Oggi 30 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortuna

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 30 agosto.

Ariete: In amore stai temporeggiando, non sai scegliere tra due persone ma dovresti. Gli accordi sul lavoro in questo periodo sono decisivi per il tuo futuro.

Toro: Buono l'umore, non sei più arrabbiato, forse hai perdonato qualcuno. Belle novità sul lavoro.

Gemelli: Hai voglia di dimenticare una discussione avvenuta in questi giorni. Sul lavoro sei più forte oggi, sfrutta questa occasione.

Cancro: Se stai vivendo due storie fai attenzione alle difficoltà che questo potrebbe comportare. In ufficio sei deconcentrato, hai poca voglia di lavorare.

Leone: Una persona ti riavvicinerà, tu non sai se crederla sincera. Se devi discutere con qualcuno in ufficio fallo oggi, avrai la risposta pronta.

Vergine: Esci e vai nei posti giusti questa sera, potresti incontrare qualcuno di interessante. Sul lavoro telefonate importanti.

Bilancia: la Luna entra nel tuo segno, è un buon giorno per l’amore. Chi ha un’attività commerciale sarà fortunato oggi.

Scorpione: L’amore non è competizione, dovresti metterti in discussione qualche volta, oggi è il giorno giusto. Sul lavoro prova a esporti, ma con estrema calma.

Sagittario: In amore la Luna è favorevole, inizia a uscire! sul lavoro buone opportunità di crescita.

Capricorno: Una persona tornerà da te, scegli bene se farla entrare di nuovo nella tua vita. Sul lavoro avrai una discussione con un collega, la calma è la virtù dei forti.

Acquario: Questa sera potrai rilassarti e farai pace con il tuo partner per una discussione avuta di recente. A lavoro procedi con calma.

Pesci: Sfrutta la Luna favorevole per uscire e vedere gente. A lavoro non discutere con i clienti, cerca di comprendere e trovare una soluzione.

Almanacco

Il 30 agosto è il 242° giorno del calendario gregoriano. Mancano 123 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Beato Alfredo Ildefonso Schuster (Vescovo)

Etimologia: Alfredo, potrebbe derivare dal germanico alda (“anziano, saggio”).

Nati 30 agosto

Sei nato oggi? Solitamente molto dotate, le persone nate il 30 agosto sono solide come rocce per quanto riguarda i loro punti forti. Particolarmente abili nel maneggiare il denaro, di solito amano operare nell’ambito della finanza e sono molto fieri di amministrare con successo i fondi personali, della società in cui lavorano o della famiglia. Qualunque sia il loro settore di interesse, mirano quasi sempre a risultati tangibili nel lavoro e preferiscono non avventurarsi in aree puramente speculative o lontane della realtà.

1972 – Cameron Diaz: Nata a San Diego, nella California meridionale, è un’attrice tra le più avvenenti del cinema americano.

Accadde Oggi

Viene ritrovato il corpo di Pietro Micca, tragedia-scandalo nella Roma bene.