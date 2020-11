Lunedì 30 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 novembre è il 334º giorno del calendario gregoriano (il 335º negli anni bisestili). Mancano 31 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Andrea apostolo è il protettore di pescatori, pescivendoli e paralitici

Etimologia: Andrea, dal sostantivo greco “andreia” “coraggio” e dall’aggettivo “andreios”, “coraggioso”, derivati dal termine “anér-andròs” “uomo”, mutua il significato di “virile, valoroso, coraggioso”. E’ presente, specie in età ellenistica, in tutto il bacino del Mediterraneo. In molte nazioni europee il nome oggi è usato sia al maschile che al femminile.

Accadde oggi

1735 – Secondo una leggenda devozionale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, mentre predicava a Foggia, viene avvolto da un fascio di luce e levita da terra

1786 – Il Granducato di Toscana è il primo Stato del mondo “occidentale” ad abolire la pena di morte (Leopoldo I d’Asburgo-Lorena, poi II come imperatore)

1872 – La prima partita internazionale di calcio si svolge ad Hamilton Crescent, in Scozia

1886 – Le Folies Bergère mettono in scena il loro primo spettacolo

1954 – A Sylacauga, in Alabama, un meteorite di quasi 4 kg, dopo aver perforato il tetto dell’abitazione, entra nel salotto di Ann Elizabeth Hodges, colpendola dopo aver rimbalzato sulla radio

1964 – Viene lanciata la quarta sonda diretta verso Marte, ma la missione russa Zond 2 fallisce: pur raggiungendo il pianeta non riesce a recuperare i dati della sonda

1979 – I Pink Floyd pubblicano la loro opera rock The Wall

1982 – Michael Jackson pubblica Thriller, l’album più venduto di tutti i tempi.

1989 – Alfred Herrhausen, consigliere della Deutsche Bank viene ucciso in un attentato della Rote Armee Fraktion

1998 – La Deutsche Bank annuncia l’acquisto per 10 miliardi di dollari della Bankers Trust, creando così il più grande istituto finanziario del mondo

1999 - A Seattle (Washington), durante il meeting del WTO, la prima grande mobilitazione del movimento antiglobalizzazione coglie impreparata la polizia e costringe alla cancellazione della cerimonia di apertura dell’incontro (le proteste finiranno il 3 dicembre)

1979 – I Pink Floyd pubblicano The Wall: Una copertina sagomata con mattoni bianchi, contornati di nero, con su scritti in stampatello nome della band e titolo dell’album. Si presenta così, nei negozi di dischi del Regno Unito, The Wall undicesima fatica “in studio” del gruppo rock Pink Floyd.

1982 – Esce l’album musicale più venduto di sempre: Centoquindicimilioni di copie vendute, di cui un milione soltanto nella prima settimana di vita. Numeri record che hanno fatto di Thriller l’album più venduto della storia della musica e su cui si è iniziato a costruire il mito di Michael Jackson, quale re incontrastato del pop.

1954 – Prima persona colpita da un meteorite: Starsene comodamente stesi sul divano di casa propria e vedersi venire addosso un ospite indesiderato dallo spazio. E’ l’assurda esperienza capitata, il 30 novembre del 1954, all’americana Elizabeth Hodges, passata alla storia come primo caso accertato di essere umano colpito da un oggetto extraterrestre, nella fattispecie da un meteorite.

Nati

Sei nato oggi? La tua fortuna sta nel saper comprendere tutto ciò che accade e nell’adattarti con grande prontezza alle diverse situazioni. Nella tua professione difficilmente incontri ostacoli e ben presto raggiungi il successo. In amore invece devi affrontare qualche problema e ci vorrà del tempo perché tu possa riconoscere, fra le molte persone che ti adulano, chi ti ama davvero.

1835 – Mark Twain: Per Ernest Hemingway il suo capolavoro, Le avventure di Huckleberry Finn, segnò l’inizio della letteratura americana; prima «non c’era niente».

1874 – Winston Churchill: Modello universale di statista e stratega bellico, nonché uomo di profonda cultura, è annoverato tra i grandi uomini della storia occidentale.

1964 – Fabio Fazio: Conduttore di punta della Rai e personaggio pubblico, tra i più amati e, nello stesso tempo, criticati, con le sue trasmissioni innova e raccoglie consensi di pubblico e critica da circa vent’anni.

Andrea Palladio (1508) – Architetto italiano

Andrea Palladio, pseudonimo di Andrea di Pietro della Gondola (Padova, 30 novembre 1508 – Maser, 19 agosto 1580), è stato un architetto, teorico dell'architettura e scenografo italiano del Rinascimento, cittadino della Repubblica di Venezia.

Influenzato dall'architettura greco-romana, anzitutto da Vitruvio, è considerato una delle personalità più influenti nella storia dell'architettura occidentale. Fu l'architetto più importante della Repubblica di Venezia, nel cui territorio progettò numerose ville che lo resero famoso, oltre a chiese e palazzi, questi ultimi prevalentemente a Vicenza, dove si formò e visse. Pubblicò il trattato I quattro libri dell'architettura (1570) attraverso il quale i suoi modelli hanno avuto una profonda influenza sull'architettura occidentale; l'imitazione del suo stile diede origine ad un movimento destinato a durare per tre secoli, il palladianesimo, che si richiama ai principi classico-romani. La città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto sono uno dei patrimoni dell'umanità UNESCO.

