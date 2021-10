Domenica 3 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 3 ottobre è il 276º giorno del calendario gregoriano. Mancano 89 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Gerardo di Brogne (Abate)

Etimologia: Gerardo, il nome ha origini germaniche: deriva da Gerald, formato da gaira, lancia e hardhu, abile, valoroso, dal significato complessivo quindi di “abile nel maneggiare la lancia”.

Italia – Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione

Accadde Oggi

2333 a.C. – Data leggendaria della fondazione del Regno di Ko Chos?n (Corea)

42 a.C. – Prima battaglia di Filippi: I Triumviri Marco Antonio e Ottaviano combattono una battaglia contro gli assassini di Cesare: Bruto e Cassio. Anche se Bruto sconfigge Ottaviano, Antonio sconfigge Cassio.

1837 – Samuel Morse brevetta il suo codice

1839 – Inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici: La linea Napoli-Portici, prima ferrovia d'Italia, fu inaugurata alle 10 del mattino, alla presenza del re Ferdinando II e di un folto pubblico in festa per il grande evento. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, ribattezzata Vesuvio, trainò otto vagoni con 258 passeggeri a bordo, per un tragitto complessivo di 7,25 km, che portava dalla capitale del regno alla cittadina vesuviana.

1863 – Il giorno del ringraziamento viene fissato per l'ultimo giovedì di novembre dal presidente statunitense Abraham Lincoln

1873 – Il capo indiano Kintpuash noto come Capitan Jack viene impiccato per aver guidato il suo popolo contro gli Stati Uniti nella guerra Modoc

1908 – Fondazione del giornale Pravda a Vienna per opera di Leon Trotsky, Adolph Joffe, Matvey Skobelev ed altri esuli russi

1935 – L’Italia invade l’Etiopia con le truppe guidate dal generale de Bono (sostituito l’11 novembre da Pietro Badoglio)

1942 – White Christmas raggiunge il 1º posto nelle classifiche. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo

1954 – Consacrazione della Basilica di San Petronio a Bologna, avvenuta a circa 500 anni dall’inizio della sua costruzione

1962 – A Cape Canaveral la Sigma Seven viene lanciata, con a bordo l’astronauta Wally Schirra, per un volo di nove ore

1981 – Lo sciopero della fame portato avanti dai prigionieri dell’IRA, nella prigione di Maze, vicino Belfast, termina dopo sette mesi. Durante lo sciopero sono morti dieci detenuti

1990 – Germania: riunificazione tedesca; la Germania Est confluisce nella Repubblica Federale. Si sciolgono i CCCP Fedeli alla linea

1993 – Nel tentativo di catturare dei luogotenenti del signore della guerra Mohamed Farrah Aidid, a Mogadiscio (Somalia), 18 Rangers statunitensi e circa 2.000 somali vengono uccisi. Le forze statunitensi si ritireranno dalla Somalia poco dopo

2010 – La Germania finisce di pagare i debiti imposti dal trattato di Versailles, seguito alla prima guerra mondiale; in occasione del ventesimo anniversario della riunificazione tedesca, le casse tedesche hanno versato gli ultimi 70 milioni di euro alle potenze vincitrici, concludendo di fatto l’effetto del trattato

1990 – Le due Germanie si riuniscono: A circa un anno dalla caduta del Muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque “lander” (Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia) della Repubblica Democratica Tedesca (nota come Germania dell’Est) firmano il Trattato di unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania (l’ovest).

Nati

Sei nato oggi? I nati il 3 ottobre hanno sempre le antenne tese per cogliere le tendenze sociali che si sviluppano intorno a loro, e non solo seguono sempre la moda, ma spesso sono essi stessi a crearla, almeno all’interno della loro cerchia sociale. Essi amano essere aggiornati e moderni in tutti i sensi: abbigliamento, casa, automobili e perfino nelle idee.

1858 – Eleonora Duse: Un modello universale nella storia del teatro italiano.

1954 – Stevie Ray Vaughan: Una cometa della musica blues rock made in USA che, nella sua breve esistenza, ha lasciato una lunga scia in musicisti di valore come Eric Clapton e l’italiano Zucchero.

Oroscopo del giorno

Ariete – Quattro stelle per l’Ariete: piano piano si scalda questo cielo, è utile avere molti riferimenti attorno. Con gli inizi del prossimo anno inizierete a cavalcare.

Toro – Due stelle per il segno del Toro: attenzione alle polemiche, questo anche a causa di Venere opposta. Situazione di maggiore tranquillità nel complesso. Potreste diventare comunque nervosi. Massima attenzione, ma bene domenica.

Gemelli -Gemelli a quattro stelle: emozionarsi è facile e vivere l’amore ancora di più. Questo fine settimana è importante. Domenica sarete stanchi e agitati.

Cancro – Cancro a tre stelle: siete in attesa di eventi, indecisi. L’importante è sentirsi protetti e amati. Dolcezza e grande tenerezza dentro di voi.

Leone – Due stelle per il Leone: Luna nel segno che porta dei vantaggi, ma ogni tanto avete paura di sbagliare, anche se vi piace mettervi alla prova. Alcune relazioni sentimentali sono diventate spigolose, per questo potreste anche dire basta. Domenica giornata rilassante.

Vergine – Vergine a due stelle: settimana poco fruttuosa, non avete avuto il solito fascino nell’affrontare alcune situazioni. Fate qualcosa di divertente. Bene domenica per l’amore.

Bilancia – Saturno, Giove e Luna favorevoli. Il momento è propizio per chi vuole cambiare lavoro, la vostra situazione professionale potrebbe essere rivoluzionata.

Scorpione – Scorpione a tre stelle: Luna dissonante che può portare qualche piccola disputa, ma dipende anche dall’ambiente. Lasciatevi scivolare le cose addosso. Buona domenica.

Sagittario – L’amore torna protagonista nel weekend, grazie anche alla Luna favorevole. Momento ideale per muoversi.

Capricorno – Capricorno a quattro stelle: la testardaggine è il vostro punto di forza. Domenica grande cielo per ritrovare l’amore.

Acquario – Acquario a cinque stelle: cielo importante per dare il meglio, trasformazioni e cambiamenti che porteranno il successo che meritate.

Pesci – Pesci a tre stelle: tra alti e bassi fate presa su voi stessi. Siete uno dei segni più caldi dello zodiaco, ma l’aiuto migliore arriva da noi stessi. Domenica sottotono.