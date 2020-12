Martedì 29 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 29 dicembre è il 363º giorno del calendario gregoriano (il 364º negli anni bisestili). Mancano 2 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Tommaso Becket è il protettore di bottai e di fabbricanti di spazzole.

San Davide (Re)

Etimologia: Davide o David, deriva direttamente dall’antico ebraico “dawidh”, “amato da Dio”, “colui che Dio ama”. Latinizzato poi in “David”, così è rimasto in uso sino ai giorni nostri.

Accadde oggi

1170 – Tommaso Becket viene assassinato nella cattedrale di Canterbury

1890 – Massacro di Wounded Knee: i soldati statunitensi massacrano trecento uomini, donne e bambini della Grande Nazione Sioux a Wounded Knee (Sud Dakota)

1891 – Thomas Edison brevetta la radio

1915 – Prima battaglia di Durazzo: la Marina austriaca viene sconfitta dalla flotta combinata dell’Intesa composta dalla Marina britannica, francese e italiana.

1940 – Battaglia d’Inghilterra: la Luftwaffe sgancia bombe incendiarie su Londra, provocando almeno 3.000 vittime tra i civili

1964 – Giuseppe Saragat presta giuramento come quinto Presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 28 dicembre con 646 voti su 963

1971 – Giovanni Leone presta giuramento come sesto Presidente della Repubblica Italiana

1996 – Il governo del Guatemala e i capi dell’Unione Rivoluzionaria Nazionale Guatemalteca firmano un accordo di pace che pone fine a 36 anni di guerra civile

1997 – Hong Kong: a causa di una epidemia di influenza potenzialmente mortale, vengono uccisi oltre un milione di polli

1998 – I capi dei Khmer Rossi chiedono scusa per il genocidio in Cambogia che negli anni settanta fece oltre 1 milione di vittime

2006 – Il Regno Unito termina di restituire agli Stati Uniti 42.5 milioni di sterline del prestito Lend-Lease usato durante la Seconda guerra mondiale

Nati

Sei nato oggi? Sei dolce e sensibile, ma la tua disponibilità non sempre viene ricambiata e dovrai affrontare qualche delusione. Nel lavoro sei attratto dalla ricerca, dalle attività di laboratorio e hai buone possibilità di riuscire nel mondo degli affari: fai però attenzione alle persone con cui ti associ. In amore, dopo una prima cocente delusione, saprai superare le difficoltà e incontrerai un partner con cui essere felice.

1962 – Cristiano De André: Pur con una pesante eredità sulle spalle, Cristiano De André è riuscito a ritagliarsi uno spazio rilevante nell’universo della musica pop italiana. Nasce a Genova.

1972 – Jude Law: Quando l’eleganza del teatro classico inglese incontra il gusto per l’azione e gli effetti speciali del cinema americano. Così si riassume il percorso artistico di David Jude Heyworth Law.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre 2020. Siamo arrivati a martedì, ormai questi sono gli ultimo giorni del 2020 e tutti i nostri pensieri sono rivolti verso il nuovo anno. Intanto vediamo come andrà questa giornata: quali saranno i segni più fortunati? E quali invece dovranno pazientare ancora?

Ariete. Giornata positiva soprattutto in amore grazie all’influsso della Luna: ottima per gli incontri. Attenzione al lavoro, non abbassate la guardia.

Toro. Giornata nervosa e sottotono, evitate scontri, non ne uscireste vincitori. Mantenete la calma e non fatevi condizionare dai malumori.

Gemelli. Giornata positiva. Finalmente un po’ di relax! Giornata di recupero: dovete ricaricarvi per l’inizio del 2021. Tenete duro!

Cancro. Cercate di mantenere una visione positiva. Il 2021 sarà sicuramente un anno migliore del 2020. Non scordati però ciò che ti ha insegnato quanto anno.

Leone. Giornata un po’ pesante e sottotono: sei scoraggiato, la Luna in opposizione ti rende tutto più pesante. Devi avere fiducia nel futuro e guardare di buon occhio i cambiamenti.

Vergine. Giornata positiva soprattutto per i sentimenti: dedicati al tuo partner il più possibile. Non dimenticare però il lavoro, ci sarà da fare anche su quel fronte.

Bilancia. Giornata ottima per risvegliare i sentimenti e la passione, approfittane. Il lavoro avrà bisogno di qualche accorgimento, ma nulla di preoccupante.

Scorpione. Allontanati dallo stress e fatti coccolare da chi hai di più vicino. Saranno loro a darti la spinta per superare questo ultimo scoglio del 2020.

Sagittario. Luna e Venere sono dalla tua parte quindi approfittane il più possibile! Ottime notizie per amore e lavoro, arriveranno tante soddisfazioni.

Capricorno. Giove e Saturno fanno la loro parte e ti danno la spinta per una giornata tutto sommato piacevole: recupera il tempo perso e stai vicino a chi ami

Acquario. Giornata ambigua ma proprio per questo interessante: organizza qualcosa di intrigante per oggi con il partner.

Pesci. Giornata stabile, perfetta per dedicarsi all’amore e al partner. Superate insieme quegli scogli che da un po’ avevano destabilizzato la relazione: il futuro per voi è roseo.