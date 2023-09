Oggi 3 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortuna.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 3 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, questa giornata inizia in modo un po' piatto, dopotutto bisogna aspettare che Venere smetti di essere contraria e non manca molto. Per quanto riguarda il lavoro, sta per tornare la serenità anche se oggi ci sarà ancora un po' di confusione.

Toro - Cari toro, Venere porterà qualche problema d'amore. Sul piano lavorativo probabilmente si è stati vittima di un voltafaccia di qualcuno e si è dovuto rinunciare a un progetto.

Gemelli - Per i gemelli la giornata inizia abbastanza bene, soprattutto per le giovani coppie. Sul lavoro si è nervosi e forse si è messa troppa carne al fuoco.

Cancro - Cari cancretti la luna è nel vostro segno e vi spinge a godere dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro cercate di dare quella svolta necessaria alla vostra vita. Non accontentatevi di ciò che avete.

Leone - La luna è dalla vostra parte cari leoncini. Cogliete l'attimo in amore e sul lavoro fate il punto della situazione perché finora le spese sono state un po' troppe.

Vergine - Per i vergine questa giornata inizia con un transito favorevole di Venere che regala qualche emozione in più. Sul lavoro avanzate richieste, soprattutto se siete alla ricerca di un aumento di stipendio.

Bilancia - Cari bilancia se avete qualcuno che vi ha rubato il cuore buttatevi. È il momento giusto per farlo. Sul lavoro sono favoriti quelli che hanno iniziato una nuova occupazione.

Scorpione - Cari scorpioncini la mattinata sarà sicuramente migliore del pomeriggio di oggi. Cercate sempre di non tornare al passato ma vivete il presente. Sul lavoro, meglio non stancarvi troppo, soprattutto dal punto di vista mentale.

Sagittario - Cari sagittario, la luna è dalla vostra parte quindi via libera ai sentimenti. Sul lavoro è tanta la voglia di rimettersi in gioco ma tenete d'occhio i soldi.

Capricorno - Per i capricorno questo non è un momento ideale per l'amore, meglio rimandare tutto a metà mese. Sul lavoro anche c'è insoddisfazione ma bisogna tenere duro.

Acquario - Con la luna contraria dal pomeriggio questa giornata non sarà l'ideale per i sentimenti quindi attenzione alle parole di troppo in amore. Sul lavoro potrebbero esserci polemiche e anche un po' di confusione. Ci vuole pazienza.

Pesci - Cari pesciolini siete un po' nervosi da qualche giorno, ma dalla settimana prossima tutto sarà più facile da gestire. Sul lavoro valutate bene tutti gli aspetti prima di dare nuove conferme.

Almanacco

Il 3 settembre il 246° giorno del calendario gregoriano. Mancano 119 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Gregorio Magno (Papa e Dottore della Chiesa), protettore di musicisti, cantori, produttori di passamaneria e di bottoni, insegnanti, papi.

Etimologia: Gregorio, deriva dal greco “Gregòrios”, latinizzato poi in “Gregorius”, questo personale che significa “sveglio” venne molto apprezzato per tutto il Medioevo, come attestano i numerosi santi e pontefici che se ne fregiarono.

Nati 3 settembre

Sei nato oggi? I nati il 3 settembre non sempre sono come sembrano. Poiché gli altri spesso fraintendono la loro natura e il loro potenziale, essi possono essere costretti a interpretare dei ruoli nella vita che, pur non essendo sempre spiacevoli, non sono esattamente ciò che vorrebbero. Benché si tratti di solito di persone dai mille talenti, spesso viene apprezzata una sola delle loro doti a discapito delle altre.

1875 – Ferdinand Porsche: Ingegnere e imprenditore, nato a Liberec (nella Repubblica Ceca) e morto a Stoccarda (nella Germania meridionale) nel 1951. Famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche.

Scomparsi

2001. Muore a Roma, all’età di 72 anni, il doppiatore Ferruccio Amendola, che ha dato in italiano la voce a tanti noti attori stranieri come Al Pacino, Silvester Stallone, Dustin Hoffman, Robert De Niro.

