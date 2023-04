Oggi 3 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, il cielo di oggi è molto interessante per incontrare nuove persone che potrebbero diventare speciali. Sul lavoro attenzione a qualche ritardo ma il peggio ormai è passato.

Toro - Cari toro, oggi le stelle parlano d'amore e di desideri avverati. Per quanto riguarda il lavoro questa giornata promette bene anche se c'è ancora un po' di stress accumulato.

Gemelli - Cari gemelli, oggi torna la voglia di dedicare più tempo al partner che avevate un po' trascurato. Sul lavoro se siete dipendenti e non ne siete soddisfatti, iniziate a guardarvi intorno per cambiare.

Cancro - Cari cancretti, state attenti a qualche piccolo contrasto d'opinione in famiglia. Sul lavoro manca un po' di soddisfazione ma arriveranno nuove proposte.

Leone - Cari leoncini, datevi da fare perché oggi l'amore vi sorriderà. Se lavorate da autonomi questo è il momento giusto per fare di più.

Vergine - Cari vergine, oggi bisognerebbe mantenere l'agitazione sotto controllo per non rovinare l'atmosfera in amore. Sul lavoro, concludete tutto in mattinata perché poi diventerete un po' svogliati.

Bilancia - Cari bilancia, questa è una bellissima giornata per vivere al massimo le emozioni d'amore. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio cogliere al volo tutte le novità.

Scorpione - Cari scorpioncini, potrebbero esserci ritorni di fiamma in questi giorni. Sul lavoro se state aspettando delle risposte arriveranno.

Sagittario - Cari sagittario, attenzione alle relazioni difficili perché potrebbero causare qualche problema oggi. Sul lavoro arrivano discussioni e dissapori con i colleghi. Mantenete la calma il più possibile.

Capricorno - Cari capricorno, in questo periodo della vostra vita sembra sia difficile trovare l'amore o dedicargli tempo. Sul lavoro, invece, non sottovalutatevi.

Acquario - Cari acquario, in amore arriva una giornata un po' pensierosa quindi fate attenzione. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede al meglio quindi continuate così.

Pesci - Cari pesciolini, attenzione a qualche piccola incertezza in amore. Per quanto riguarda il lavoro nei prossimi giorni state attenti agli investimenti.

Almanacco

Il 3 aprile è l’93º giorno del calendario gregoriano. Mancano 272 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Riccardo di Chichester (Vescovo)

Etimologia: Riccardo, dal germanico “Riechard”, o “Richart”, composto da “rikja”, “dominatore”, unito ad “hart”, “forte”, con il significato di “potente e valoroso”, si diffuse rapidamente nel Medioevo europeo, grazie ai tanti personaggi celebri che lo portarono.

Nati 3 aprile

Sei nato oggi? Hai una sensibilità esasperata che ti porta spesso ad ingigantire i problemi. Sei portato per un lavoro che richiede concentrazione e riflessione, meglio se legato in qualche modo alla scrittura. A volte tendi ad appoggiarti agli altri, ma per te sarebbe preferibile lavorare da solo ed evitare le associazioni. In amore avrai diverse relazioni importanti ma solo con la maturità incontrerai quello vero.

1881 – Alcide De Gasperi La più alta figura di statista che l’Italia abbia conosciuto, ricordato come primo Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell’Unione Europea.

1924 – Marlon Brando: Tra i divi di Hollywood è il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui.

Scomparsi

1897- Muore a Vienna, all’età di 64 anni, il compositore Johannes Brahms. Cimentatosi prestissimo come pianista, a 20 anni Brahms compie un’importante tournée che gli dà l’opportunità di conoscere Liszt e Schumann.

Accadde Oggi

33 – All’ora terza (corrispondente alle 9 del mattino) Gesù di Nazaret viene crocifisso sulla collina del Golgota , dove muore 6 ore dopo, come si ricava dal Vangelo secondo Giovanni .

