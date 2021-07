Venerdì 30 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 30 luglio è il 211° giorno del calendario gregoriano. Mancano 154 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Donatella (Martire)

Etimologia: Donatella, è il diminutivo femminile di Donato. “Donatus”, “regalato”. Così venivano chiamati i figli molto attesi, considerati come un dono di Dio.

Accadde Oggi

101 a.C. – Battaglia dei Campi Raudii: Gaio Mario e Quinto Lutazio Càtulo sconfiggono i Cimbri.

1792 – A Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese.

1938 – L’industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dell’Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l’impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l’esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista.

1898. Muore Leopold Otto Eduard von Bismarck , il “Cancelliere di ferro”, fautore del grande Impero tedesco. Baluardo del conservatorismo monarchico, convinto assertore dell’uso della forza e del ricorso alle armi rispetto al primato del diritto, aveva trasformato la Germania nella massima potenza continentale europea. Celebre la sua affermazione: “Nei conflitti europei, per i quali non c’è un tribunale competente, il diritto si fa valere solo con le baionette” .

2003 – In Messico l’ultima Volkswagen Maggiolino ‘vecchio tipo’ esce dalla catena di montaggio

Nati

Sei nato oggi? Hai uno spiccato senso di giustizia, dignità e grande passionalità. Non sopporti le prevaricazioni e vorresti cambiare il mondo in un solo giorno. In tutti i settori della vita devi imparare a valutare la realtà per quel che è, e a muoverti di conseguenza.

1947 – Arnold Schwarzenegger: Nato a Thal, nel sud-est dell’Austria, è uno dei più popolari attori e produttori di Hollywood ma per i suoi concittadini della California è anche un politico di primo piano.

1863 – Henry Ford: Nato a Dearborn, nello stato del Michigan, è stato un imprenditore statunitense che con le sue scelte ha dato un corso diverso allo sviluppo dell’automobile, gettando le basi della futura società dei consumi.

Scomparsi

2007 – Ingmar Bergman: Nato a Uppsala, a 70 km da Stoccolma, è stato un regista, sceneggiatore, drammaturgo, scrittore e produttore cinematografico. Annoverato tra i maestri assoluti della settima arte, la sua tecnica cinematografica è materia di studio in tutte le scuole di regia del mondo. Con capolavori insuperabili come Il settimo sigillo (1957), Il posto delle fragole (1958) e Sussurri e grida (1972), ottenne i riconoscimenti più prestigiosi (tra cui quattro premi Oscar) e una fama senza tempo.

2016 – Anna Marchesini: Umbra di Orvieto, negli anni Ottanta e Novanta è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre Trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista.

1978. Muore Umberto Nobile, docente di costruzioni aeronautiche all’Università di Napoli, celebre per le due spedizioni al Polo Nord con i dirigibili, da lui progettati, Norge e Italia: la prima, voluta dalla Norvegia, nel 1926, e la seconda, interamente italiana, nel 1928, che però si trasformò in tragedia, a causa del maltempo e di un guasto tecnico al velivolo: sei componenti della spedizione e un pilota soccorritore vi morirono tra i ghiacci. Costretto ad affrontare l’onta di una commissione d’inchiesta, Nobile si ritira con grande amarezza. Ma poi si trasferisce prima in Russia, per sovrintendere alla costruzione della dirigibilistica sovietica, poi negli Stati Uniti. Indagini successive lo riabilitarono e si ebbe la promozione a generale. Dopo la guerra, viene eletto deputato, come indipendente, del Partito comunista italiano all’Assemblea Costituente.

2007. Si spegne a Roma, all’età di 94 anni, Michelangelo Antonioni. Tra i massimi registi del cinema italiano, ha collaborato con illustri colleghi quali Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Marco Ferreri, e realizzato numerosi film tra i quali Cronaca di un amore, L’avventura, Blow-up, Zabriskie Point e Professione reporter.

Oroscopo del giorno

Oroscopo del 30 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete - Amore: con gli amici, ricorderai momenti del passato. Denaro: effettuerai con successo numerose transazioni. Lavoro: la fortuna è dalla tua parte se cerchi lavoro. Salute: l’ aumento dell’attività sportiva può portare a lesioni.

Toro - Amore: esprimi i tuoi sentimenti, il tuo partner non è un indovino. Denaro: buon momento nel conto corrente. Lavoro: rifletti e risolvi i tuoi problemi di lavoro. Salute: la stanchezza può causare mal di testa.

Gemelli - Amore: il tuo partner potrebbe non reagire come ti aspetti. Denaro: nella tua economia ci sono colpi di fortuna. Lavoro: Al lavoro, altri ti offriranno collaborazione. Salute: l’ aumento di peso è causato dall’ansia.

Cancro - Amore: ripensaci e poi parla con il tuo partner. Denaro: lasciati consigliare da esperti di economia. Lavoro: prova a vedere la parte noiosa del lavoro con occhi diversi. Salute: non lasciare che quei piccoli dolori ti impediscano di fare la tua vita.

Leone - Amore: evita che l’influenza esterna deteriori la tua relazione. Denaro: Possibile cambio di residenza, occhio alle spese! Lavoro: buona giornata per usare la tua influenza con i capi. Salute: tendenza a capogiri occasionali, abbi cura di te.

Vergine - Amore: Organizza una cena in famiglia, saranno molto felici. Denaro: aiuterà finanziariamente qualcuno molto vicino. Lavoro: qualunque sia la tua professione, brillerai per la tua creatività. Salute: il senso dell’umorismo è la tua arma migliore contro lo stress.

Bilancia - Amore: Con un senso dell’umorismo, conquista tutti. Denaro: se devi effettuare un’operazione bancaria, oggi è il giorno. Lavoro: anche se hai successo nel tuo lavoro, pretendi molto. Salute: mettiti nelle mani di un massaggiatore.

Scorpione - Amore: mostrerai la tua fama di amante. Denaro: nella tua economia, la serie positiva è ottima. Lavoro: non lasciare che i compiti si accumulino. Salute: è il momento di prenderti cura di te, la tua pelle ti ringrazierà.

Sagittario - Amore: non essere così critico e più flessibile con la relazione attuale. Denaro: non spendere tutto il tuo capitale per investire, ci sono altre opzioni. Lavoro: forte competitività del lavoro da cui avrai successo. Salute: tieni presente che lo stress è una malattia.

Capricorno - Amore: le circostanze richiedono una maggiore maturità emotiva. Denaro: ci sono buone notizie in materia economica. Lavoro: delega compiti minori ai tuoi subordinati. Salute: lo sforzo mentale ridurrà la tua stabilità emotiva.

Acquario - Amore: nuova opportunità per essere felici. Denaro: evita quelle confusioni di cui poi il portafoglio si pente. Lavoro: il lavoro sarà più sopportabile. Salute: il riposo e le attività ricreative sono compatibili.

Pesci - Amore: la sua vita sentimentale non è male. Denaro: non essere tentato di spendere più di quanto ti puoi permettere. Lavoro: chiedi maggiore collaborazione ai tuoi colleghi. Salute: La giornata lavorativa è molto lunga, alzati ogni due ore.