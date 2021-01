Domenica 3 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 3 gennaio è il 3º giorno del calendario gregoriano. Mancano 362 giorni alla fine dell’anno (363 negli anni bisestili). In questo giorno la Terra può trovarsi in perielio.

Santi del giorno: Santissimo Nome di Gesù, Santa Genoveffa (Genevieve, Vergine), San Daniele da Padova (Martire)

Etimologia: Genoveffa, deriva dall’antico nome francese Genevieve, diffuso in Italia nella forma medioevale Genovefa. È composto dalla radice gallica geno, stirpe, e dal termine germanico wifa, donna con il significato pertanto di “fanciulla di nobili origini”.

Accadde oggi

1117 – Nord Italia: Terremoto del 3 gennaio 1117 (circa 30 000 vittime).

1496 – Leonardo da Vinci sperimenta senza successo una macchina volante.

1521 – Papa Leone X scomunica Martin Lutero con la bolla Decet Romanum Pontificem .

. 1870 – Inizia la costruzione del ponte di Brooklyn.

1925 – Benito Mussolini pronuncia il discorso col quale sancisce la svolta dittatoriale del regime fascista, sfidando la Camera dei Deputati a incriminarlo e rivendicando “la responsabilità politica, morale e storica” di quanto era avvenuto di recente nel Paese ma rigettando d’essere il mandante del delitto Matteotti.

1954 – Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive, su un unico canale, della Rai-Radio Televisione Italiana. In questa data, inoltre, va in onda la prima edizione del telegiornale.

1968 – David Gilmour entra ufficialmente a far parte dei Pink Floyd.

1982 – Da un’idea dell’editore di carta stampata Edilio Rusconi nasce Italia 1,attuale secondo canale televisivo di Mediaset.

1986 – L’Unione europea adotta la bandiera europea.

1987 – Aretha Franklin è la prima donna inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

2000 – Esce l’ultima striscia giornaliera dei Peanuts.

2009 – I Bitcoin vengono introdotti per la prima volta dal giapponese Satoshi Nakamoto.

2018 - Al Palazzo Ducale di Venezia vengono rubati alcuni monili dal valore di milioni di euro.

1954 – Nasce la televisione italiana: “La RAI Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. È lo storico incipit di Fulvia Colombo, la decana di tutte le “signorine buonasera”, che dagli studi di Milano annuncia l’inizio ufficiale del regolare servizio di trasmissioni televisive in Italia. L’evento è seguito da 15mila apparecchi in tutto il territorio nazionale, distribuiti tra abitazioni e bar dove sono raccolti migliaia di italiani.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 3 di gennaio sono individui convincenti e testardi; se si impegnano con una persona o in un progetto si impegnano al cento per cento e il loro coinvolgimento è totale. Sono i professionisti più affidabili in assoluto, attenti, precisi e zelanti. I nati il 3 di Gennaio non amano essere presi di mira e, se provocati, possono diventare piuttosto aggressivi. Normalmente però evitano lo scontro diretto e appaiono sempre cortesi e bene educati. Sono sofisticati ma anche molto affascinanti; a causa della forza di persuasione e della testardaggine possono risultare però arroganti e insopportabili.

1929 – Sergio Leone: Padre del genere spaghetti-western, è stimato e venerato dai migliori registi di Hollywood, da Stanley Kubrick a Quentin Tarantino, da Martin Scorsese a Clint Eastwood.

1956 – Mel Gibson: Nato a Peekskill, nello stato di New York, è una star di Hollywwod, dove lavora come attore, sceneggiatore e regista.

1969 – Michael Schumacher: Nato a Hermülheim (Germania), è stato un famoso pilota tedesco di Formula Uno, ritenuto dagli addetti ai lavori il più grande campione della Formula Uno di tutti i tempi.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 3 gennaio 2021 da astri.acotel.it



Ariete: In ogni modo sarai forte, non manchera’ l’energia: a Febbraio potresti combinare qualcosa di importante! Voglia di riscatto per quanto riguarda le questioni professionali. Fortunatamente non senti il peso del passato, anzi, proprio perche’ il passato e’ stato molto difficile da gestire, avrai voglia di rinverdire tutta la tua situazione sentimentale e lavorativa.

