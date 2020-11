Domenica 29 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

ll 29 novembre è il 333º giorno del calendario gregoriano (il 334º negli anni bisestili). Mancano 32 giorni alla fine dell’anno solare

Accadde Oggi

800 – Carlo Magno arriva a Roma per indagare sui presunti crimini di Papa Leone III.

1781 – La nave negriera Zong getta in mare il suo “carico” allo scopo di chiedere un risarcimento dall’assicurazione (Massacro della Zong).

1877 – Thomas Edison dimostra per la prima volta il funzionamento del fonografo.

1899 – Nasce il Futbol Club Barcelona.

1945 – Viene dichiarata la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia rinominata poi in Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (questo giorno verrà celebrato come Giorno della Repubblica fino al 2003).

1947 – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota per la partizione della Palestina tra Arabi ed Ebrei.

1950 – Guerra di Corea: truppe della Corea del Nord e della Repubblica Popolare Cinese costringono le forze delle Nazioni Unite ad una disperata ritirata dalla Corea del Nord.

1961 – La Mercury-Atlas 5 viene lanciata con a bordo lo scimpanzé Enos (la navetta orbiterà la Terra due volte e ammarerà al largo della costa di Porto Rico).

2011 – Iran: viene assaltata l’Ambasciata britannica a Teheran

1947 – L’Onu dà vita allo stato di Israele: Con ancora negli occhi gli orrori del Secondo conflitto mondiale, terminato due anni prima, le istituzioni internazionali si trovarono impegnate in una complessa fase di ridefinizione della geografia di alcuni territori, che avrebbe segnato profondamente gli equilibri politici dei successivi decenni.

Nati

Sei nato oggi? Hai una vita molto movimentata, quasi romanzesca. La stabilità ti annoia, la routine quotidiana ti soffoca, ma quasi sempre riesci a trovare un lavoro che ti permette di conservare l’indipendenza e soddisfare il tuo spirito vagabondo. Anche in amore passi, con grande entusiasmo, da un porto all’altro e solo in tarda età, forse, deciderai di fermarti.

1932 – Jacques Chirac: Protagonista per quasi mezzo secolo della scena politica francese, è nato a Parigi e da qui è partita la carriera istituzionale, con la carica di sindaco della Capitale ricoperta dal 1977 al 1995.

1954 – Joel Coen: Per lui produrre, scrivere e dirigere un film è questione di famiglia. Insieme con il fratello Ethan formano una coppia di “registi da Oscar”, creatori di un cinema sofisticato e grottesco che conquista e divide.

Scomparsi oggi:

1986 – Cary Grant: Lo sguardo più seducente del grande schermo è il suo, fonte d’ispirazione per lo scrittore Ian Fleming che a lui guardò nel delineare il personaggio di James Bond. Nato a Bristol.

2001 – George Harrison: Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era The Quiet One, “quello tranquillo”, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana.

1925 – Eduardo Scarpetta (94 anni fa): Padre del grande Eduardo De Filippo e grande maestro del teatro italiano, per Napoli fu il più importante attore e commediografo negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. Napoletano doc.

2010 – Mario Monicelli : Regista tra i più rappresentativi del secondo Novecento, è uno dei maestri della commedia all’italiana. Nato a Roma e qui scomparso nel novembre del 2010.

1954 – Enrico Fermi: Scienziato tra i più eccelsi della storia, è comunemente indicato come il padre della fisica nucleare, per le rivoluzionarie scoperte sui neutroni e la radioattività. Nato a Roma.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di domenica 29 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

A volte le stelle sembrano quasi sbagliare l’appuntamento con il presente, con le cose da fare, da vivere. Oggi la Luna renderà ogni tua azione o iniziativa perfettamente adatta al momento, sempre capace di rispondere ai bisogni, alle situazioni che stai vivendo. Ma è domenica, non esagerare con gli impegni.

Toro

Se Mercurio oggi ti aiuterà a parlare in modo costruttivo, a ricercare cioè sempre le risposte e le soluzioni a ogni cosa, ecco che la Luna – ancora in Toro – ti consentirà invece di sentirti sempre adatta alle situazioni. Per questo sarà una domenica capace di risolvere, di gestire e di farti funzionare.

Gemelli

Mercurio oggi sarà in buon sestile con Giove, per questo ti sentirai particolarmente bene all’interno di una relazione, per questo saprai muoverti e parlare a chi ami. Intanto Nettuno riparte (ottima notizia), facendo fatalmente chiarezza nei tuoi destini, nel tuo modo di crescere e di diventare.

Cancro

Davvero una domenica super, un giorno in cui cioè ti sentirai fortissima, capace di affrontare ogni cosa. Perché la Luna ti aiuterà a sopportare ogni eventuale problema, ogni blocco, mentre Mercurio – dal trigono – farà in modo che il tutto ti sembri quasi divertente, simpatico. Un po’di ironia ti salverà.

Leone

Fidati di questa domenica, fallo anche quando non ti sembrerà avere niente di speciale, niente di bello o di interessante da offrire. Perché ci saranno tante cose che troveranno una soluzione senza fare rumore, perché davvero potrai contare su energie amiche, su situazioni che ti daranno ragione.

Vergine

Questa sarà una domenica speciale per te. Perché Giove e Mercurio oggi andranno d’accordo, aiutandoti a trovare sempre la giusta intesa con chi ami, con chi ti sarà vicino. Perché Nettuno smetterà finalmente di andare all’indietro, così che tutto, proprio tutto, da questo momento ti sembri più chiaro.

Bilancia

Sarà una domenica facile e fortunata per le cose pratiche, per tutto ciò che puoi condividere, per le cose da fare insieme agli altri. Un giorno in cui sarà facilissimo capirsi e aiutarsi, in cui tradurre idee e intenzioni in gesti concreti, in cui dimostrare per davvero i pensieri, le intenzioni migliori.

Scorpione

Nettuno, da oggi, ti aiuterà a fare pace con le idee, con la fantasia. Se, a tutto questo, ci aggiungi il prezioso accordo tra Giove e Mercurio, ecco che la domenica avrà subito il sapore dei progetti, delle cose da fare con qualcuno che ora è disposto a crederti, a fidarsi di te, a fare come dici tu.

Sagittario

Speciale e bellissima la sensazione che, da oggi, Nettuno potrebbe regalarti. Perché finalmente sentirai di essere più sicura, di capire veramente le tue esigenze, le tue piccole verità. Puoi parlare chiaramente allo spirito. Giove e Mercurio, intanto, porteranno in alto gli amori, i sentimenti.

Capricorno

Il fatto che la Luna – al di là di ogni logica – oggi ti faccia sentire in pace con i tuoi problemi o con i limiti del momento, sarà qualcosa di bello, di importante, qualcosa che ti farà credere nella domenica. In più, grazie a Nettuno, senti di poterti muovere molto meglio con gli altri, con i discorsi e le parole.

Acquario

Ci saranno energie che si muoveranno senza che tu possa o voglia vederle, senza cioè farsi notare da te. Ma andrà bene lo stesso così, perché il cielo di oggi ha voglia di risolvere, di migliorare, e non c’è nulla di cui tu debba avere paura. Fidati delle stelle e basta, senza preoccuparti o fare domande.

Pesci

Dopo mesi di dubbi e di incertezze, finalmente da oggi Nettuno riprende a funzionare nel tuo segno, regalandoti una nuova e palpabile chiarezza, una nuova sicurezza tutta da respirare. E, per festeggiare, Giove incontrerà Mercurio in sestile, per questo persino amori e intese saranno super.