Palladio morì nel 1580 a 72 anni, se non povero, godendo di una condizione economica assai modesta. Le circostanze della sua morte rimangono sconosciute. Foto della Rotonda di Daniela Suppi.

Terrence Malick (1943) – Regista statunitense

Gianfranco Rosi (1964) – Regista e documentarista italiano

Ridley Scott (1937) – Regista inglese

Ben Stiller (1965) – Attore e regista statunitense

Jonathan Swift (1667) – Scrittore irlandese

Enzo Tortora (1928) – Conduttore tv italiano

Scomparsi oggi:

1935 – Fernando Pessoa: Poeta, scrittore e aforista, nacque a Lisbona e morì nella stessa città il 30 novembre del 1935. Con il cileno Pablo Neruda, è considerato il poeta più rappresentativo del XX secolo.

1900 – Oscar Wilde: «C’è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé». È uno dei tanti aforismi lasciati dal più irriverente ed eccentrico autore della letteratura occidentale.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di lunedì 30 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Grazie al plenilunio, oggi saprai adattare perfettamente il tuo modo di parlare e di comportarti alle esigenze pratiche del lunedì. Potrai cioè percepire al volo la situazione e poi muoverti in modo coerente, facendo tutto ciò che è necessario per funzionare, per rendere più facile il tutto.

Toro

Giornata ideale per fare la pace con i tuoi impegni, per essere sempre sincera dicendoti fino in fondo la verità. Sarà infatti un lunedì in cui avrai un rapporto speciale con il dovere, in cui non mentirai o non barerai con le tue reali qualità, sapendo sempre riconoscere fino a dove puoi arrivare.

Gemelli

Oggi la Luna sarà Piena proprio nel tuo segno, mentre attraverserà cioè le stelle dei Gemelli. Ma intanto il tuo Mercurio amerà Saturno, per questo il lunedì avrà il sapore dei momenti che sanno davvero interpretare la concretezza, l’impegno e quella serietà che un lunedì mediamente ci impone.

Cancro

Grazie al sestile che unisce Mercurio a Saturno, oggi ti verrà facile vivere con fantasia e intelligenza il tuo lunedì, gli impegni di inizio settimana. Succederà anche perché la Luna Piena renderà impossibile, per te, non considerare i rischi o le conseguenze di uno stile forse troppo distratto.

Leone

Convinciti che i grandi progetti o le vere ambizioni abbiano sempre bisogno di cura e di attenzione per le piccole cose, per i dettagli. Fallo oggi, mentre cioè le stelle renderanno più chiaro questo concetto, ti faranno capire l’importanza del tutto. Un buon momento per progettare.

Vergine

La Luna oggi sarà Piena nel punto più alto del tuo cielo, e questo è certamente qualcosa che non puoi non notare. Per questo sentirai subito il bisogno di dialogare meglio con il presente, di prenderti cura (come forse solo tu sai fare) dei dettagli, di quelle piccole cose che fanno la differenza.

Bilancia

Proprio mentre Mercurio non smetterà di dialogare con Saturno, rendendoti estremamente pratica e capace di affrontare gli impegni del lunedì, ecco che la Luna Piena ti consentirà di tenere accesi gli interessi, di non perdere di vista le cose che davvero ti piacciono, quelle che ti accendono

Scorpione

Oggi Mercurio – nel tuo segno – e Saturno proveranno a dialogare, a raccontarsi cose, a immaginare insieme. Per questo i pensieri oggi avranno un valore speciale, per questo non perderai mai di vista l’importanza dei modi di fare, la potenza della forma, di uno stile adatto.

Sagittario

Oggi la Luna Piena si formerà proprio davanti a te, in opposizione al tuo segno. Qualcosa che non potrà non spingerti a considerare meglio una questione di coppia, una realtà che riguarda le persone che hai vicine. Ricordati però che stavolta qualcuno ha a cuore le regole, la logica a ogni costo.

Capricorno

Tutto oggi ti parla di Mercurio, di idee e di pensieri. Ma anche di piccole cose, di situazioni non troppo brillanti o interessanti che hanno però davvero bisogno di essere gestite, proprio quelle che tu oggi vorrai svolgere alla perfezione. Dedicati a tutto ciò che forse ti annoia ma che ti aiuterà a fare ancora meglio.

Acquario

Davvero interessante e simpatico questo lunedì (sì, anche il primo giorno della settimana può farti sorridere), questo momento che, grazie a Mercurio e alla Luna Piena amica, promette di diventare un tempo fatto di idee, di fantasia e di un caldo colore. Non impedire alla mente di andare dove vuole.

Pesci

Questa Luna Piena, che oggi si forma nel punto più profondo e più intimo del tuo cielo, sembra voler fare luce su qualcosa che è solo tuo, che non puoi condividere con nessuno. Intanto noterai come, alcune persone vicine, oggi si comportino in modo particolarmente logico, severo. Un lunedì impegnativo.