Toro: E’ un anno di grandi decisioni e probabilmente anche di austerity, in particolare nei primi mesi. Tra Febbraio e Marzo dovrai stringere la cinghia e forse non avrai modo di capire se un lavoro continuera’ o no, se una situazione di studio o personale sara’ importante per il futuro. Si puo’ provare qualche imbarazzo in certe relazioni sentimentali poco chiare.

Gemelli: Sarai molto forte grazie al fatto che Giove e Saturno tornano attivi! Tra Marzo, Aprile e Maggio avrai veramente tante carte da giocare. E’ chiaro che conta anche la situazione globale pesante che tutti viviamo, ma solitamante sei bravo ad uscire fuori da situazioni complicate.

Cancro: Sei finalmente libero dall’opposizione di Saturno! Quante volte avete sentito parlare di questo pianeta che ha generato qualche rallentamento e a volte anche polemiche assurde! Sono convinto che molti di voi hanno ritrovato loro stessi e ora sono persone nuove, col coraggio di dire cose che prima non volevano o non potevano dire!

Leone: Questo nuovo anno parte con qualche opposizione planetaria; a quelle di Giove e Saturno si aggiunge anche quella di un Urano dissonante. Cosa vuol dire? Che ci sono dei ‘rami secchi’ che vanno tagliati! E’ probabile che ultimamente tu abbia riscontrato qualche problema nelle relazioni con gli altri.

Vergine: Non devi dimenticare quello che e’ accaduto nel 2020 perche’ sulla base delle emozioni, delle sensazioni e delle esperienze che sono state alla base di tante scelte, si potra’ fare qualcosa di piu’! E’ un anno che non consente di avere tutto sotto controllo: tra Gennaio e Aprile ti troverai di fronte certe decisioni, se continuare o no una certa collaborazione.

Bilancia: L’anno parte con un sorriso, non tanto a Gennaio quanto a Febbraio. Hai bisogno di emozioni sincere, di rinverdire la tua situazione emotiva, amorosa. Sul lavoro direi di non sottovalutare quello che capita tra Marzo, Aprile e Maggio, perche’ ci sara’ come un risveglio o magari anche una sistemazione di vecchi conti in sospeso. La realta’ e’ che gli ultimi due anni (2019 e 2020) hanno creato imbarazzi.

Scorpione: E’ un anno che parte un po’ al ribasso non tanto perche’ ci sono grandi problemi ma perche’ c’e’ una sorta di smarrimento interiore. In realta’ non vorresti piu’ stare in un certo posto, vorresti fare altre cose. E tutto questo pero’ non e’ convalidato da situazioni che attorno a te aiutano ad effettuare questo tipo di mutamento. E allora puo’ esserci qualche conflitto che potrebbe essere lavorativo o anche legale.

Sagittario: Gennaio sara’ un mese sottotono ma gia’ da Febbraio avrai qualcosa da dire e potresti farlo immediatamente con le persone che ami, perche’ ci sara’ una concentrazione di pianeti in un segno amico che rivelera’ la tua natura passionale e ti fara’ riprovare emozioni importanti.

Capricorno: Spero che il 2020, con tutte le difficolta’ e le problematiche che ha creato, abbia aperto la tua mente e soprattutto ti abbia fatto capire quali sono i tuoi punti di forza. Il 2021 inizia in maniera un po’ ‘pacata’ ma gia’ a Marzo potresti ottenere qualcosa di piu’. Un altro mese davvero importante sara’ quello di Agosto.

Acquario: Nel mese di Febbraio ci saranno delle astralita’ complesse ma molto importanti: fino all’11 Marzo avremo molti pianeti in passaggio in questo segno! Cosa vuol dire? Che inizia una stagione di intuizioni, di rivelazioni, di creativa e fertilita’. Se ben gestita, questa situazione puo’ portare lontano!

Pesci: In amore bisogna capire come sta il tuo cuore: chi ha iniziato da poco una storia vuole crederci ma probabilmente non ci crede fino in fondo, ha bisogno di altre prove. Alcuni di voi hanno spostato la loro attenzione verso l’attivita’: verso Aprile potresti avere dei ripensamenti ma questo 2021 e’ un anno forte lavorativamente parlando.