

Leone. Se sei indeciso tra due persone, oggi e domani avrai qualche dubbio di troppo. Sul lavoro, potrebbe arrivare un’idea geniale, ma c’è sempre qualche problema o legato ai soldi o al rapporto con i colleghi!

Vergine. Le storie d’amore che ancora resistono a febbraio continueranno. Questo per l’amore è un periodo positivo. Sul lavoro, le prossime settimane sono favorevoli per le tue ambizioni: potrebbero anche offrirti qualcosa di importante!

Bilancia. Venere sta per iniziare un transito positivo e questo per l’amore è un cielo promettente. Sul lavoro, certe situazioni presto si sbloccheranno, ma è probabile che tu abbia rinunciato a qualcosa di appagante!

Scorpione. Febbraio è il mese della rivoluzione amorosa, porterà qualche novità anche se non sempre positiva. Sul lavoro, è meglio rinunciare alle cose non necessarie: il 2021 sarà un anno interlocutorio e bisogna valutare con attenzione i nuovi investimenti!

Sagittario. La giornata per i sentimenti oggi è sottotono, ma non per colpa tua. Fai attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno della Vergine e dei Pesci. Sul lavoro, sembri molto determinato: occhio a non fare passi falsi e affrettati!

Capricorno. Quest’ultima domenica di gennaio ti aiuterà a risolvere dei piccoli problemi in amore. Sul lavoro, cerca di prenderti più cura del nuovo progetto!

Acquario. In amore può nascere qualcosa di bello e insolito, una storia fuori dagli schemi proprio come piace a te. Sul lavoro, in alcuni giorni sembri soddisfatto, in altri hai voglia di cambiamenti. Chi ha un’attività creativa, in ogni caso, in questo periodo avrà delle idee brillanti!

Pesci. La Luna è ancora opposta e in amore, soprattutto con i nati sotto il segno dei Gemelli, della Vergine e del Sagittario, c’è bisogno di calma e sangue freddo. Sul lavoro, anche se ci sono dei problemi non mancheranno le soddisfazioni: hai un progetto importante per te da varare!