Venerdì 29 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 29° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 336 giorni.

Santi del giorno: San Valerio di Ravenna (Vescovo)

Etimologia: Valerio, deriva dal latino Valerius e nell’antica Roma rappresentava un cognome (la gens Valeria). Il significato che vi si attribuisce è “forte, vigoroso”. Numerosi furono i consoli dell’antica Roma che portarono questo nome.

Accadde Oggi

842 – Michele III l’Ubriacone diventa imperatore in seguito alla morte del padre Teofilo. Poiché Michele aveva due anni al momento dell’incoronazione, la madre Teodora ne assume la reggenza

1676 – Fëdor III diventa Zar di Russia

1807 – Giuseppe Bonaparte istituisce l’Osservatorio Astronomico di Napoli

1886 – Karl Benz brevetta la prima automobile a benzina funzionante

1916 – Prima guerra mondiale: Parigi viene bombardata dagli zeppelin tedeschi per la prima volta

1933 – Il presidente tedesco Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere tedesco

1951 – Inizia la prima edizione del Festival di Sanremo

1990 – Il processo all’ex capitano della Exxon Valdez, Joseph Hazelwood, inizia ad Anchorage (Alaska). Viene accusato di negligenza che provocò uno dei peggiori disastri ecologici della storia statunitense

1996 - Un incendio distrugge il Teatro La Fenice di Venezia

2001 – Migliaia di studenti in Indonesia invadono il Parlamento e richiedono che il presidente Abdurrahman Wahid si dimetta a causa delle accuse di coinvolgimento in episodi di corruzione

2014 – Viene fondata a Torino la FCA-Fiat Chrysler Automobiles

1886 – Benz brevetta la prima vettura a motore: Accensione elettrica. Carburatore. Due posti a sedere e niente pedali. Freno e acceleratore azionati a mano. Con la Motorwagen brevettata nel 1886 dall’ingegnere tedesco Karl Benz nacque l’autovettura a motore, alimentato a benzina. Dopo i primi esperimenti di locomozione a vapore, verso la fine del XIX ci fu un salto di qualità grazie all’introduzione di motori alimentati a gas, benzina e diesel. Dalla prima bicicletta di Starley (perfezionamento del velocipede costituito da due ruote di dimensioni differenti), si era arrivati ai primi prototipi di motocicletta.

1951 – Prima edizione del Festival di Sanremo: “Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per un’eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l’orchestra di Cinico Angelini. Premieremo, tra duecentoquaranta composizioni inviate da altrettanti autori italiani, la più bella canzone dell’anno.” Così, alle 22 di lunedì 29 gennaio 1951, la radio diffonde la voce del presentatore Nunzio Filogamo che annuncia l’inizio della prima edizione del Festival della canzone italiana, ospitata nel lussuoso Salone delle feste del Casinò di Sanremo.

L'incendio alla Fenice del 1996 - Sono passati ormai 25 anni dall'incendio doloso che distrusse il teatro La Fenice di Venezia, appiccato da due elettricisti nel tentativo di trovare una scusa per non pagare le penali sul ritardo di alcuni lavori. Era la sera del 29 gennaio 1996, quando le fiamme si levarono improvvisamente alte sul cielo di Venezia. In poche ore, del teatro lirico aperto oltre 200 anni prima, erano rimasti poco più che i muri portanti. I vigili del fuoco erano comunque riusciti a circoscrivere il rogo ed evitare che si propagasse anche alle case vicine. La causa del fuoco fu il dolo per il rischio di fallire. I due responsabili (titolare e cugino) sono stati arrestati un anno dopo l'incendio e poi condannati in via definitiva: sette anni di carcere per Carella (fuggito ma riacciuffato in Messico) e sei anni per Marchetti. Il teatro fu ricostruito «com'era e dov'era» e tornò alla musica con la riapertura la sera del 14 dicembre 2003.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 29 gennaio si fanno avanti e combattono per quello in cui credono, ma soltanto se ciò è davvero necessario, perché confidano molto nella capacità di prevalere, propria dell’intelletto e della ragione umani nella maggior parte delle situazioni, e perciò cercano sempre di risolvere le cose nel miglior modo possibile. Per lo più individui attivi e produttivi nella vita di tutti i giorni, sono tuttavia, intimamente contraddistinti da una forte tendenza ad essere passivi, il che, se da un lato sa renderli aperti e disponibili ad accettare i punti di vista diversi dal proprio, d’altro canto conferisce loro anche l’inclinazione a prender tempo, rimandando decisioni importanti e, in certi periodi, a perdere il senso dell’orientamento.

1945 – Tom Selleck: I baffi più affascinanti di Hollywood sono i suoi, resi immortali da Magnum P.I., il celebre investigatore privato che, a bordo di una fiammante Ferrari 308 GTS, si aggira tra le splendide spiagge delle Hawaii.

Scomparsi oggi:

2012 – Oscar Luigi Scalfaro (7 anni fa): Nato a Novara e morto a Roma nel 2012, politico e magistrato, è stato il nono Presidente della Repubblica, in carica dal 1992 al 1999.

Oroscopo del giorno

Le previsioni dell’Oroscopo per il 29 gennaio 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox da astri.acotel.it.

Ariete. Non sottovalutare gli incontri: con l’inizio di febbraio l’amore ti offrirà qualche opportunità in più. Sul lavoro, cerca di risolvere un debito maturato nel corso degli ultimi due anni!

Toro. La Luna da ieri sta agitando il tuo cuore: c’è ancora qualche dubbio. Sul lavoro, non è un periodo di crescita: è probabile che tu debba fare economia!

Gemelli. In amore le sensazioni che nascono nel weekend sono buone. Sul lavoro, Giove e Saturno sono con te: ti aiuteranno a costruire qualcosa di solido!

Cancro. In questa fine di gennaio con i nati sotto il segno del Capricorno e Ariete, in amore, potrebbero nascere delle difficoltà. Sul lavoro, dovrai risolvere qualche problemino legato alla tua attività!

Leone. La Luna è ancora nel tuo segno e in amore va molto meglio. Sul lavoro, stai aspettando una proposta importante o di risolvere un problema personale.

Vergine. Buone notizie per l’amore: oggi le stelle favoriscono i sentimenti e il mese si chiuderà con Luna e Marte dalla tua parte. Sul lavoro, nell’ultimo periodo ci sono state troppe spese o dissidi in azienda!

Bilancia. Cerca di vivere l’amore senza pregiudizi e condizionamenti e non pensare al passato. Sul lavoro, gestisci tutto con prudenza: nei prossimi giorni può anche arrivare una bella notizia!

Scorpione. La Luna è contraria: cerca di non alimentare polemiche inutili in amore. Sul lavoro, potrebbe arrivare una proposta: tu hai sempre voglia di fare qualcosa di nuovo!

Sagittario. La Luna è favorevole: approfittane e goditi l’amore. Sul lavoro, è difficile che in questi giorni non ci sia un buon recupero!

Capricorno. Buone notizie per l’amore: la fine di questo amore porta belle emozioni e hai tanta voglia di ripartire. Sul lavoro, potrebbero esserci delle difficoltà ma tu sai come affrontare gli ostacoli!

Acquario. Atmosfera pesante in amore e nelle relazioni familiari. Sul lavoro, a febbraio ci sarà una concentrazione di pianeti in Acquario che potrebbe portare belle novità!

Pesci. Venere è favorevole, ma Luna tornerà in opposizione a partire da domani: massima attenzione in amore. Sul lavoro, ora non è il momento di fare grandi cambiamenti perché devi recuperare anche un po’ di denaro. Sii calmo e paziente!