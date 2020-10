Giovedì 29 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 302° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 63 giorni.

A Roma il sole sorge alle 06:39 e tramonta alle 17:08 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:59 e tramonta alle 17:14 (ora solare)

Santi del giorno: Sant’Ermelinda (Vergine nel Brabante)

Accadde Oggi

1268 – Napoli: Viene decapitato Corradino di Svevia

1422 – Francia: Carlo VII diventa re succedendo al padre Carlo VI di Francia

1618 – Inghilterra: Sir Walter Raleigh, scrittore, viene decapitato per una presunta cospirazione contro Giacomo I

1675 – Leibniz utilizza per la prima volta il simbolo dell’integrale (∫)

1787 – Praga: va in scena la prima rappresentazione del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart

1799 – Napoli: vengono giustiziati quattro componenti della Repubblica Partenopea

1923 – Turchia: diventa una repubblica, a seguito della dissoluzione dell’Impero Ottomano

1929 – Inizia la Grande depressione con il ‘martedì nero’: la Borsa di New York crolla, innescando la crisi mondiale

1956 – Inizia la Crisi di Suez: Israele invade la Penisola del Sinai e respinge le forze egiziane oltre il Canale di Suez

2004 - A Roma i 25 paesi membri dell’Unione europea firmano la Costituzione europea

1969 – Collegamento remoto tra computer: In questa data, alle 22,30, lo studente Charley Kline effettuò il primo collegamento remoto tra due computer, in funzione rispettivamente presso l’università della California e lo Stanford Research Institute. Il suo tentativo di inviare un messaggio, digitando come testo il termine login, s’interruppe bruscamente e al destinatario arrivarono soltanto le prime due lettere. L’evento fu salutato come la nascita di Arpanet, la prima rete di trasmissione dati realizzata dal Darpa (agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) esclusivamente per scopi militari.

1787 – Il Don Giovanni di Mozart debutta a Praga: La grande prima di uno dei maggiori capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart ebbe luogo al Teatro degli Stati di Praga e da qui divenne leggenda nella storia della lirica mondiale.

Nati il 29 ottobre

1964 – Luciana Littizzetto: Nata a Torino, con la sua satira pungente è dagli anni Novanta tra i beniamini del pubblico televisivo italiano. Diplomatasi nel 1984 in pianoforte presso il conservatorio di Torino.

1971 – Winona Ryder: Attrice tra le più ricercate dai grandi registi, Winona Laura Horowitz (come risulta sul documento d’identità) ha lo stesso nome, Winona, della città del Minnesota.

1950 – Rino Gaetano: Il cantore del nonsense, della canzone solo in apparenza scanzonata, in realtà con una forte valenza ironica legata alla realtà politica e sociale del tempo.

1944 – Fausto Leali: Anima romantica e voce blues (da cui il soprannome “negro bianco”) fanno di lui uno degli artisti più stimati della storia della musica leggera italiana. Bresciano di Nuvolento.

Scomparsi oggi:

1911 – Joseph Pulitzer : Pioniere dell’editoria della carta stampata, la sua fervida e lungimirante impresa dischiuse un nuovo orizzonte alla professione giornalistica. Nato a Makò, piccola città dell’Ungheria.

Sei nato oggi? Hai un temperamento vivace che ti porta ad affrontare di petto e con impeto qualsiasi situazione. Nel lavoro brilli per spirito di indipendenza ed originalità; qualche volta devi affrontare situazioni conflittuali ma, quasi sempre, risulti vincente. In amore puoi contare su un rapporto importante e duraturo vivacizzato dalla tua esuberanza.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di giovedì 29 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Retrogrado o no, Marte non smette di renderti un segno forte, convinto delle tue qualità e possibilità (anche se è importante non sopravvalutare niente). E oggi la Luna – congiungendosi a Marte – ti renderà ancora più tosta, più ribelle, meno disposta a accettare eventuali compromessi.

Toro

Sembri essere un po’ preoccupata per le azioni di qualcuno, per il modo ribelle e testardo di chi agisce senza pensare, con ovvie conseguenze. Nelle prossime ore la Luna metterà l’accento proprio su questo, sul fatto che capisci che è impossibile prevedere o controllare certi eventi, alcune situazioni.

Gemelli

Nonostante Venere e Mercurio da ieri ti rendano molto più gentile e convinta dell’importanza delle buone maniere, nelle prossime ore non potrai non percepire una certa tensione, notare energie complicate che ti sfideranno a mantenere la calma, la pazienza. Controlla di più le parole.

Cancro

Potresti scontrarti con un problema relativo al lavoro, con qualcosa in ufficio che ti farà arrabbiare, che ti renderà meno gentile, meno disposta a accogliere o accettare le cose di un collega, di una persona vicina. Inutile provare a capire o a spiegare, cerca solo di non far vincere le emozioni.

Leone

Oggi la Luna si congiungerà con Marte in un trigono di fuoco difficile da ignorare, da non sentire. Per questo avrai spesso voglia di dire di no, di pensare sempre e solo al futuro dimenticandoti però del presente, delle cose che hanno bisogno di te ora, adesso. Attenzione alle spese e agli sforzi.

Vergine

Qualcuno oggi sembrerà scontrarsi con il bisogno di fare, con ambizioni impossibili (o quasi), con l’incapacità di esprimere subito un’idea, un’azione. Inutile provare a parlarci, a convincerlo che il tempo ha un senso, uno scopo. Lascialo alla sua impazienza e scegli di non farti guastare il giovedì.

Bilancia

Sai già di dover fare i conti con Marte e Mercurio retrogradi, ovvero con energie sbagliate che rischiano di combinare cose sbagliate. Ecco perché oggi non dovrai lasciarti coinvolgere da inutili emozioni, da tensioni che non sembrano avere uno scopo, che non ti aiutano a migliorare, a cambiare. .

Scorpione

La parola d’ordine di oggi potrebbe essere l’impazienza. Il Sole si avvicina a Urano, rendendo sempre troppo stretti i tempi, troppo lunghe le attese. E oggi, la Luna, accenderà in te l’insofferenza di un Marte davvero ambizioso, la voglia di essere altrove, tra cose e persone che ti facciano sognare.

Sagittario

Difficile non percepire la voglia di cose diverse, di passioni vere e nuove, il bisogno di rendere un po’ più divertente e coraggioso questo presente. Oggi la Luna ti farà pensare a come vorresti vivere, a quelle cose che ti mancano, a tutto ciò che ti serve per essere felice. Non essere troppo polemica con qualcuno.

Capricorno

A volte succede che certe emozioni o tensioni si accendano senza un motivo preciso, accadano e basta, come un incendio di cuori. Oggi la Luna porterà al massimo ogni energia interiore, per questo avrai poca voglia di esporti, di comunicare, di accettare qualcosa di te che non ti convince.

Acquario

Attenzione alla Luna, alla forza delle emozioni che oggi incontrerà un Marte sbagliato, che si lascerà accendere (o che si arrabbierà) finendo per dire cose importanti, per comportarsi in modo molto diretto e forse poco gentile, non sempre intelligente. Davvero limita le parole e i gesti.

Pesci

Facile oggi avere fretta di fare, di concludere, ascoltando una Luna che non sempre avrà ragione, una forza emotiva che ti farà credere che sia importante accelerare, fare tutto di corsa. Sarebbe davvero un errore, qualcosa che ti renderebbe inevitabile lo scontro con la logica e con le persone che ami.