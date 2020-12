Giovedì 31 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 31 dicembre è il 365º ed ultimo giorno del calendario gregoriano (il 366º negli anni bisestili).

L’ultimo dell’anno: l’ultima festa dell’anno e la prima dell’anno nuovo! Una festa a cavallo tra due anni che vede allegria e sorrisi, ricordi e speranze. Alla mezzanotte si dà il benvenuto al al nuovo anno e ci si dà gli auguri, festeggiando insieme!

Santi del giorno: San Silvestro, è il protettore di muratori, tagliapietre, animali domestici e bovini.

Accadde oggi

192 – L’imperatore romano Commodo viene assassinato.

1600 – Nasce la Compagnia Britannica delle Indie Orientali

1687 – I primi Ugonotti salpano dalla Francia verso il capo di Buona Speranza

1695 – In Inghilterra viene imposta una tassa sulle finestre. Molti negozianti murano le loro vetrine per evitare di pagarla.

1944 – Seconda guerra mondiale: L’Ungheria dichiara guerra alla Germania

1955 – La General Motors diventa la prima compagnia statunitense a fatturare oltre un miliardo di dollari in un anno

1970 – Si sciolgono legalmente i Beatles, gruppo musicale inglese.

1990 – Il russo Garri Kasparov conserva il titolo di campione del mondo degli scacchi, battendo il compatriota Anatolij Karpov

1999 - Boris si dimette da Presidente della Russia e viene sostituito da Vladimir Putin

2002 - Stromboli viene evacuata in seguito ad una forte eruzione, con conseguente tsunami, avvenuta il giorno prima In Cina viene inaugurato il primo tratto ferroviario (30 km) servito da un treno a levitazione magnetica. Velocità massima raggiunta: 430 km/h



1861 – Primo censimento in Italia: Nella notte tra il 31 dicembre 1861 e il 1° gennaio 1862, a nove mesi dalla nascita del Regno d’Italia, gli italiani provarono a contarsi e a tracciare la prima radiografia della popolazione, suddivisa per sesso, età e stato civile.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 31 dicembre possiedono una forte inclinazione verso le esperienze estetiche di diverso tipo e dedicano spesso la carriera alla promozione della bellezza e dell’armonia, in una forma piuttosto che in un’altra: molti rivelano una sorta di adorazione per la letteratura, l’arte e la musica. Tuttavia, dal momento che, per arrivare alla bellezza, il più delle volte è necessario prima disfarsi della bruttezza, può anche capitare di trovarli impegnati a individuare, isolare ed eliminare i fattori che disturbano il mondo circostante.

Celebrità nate in questo giorno:

1932 – Paolo Villaggio: Identificarne la quarantennale carriera solo con il più bistrattato e frustrato impiegato della televisione italiana sarebbe riduttivo, al netto della stima ricevuta da insigni registi quali Fellini e Olmi.

Scomparsi oggi:

1877 – Gustave Courbet: Caposcuola del realismo, è nel novero dei pittori più autorevoli dell’Ottocento europeo, noto anche per la vena erotica di alcune opere. Nato ad Ornans, nell’est della Francia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2020. Siamo arrivati a giovedì, l’ultimo giorno dell’anno. Possiamo dire addio al 2020 e la maggior parte di noi non vede l’ora di buttarsi alle spalle quest’anno da dimenticare, con la speranza che le cose vadano meglio nel futuro. E voi siete cosa sperate?

Ariete:

Ultimo giorno positivo dell’anno 2020, vi sentite positivi e carichi di energia positiva. Forse per alcuni di voi ci sarà qualche piccolo problema da risolvere, ma niente di particolare.

Toro:

Alcuni di voi si sentono un poco svogliati, infatti tenderete a trascorrere questa ultima giornata dell’anno lontani dalla confusione. Anche se avrete la Luna in opposizione porterete avanti i vostri progetti e riuscirete a concludere situazioni importanti.

Gemelli:

Tu sei anche abbastanza sereno, ma sono le persone che ti circondano a pressarti, questo ti ha provocato un senso di malessere o ti ha portato a chiuderti.

Cancro:

Nel campo sentimentale siete combattuti, cercate, con l’anno nuovo, di fare chiarezza e capire cosa e chi volete veramente.

Leone:

Sarà una giornata che fa da preludio ad un 2021 che ti vedrà carico, pronto ad agire per tornare sulla cresta dell’onda e mettere in mostra le tue capacità.

Vergine:

Alcune situazioni lavorative vi preoccupano e vi fanno essere molto tesi e stressati. Cercate di trascorrere un buon Capodanno accanto ad amici e familiari che vi vogliono bene e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Bilancia:

Questa giornata ti servirà a tirare le somme, ma il consiglio è quello di non vedere tutto negativo.

Scorpione:

Anche se alcuni di voi si sentono un poco stanchi, anche grazie ad una Luna positiva, riuscirete a trascorrere un buon Capodanno in allegria. Festeggerete con una persona a voi molto cara. Attenzione a non giocare troppo con i sentimenti degli altri.

Sagittario:

Fine anno sottotono, ma non perderti d’animo: il 2021 sarà per te un grande anno. Forse, il motivo di una giornata così poco energetica può dipendere da situazioni familiari che ti preoccupano o da impegni lavorativi

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che gli astri sono molto positivi e invitano a realizzare progetti nuovi ed ambiziosi per il futuro. Non siate testardi e non pretendete di avere sempre ragione. Sfruttate a pieno le situazioni positive che vi capiteranno.

Acquario:

Sei troppo stressato, nonostante tu non sia comunque demotivato, meglio passare il Capodanno con poche persone fidate piuttosto che stare in mezzo al chiasso. Il consiglio è quello di lasciare spazio ai sentimenti, anche perché Venere è favorevole.

Pesci:

Finalmente siamo arrivati alla fine di un 2020 non tanto positivo, con l’augurio di un migliore 2021. I giovani trascorreranno un Capodanno con amici in luoghi affollati, ma attenzione a scegliere adeguatamente la location. Siete in cerca di emozioni vere ed uniche.