Giovedì 30 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 settembre il 273° giorno del calendario gregoriano. Mancano 92 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Girolamo (Sacerdote e Dottore della Chiesa) protettore di dotti, studenti, archeologi, librai, pellegrini,

Etimologia: Girolamo, il nome deriva dal termine greco “Ierònimos”, composto da “hieròs”, “sacro” e “ònoma”, “nome”, significante “nome sacro”.

Accadde Oggi

489 – Battaglia di Verona tra l’esercito del Re d’Italia Odoacre e gli invasori Ostrogoti capeggiati da Teodorico il Grande, che riportano una netta vittoria

1382 – Trieste, con l’accettazione della dedizione, passa ai domini asburgici

1499 – I Turchi arrivano fino a Casarsa , vicino a Udine

, vicino a Udine 1580 – Il corsaro Francis Drake viene creato cavaliere (sir) dalla regina Elisabetta I Tudor

1846. Il dentista William Green Morton usa per la prima volta l’etere puro come anestetico per l’estrazione di un dente. Il paziente, l’insegnante di musica Eben Frost, assicura che l’intervento è avvenuto senza dolore.

Il dentista usa per la prima volta per l’estrazione di un dente. Il paziente, l’insegnante di musica Eben Frost, assicura che l’intervento è avvenuto senza dolore. 1888 – Jack lo Squartatore uccide la sua terza e la sua quarta vittima.

1955. Muore in un incidente d’auto James Dean , l’attore protagonista di “Gioventù bruciata”.

Muore in un incidente d’auto , l’attore protagonista di “Gioventù bruciata”. 1977. Viene ucciso con un colpo di pistola alla nuca in piazza Medaglie d’Oro a Roma il giovane militante di Lotta Continua Walter Rossi mentre distribuisce voltantini contro la sparatoria del giorno prima in piazza Igea, dove era stata ferita la diciannovenne Elena Pacinelli.

Viene ucciso con un colpo di pistola alla nuca in piazza Medaglie d’Oro a Roma il giovane militante di Lotta Continua mentre distribuisce voltantini contro la sparatoria del giorno prima in piazza Igea, dove era stata ferita la diciannovenne Elena Pacinelli. 1980. Inizia ufficialmente le trasmissioni Canale 5 . Il collegamento con 5 emittenti regionali del nord e con alcune del sud consente al proprietario e ideatore della rete, Silvio Berlusconi , di mandare in onda i suoi programmi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, superando i limiti imposti dalla legge a tutela della esclusiva Rai.

Inizia ufficialmente le trasmissioni . Il collegamento con 5 emittenti regionali del nord e con alcune del sud consente al proprietario e ideatore della rete, , di mandare in onda i suoi programmi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, superando i limiti imposti dalla legge a tutela della esclusiva Rai. 2004. I ricercatori del Museo nazionale di scienze del Giappone fotografano, a 900 chilometri a sud di Tokio, un calamaro gigante vivo lungo circa 8 metri.

I ricercatori del fotografano, a 900 chilometri a sud di Tokio, un vivo lungo circa 8 metri. 2009 – L’isola di Sumatra in Indonesia è devastata da un violento sisma di 7,6 gradi sulla scala Richter, oltre 1100 le vittime

2016. Muore a Milano all’età di 91 anni Bernardo Caprotti, fondatore nel 1957 della catena di supermercati Esselunga. Lascia alla sua segretaria e stretta collaboratrice nell’impresa una donazione di 70 milioni di euro.

1960 – I Flintstones debuttano in TV: Uomini dell’età della pietra alle prese con macchine “moderne” davvero originali. Sono I Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, noto in Italia anche come “Gli Antenati”. Protagonista è Fred, il capofamiglia dei Flintstones, che al grido “YABBA-DABBA-DOO” coinvolge l’amico Barney Rubble nelle sue improvvise intuizioni: automobili azionate dalla spinta dei piedi; dinosauri utilizzati come aeroplani o elettrodomestici, etc. Sempre pronte a consolarli le rispettive mogli, Wilma e Betty.

1948 – Primo fumetto di Tex: Un pistolero dalla mira infallibile, stimato dagli indiani e in lotta contro l’ingiustizia, qualsiasi volto essa abbia. È il profilo di Tex Willer, protagonista dell’omonimo fumetto ideato da Giovanni Luigi Bonelli.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 30 settembre sono esperti nell’indagare sulla verità e nel portarla alla luce. La loro natura perfezionista è evidente dal modo in cui lavorano: sono persone che non parlano mai se non a ragion veduta e, sebbene siano impulsivi, di solito portano valide argomentazioni per sostenere le loro idee.

1950 – Renato Zero: Romano “de Roma”, sui documenti Renato Fiacchini, Re dei Sorcini per i suoi numerosissimi fan, è un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico.

1964 – Monica Bellucci: Nata a Città di Castello, nel perugino, lavora come attrice e modella ed è considerata una delle donne più belle del mondo.

Scomparsi oggi:

1955 – James Dean: La massima “Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi”, sua personale interpretazione del “carpe diem” latino, ne ha fatto da bussola alla vita dentro e fuori dal set, costruendone il mito di attore ribelle e solitario, simbolo di una generazione.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 30 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – E’ una giornata molto strana quella di oggi, ma nulla è ancora deciso. Certo, ci sarà qualche problema da superare, ma non sarà così complicato.

Toro – In questo periodo devi prestare molta attenzione sia per quanto riguarda il denaro che per quanto riguarda l’amore. La crisi si fa sentire e tu devi trovare il giusto equilibrio per venirne fuori.

Gemelli – Anche se al momento ti sembra strano, ci sono molte stelle favorevoli. Questo vi aiuta per quanto riguarda la ripartenza di ottobre: fatti trovare pronto.

Cancro – Ricorda che chiarire subito le incomprensioni potrebbe portarti a risolvere facilmente tanti potenziali litigi. Parlare ed essere onesti sia in amore che sul lavoro è fondamentale.

Leone – Finalmente, dopo un mese un po’ complesso, già dalla seconda settimana di ottobre le cose miglioreranno in amore. Sul lavoro, invece, cerca di non fare il passo più lungo della gamba.

Vergine – Oggi la Luna è dissonante e a causa di ciò potrebbe esserci qualche piccola incomprensione con il partner. Sul lavoro, invece, ti senti molto fiducioso.

Bilancia – E’ da un po’ di tempo che vivi in solitudine e forse avere un po’ di fiducia nel prossimo potrebbe aiutarti a superare questo blocco.

Scorpione – Oggi sarai capace di esprimere agli altri ciò che pensi senza avere paura di essere giudicato. Sul lavoro ci saranno molte novità in arrivo.

Sagittario – Alcuni progetti, sia in amore che sul lavoro, potrebbero subire qualche piccolo ritardo o contrattempo. Tuttavia, non dovete farvi abbattere.

Capricorno – Oggi, sia sul lavoro che in amore, potrebbero nascere delle incomprensioni difficili da risolvere. Evitate di strafare.

Acquario – Qualche conflitto potrebbe esserci stato nelle ultime settimane e questo potrebbe aver reso freddo il rapporto col partner. Sul lavoro, invece, devi cercare di superare gli ostacoli senza paura.

Pesci – La Luna e Venere sono entrambi favorevoli e grazie a loro riuscite a dimenticare le difficoltà degli ultimi tempi sia sul lavoro che in amore.