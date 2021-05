Sabato 29 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 29 maggio è il 149° giorno del calendario gregoriano. Mancano 216 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Massimino di Treviri (Vescovo)

Etimologia: Massimo, il nome deriva dal latino “maximus”, “maggiore, il più grande” e di solito, veniva attribuito al primo dei figli. Carattere: é molto sensibile e prova forti emozioni. A volte però, vorrebbe essere meno coinvolto da quanto sente interiormente. Cerca di continuo un equilibrio tra sentimenti e razionalità. Spontaneo, raramente fa pesare i favori o le informazioni che concede. E’ abbastanza timido con le persone nuove, anche se può apparire il contrario. Attratto da un tipo di donna molto sensuale, che gli permetta di esprimere senza pudore le sue fantasie amorose, con lei vuole poter parlare e scherzare, ma soprattutto essere preso in seria considerazione.

Accadde Oggi

1176 – Le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l’esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano. Con essa fu posta la parola fine al tentativo di egemonizzazione dei comuni dell’Italia Settentrionale da parte dell’imperatore tedesco.

nella battaglia di Legnano. Con essa fu posta la parola fine al tentativo di egemonizzazione dei comuni dell’Italia Settentrionale da parte dell’imperatore tedesco. 1453 – Le armate turche ottomane del Sultano Mehmed II prendono Costantinopoli dopo un assedio di due mesi, sconfiggendo e uccidendo in battaglia l’imperatore Costantino XI Paleologo e ponendo così fine al millenario Impero Romano d’Oriente

1727 – Pietro II diventa Zar di Russia

1886 – Il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola

1940 – Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d’Italia Firenze – Modena e conquista la sua prima maglia rosa

1953- Nepal: Edmund Hillary e Tenzing Norgay conquistano l’Everest . Sono le 11.30, ora locale.

. Sono le 11.30, ora locale. 1985- Strage dell’Heysel : A Bruxelles, Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite, durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

: A Bruxelles, Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite, durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. 2012 – Forti scosse di terremoto colpiscono l’Emilia-Romagna, e vengono avvertite in tutto il Nord Italia, soprattutto in Veneto e Lombardia. La più forte, di magnitudo 5.8, ha il suo epicentro nei pressi di Medolla, in provincia di Modena

1953 – Primo uomo a scalare l’Everest: Per i tibetani è la “madre dell’universo” («Chomolangma»). Per i nepalesi è il “dio del cielo” («Sagaram?th?»). Per l’Occidente è semplicemente il tetto del mondo. Dove per prima sventolò la bandiera britannica. A portarcela fu uno scalatore neozelandese che aprì la strada all’alpinismo estremo.

Nati

Sei nato oggi? In un mondo di forti tu sei attratto dai deboli e a loro, a chi è indifeso e a chi soffre, sei disposto a dedicare la tua vita e il tuo lavoro. In amore dovrai affrontare qualche incomprensione e forse rinuncerai per molto tempo a crearti una tua famiglia, ma nella seconda parte della vita ti aspetta un’unione solida ed importante.

1967 – Noel Gallagher: Nato a Manchester, nel Regno Unito, fino al 2009 è stato il frontman, insieme al fratello Liam, degli Oasis, una delle band più note e di successo del rock britannico.

1917 – John Fitzgerald Kennedy: Trentacinquesimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas.

Scomparsi

2013 – Franca Rame: Nata a Villastanza di Parabiago, nel Milanese, è stata un’attrice teatrale, drammaturga e politica italiana. Figlia d’arte – padre attore discendente da un’antica famiglia di burattinai – a vent’anni esordì nella rivista al Teatro Olimpia di Milano. Quattro anni più tardi, sposò Dario Fo, iniziando con lui un lunghissimo sodalizio artistico e di vita matrimoniale.

1982- Muore a Parigi l’attrice Romy Schneider. E’ popolarissima per i film “Sissi”. Nel 1958, sul set del film “L’amante pura” conosce Alain Delon, con il quale vivrà una tormentata storia d’amore.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 29 maggio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. In questo sabato, ci saranno distanze emotive da colmare. Sul lavoro, cerca di prendere tempo e non fare scelte avventate.

Toro. In serata potrebbe tornare un po’ di agitazione. Concentratevi sugli aspetti lavorativi: il futuro con nuove opportunità vi attende!

Gemelli. E’ una giornata davvero positiva per l’amore, sfruttatela al meglio! Sul lavoro dovrete prestare attenzione a una banale disputa.

Cancro. Da un po’ di tempo sorgono dei problemi nei fine settimana. Dovreste cercare di mettere un punto a questa situazione. Sul lavoro doveste evitare di strafare.

Leone. Se avete avuto qualche difficoltà col partner sarà bene risolvere subito i conflitti. Sul lavoro cerca di essere accomodante e non dare nulla per scontato.

Vergine. La luna è favorevole, la vostra vita amorosa non potrebbe andare meglio! Sul lavoro, invece, non aspettatevi grandi riconoscimenti, almeno per il momento.

Bilancia. La fine di maggio lascia un po’ a desiderare, ma giugno vi tirerà su. In questi giorni, vorresti cambiare tutto a lavoro, ma ora non è il momento adatto.

Scorpione. Parlare d’amore vi risulterà molto semplice nella giornata di oggi. Sul lavoro, siete in piena fase di recupero.

Sagittario. Sabato molto interessante per i sentimenti. Sul lavoro, invece, dovrai affrontare qualche piccola problematica, ma nulla di serio.

Capricorno. Sabato utile per chiarire alcune questioni amorose lasciate in sospeso. Sul lavoro, c’è tanto da fare, ma i tuoi progetti sono chiari.

Acquario. Le coppie con qualche problema, dovranno risolvere i conflitti prima dell’arrivo di giugno. Sul lavoro, necessiti di qualche cambiamento.

Pesci. A giugno, le stelle torneranno finalmente positive per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro, evitate di trascurare colleghi e amici.