1991. Muore in California all’età di 93 anni il regista Frank Capra (originario di Palermo), vincitore di tre premi Oscar, noto soprattutto per il film “La vita è una cosa meravigliosa”.

Accadde Oggi

La mafia uccide il generale Dalla Chiesa, papa Luciani sceglie di non essere incoronato, muore Gaetano Scirea uno dei calciatori più amati.

1189. Nella cattedrale di Westminster viene incoronato re d’Inghilterra Riccardo I , detto “Cuor di leone”.

Nella cattedrale di Westminster viene incoronato re d’Inghilterra , detto “Cuor di leone”. 1911: Parma: Dorando Pietri corre e vince la sua gara d’addio

1935 – Sir Malcolm Campbell raggiunge 304,331 miglia orarie sul Bonneville Speedway nello Utah, diventando la prima persona a guidare un’automobile sopra le 300 miglia orarie

1941 – Seconda guerra mondiale: nel campo di concentramento di Auschwitz i nazisti usano per la prima volta il gas tossico Zyklon B per sterminare i prigionieri

1943. Viene siglato segretamente l’armistizio di Cassibile , detto anche l’armistizio corto. E’ l’atto con il quale l’Italia cessa le ostilità contro le forze Alleate durante la seconda guerra mondiale. In realtà non si tratta di un armistizio, ma di una vera e propria resa senza condizioni.

Viene siglato segretamente , detto anche l’armistizio corto. E’ l’atto con il quale l’Italia cessa le ostilità contro le forze Alleate durante la seconda guerra mondiale. In realtà non si tratta di un armistizio, ma di una vera e propria resa senza condizioni. 1950 – Nino Farina su Alfa Romeo 159 (F1) vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d’Italia a Monza

1971 – Il Qatar riottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1978 – Santa Messa di Inizio Pontificato di Papa Giovanni Paolo I ( Albino Luciani): è la prima volta che un Papa sceglie di non essere incoronato

1982. Il prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa , viene assassinato in auto da un commando mafioso con la giovane moglie Emanuela Setti Carraro . Nell’agguato viene ucciso anche l’agente di scorta Domenico Russo , che li seguiva con un’altra auto.

Il prefetto di Palermo, generale , viene assassinato in auto da un commando mafioso con la giovane moglie . Nell’agguato viene ucciso anche l’agente di scorta , che li seguiva con un’altra auto. 1989. Muore in Polonia, in un incidente stradale, Gaetano Scirea , uno degli uomini più amati del calcio italiano. Insieme a Franz Beckenbauer e Franco Baresi è considerato il miglior interprete del ruolo di libero.

Muore in Polonia, in un incidente stradale, , uno degli uomini più amati del calcio italiano. Insieme a Franz Beckenbauer e Franco Baresi è considerato il miglior interprete del ruolo di libero. 1999. Il governo vara la riforma dell’Esercito , che d’ora in poi sarà formato solo da militari professionisti anziché di leva.

Il governo vara la , che d’ora in poi sarà formato solo da militari professionisti anziché di leva. 2004 – Un incendio devasta la biblioteca “Anna Amalia” di Weimar , patrimonio Unesco dell’umanità, distruggendo cinquantamila preziosi volumi.

Un devasta la , patrimonio Unesco dell’umanità, distruggendo cinquantamila preziosi volumi. 2004 – La strage di Beslan si conclude con la morte di circa 344 persone, principalmente bambini

2013 – La Microsoft acquista per 7 miliardi e 200 milioni la finlandese Nokia.

1982 – La mafia uccide il generale Dalla Chiesa: Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro si dirigono verso un ristorante a bordo della loro A112 bianca, seguiti dall’agente di scorta Domenico Russo alla guida di un’Alfetta. Intorno alle 21,15, lungo via Carini, vengono affiancati da una Bmw e da una motocicletta, dalle quali parte una raffica di kalashnikov AK-47 che uccide i due coniugi e l’agente. La mafia si libera di un grande servitore dello Stato, che con i suoi innovativi ed efficaci metodi di indagine era riuscito ad assestare colpi importanti sia all’organizzazione mafiosa sia alle Brigate Rosse (in Piemonte), portando allo scoperto la fitta rete di complicità con la politica e con una parte delle istituzioni.