L’ conferisce la sua prima al presidente degli Stati Uniti . 1815 – Guerra austro-napoletana: l’esercito napoletano di Gioacchino Murat conquista Bologna e poi sconfigge l’esercito austriaco comandato da Federico Bianchi nella battaglia del Panaro

1885 – Gottlieb Daimler brevetta in Germania il progetto di un suo motore a scoppio

1896 - Esce il primo numero della “Gazzetta dello Sport” , nata dalla fusione del settimanale “Il Ciclista” e del bisettimanale “La Tripletta”. Il giornale ha frequenza bisettimanale, è privo di fotografie, e le prime copie sono stampate su carta verde chiaro. Da allora, la Gazzetta dello Sport ha fatto molta strada, colorandosi del celebre rosa fin dal 2 gennaio 1899.

1926- Una legge sancisce la nascita dell’Opera Nazionale Balilla con il compito di inculcare nei giovani dagli 8 ai 18 anni (divisi in due gruppi: i Balilla e gli Avanguardisti) i princìpi del fascismo.

Una legge sancisce la con il compito di inculcare nei giovani dagli 8 ai 18 anni (divisi in due gruppi: i Balilla e gli Avanguardisti) i princìpi del fascismo. 1936 – Viene eseguita negli Stati Uniti la condanna a morte di Bruno Hauptmann , autore del rapimento e dell’uccisione del figlio del celebre aviatore Charles Lindberg .

Viene eseguita negli Stati Uniti la , autore del rapimento e dell’uccisione del figlio del celebre aviatore . 1947 – Viene istituita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai a garanzia della indipendenza e della imparzialità delle sue trasmissioni.

Viene istituita la a garanzia della indipendenza e della imparzialità delle sue trasmissioni. 1948- Il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman firma il piano Marshall . Attraverso questo provvedimento, dal 1948 al 1951 affluiscono in Europa più di 13 miliardi di dollari di aiuti economici.

. Attraverso questo provvedimento, dal 1948 al 1951 affluiscono in Europa più di 13 miliardi di dollari di aiuti economici. 1961- Viene emesso in Italia il francobollo Gronchi rosa , per celebrare il viaggio del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in SudAmerica. Per un errore grafico, i confini del Perù, rappresentati sul francobollo, risultano sbagliati, in quanto si riferiscono ai confini precedenti la guerra con l’Ecuador del 1941-42.

1968 – Martin Luther King tiene il suo celebre discorso Mountaintop

1975 – Il russo Anatolij Karpov diventa campione del mondo di scacchi in seguito al rifiuto del campione in carica, lo statunitense Bobby Fisher , di disputare l’incontro.

diventa in seguito al rifiuto del campione in carica, lo statunitense , di disputare l’incontro. 1975 – Viene approvata in Italia la legge che fissa a 18 anni la maggiore età e il diritto di voto.

Viene approvata in Italia la legge che fissa a e il diritto di voto. 2003 - Approvato il progetto MOSE per preservare Venezia dall’acqua alta.

per preservare Venezia dall’acqua alta. 2004- Muore a 62 anni, cadendo da un balcone, la cantante Gabriella Ferri . Messasi in luce fin dagli anni Sessanta con un repertorio di canzoni e stornelli romani, Gabriella Ferri si impone al grande pubblico, nel 1970, con il brano “Dove sta Zazà”.

. Messasi in luce fin dagli anni Sessanta con un repertorio di canzoni e stornelli romani, Gabriella Ferri si impone al grande pubblico, nel 1970, con il brano “Dove sta Zazà”. 2014 – Giorgio Napolitano supera il record di Sandro Pertini diventando il più anziano presidente della Repubblica in carica all’età do 88 anni, 9 mesi e 5 giorni.

1973 – Prima telefonata da un cellulare portatile: All’inizio degli anni Settanta, il cellulare non era uno strumento totalmente sconosciuto. Era limitato all’utilizzo nelle autovetture, in particolare della polizia, mentre i cittadini privati che se lo potevano permettere disponevano sicuramente di un conto in banca invidiabile. In questo campo la Bell System (nata dalla storica compagnia di Alexander Graham Bell, riconosciuto, insieme con l’italiano Meucci, come l’inventore del telefono) era stata la prima a investire in quel settore.