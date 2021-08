Domenica 29 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 29 agosto è il 241° giorno del calendario gregoriano. Mancano 124 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Giovanni Battista una delle personalità più importanti dei Vangeli.

Accadde oggi

1706 – Pietro Micca salva eroicamente Torino durante l’assedio da parte delle forze franco-spagnole

1831. Il chimico e fisico britannico Michael Faraday brevetta la formula dell’induzione elettromagnetica che è alla base del funzionamento dei motori, generatori e trasformatori elettrici.

1885. L’ingegnere tedesco Gottlieb Daimler brevetta un veicolo a due ruote alimentato da un motore di 0,25 cavalli: si chiama Reitrad ed è la prima motocicletta della storia.

1943 – I nazisti sciolgono il governo della Danimarca occupata, che auto-affonda la propria flotta

1947. Il torero spagnolo Manuel Rodriguez, 30 anni, considerato il più grande torero del mondo e conosciuto come Manolete, viene ucciso nella Plaza de Toros di Linares. Il Paese lo celebra con tre giorni di lutto nazionale. Aveva iniziato ad esibirsi già all’età di 13 anni.

1949. Con l’“Operazione prima luce” l’Unione Sovietica sperimenta con successo nel poligono di Semipalatinsk, in Kazakistan, la sua prima bomba atomica a fissione al plutonio diventando così la seconda potenza nucleare al mondo.

1991. Viene dichiarato disciolto il Partito Comunista dell’Unione Sovietica dopo aver governato il paese per 75 anni.

1991 – La mafia uccide Libero Grassi che ha denunciato il racket e invito gli altri imprenditori a farlo. Alle 7,30 il silenzio che avvolge via Vittorio Alfieri, nel cuore del centro storico di Palermo, è interrotto da tre colpi di pistola. Due individui scappano e sul marciapiede rimane il corpo senza vita di un uomo. Libero Grassi, titolare dell’impresa Sigma, è assassinato a due passi dalla sua abitazione, per mano della mafia (l’esecutore materiale viene riconosciuto più tardi in Salvatore Madonia) contro cui ha lottato fino alla fine, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. Il giorno dopo il Corriere della Sera pubblica una lettera, dove accusa le associazioni di categoria di averlo lasciato solo nella lotta al racket delle tangenti imposte a commercianti e imprenditori.

2005 - New Orleans devastata dall’uragano Katrina: Oltre 700 morti, vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. È una New Orleans in ginocchio quella che si presenta agli occhi del mondo, a poche ore dal passaggio dell’uragano Katrina, uno dei cinque più disastrosi della storia degli Stati Uniti.

2016 – La Guardia Costiera italiana informa di aver effettuato 40 interventi di salvataggio in mare al largo della costa di Sabrata in Libia mettendo in salvo circa 6500 migranti.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 29 agosto odiano soprattutto il caos, e quindi tendono a conferire ordine e chiarezza al loro lavoro. Questo non significa in alcun modo che siano rigidi od ottusi: al contrario, essi sono spinti all’azione e possono anche essere animati da un grande fuoco interiore, ma in qualche modo si esprimono sempre in maniera ordinata e organizzata. Sono pensatori positivi e concreti, che cercano sempre di svolgere una funzione produttiva e raffinata.

1958 – Michael Jackson: Il re del Pop, nato a Gary (nell’Indiana, USA), è l’artista di maggior successo di tutti i tempi.

1915 – Ingrid Bergman: Nata a Stoccolma, è uno dei volti storici della storia del cinema. Tre volte Premio Oscar, secondo l’American Film Institute è la quarta più grande star femminile di Hollywood di tutti i tempi. Nel giorno del suo 67° compleanno muore a Londra.

Scomparsi

1991 – Libero Grassi: Un imprenditore onesto e animato da profondo impegno civile, lasciato solo nella lotta impari contro cosa nostra.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 29 agosto 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete più tranquilli e sicuri di voi e questa pace interiore vi porterà le risposte ad alcune domande importanti. Tutto ciò che riguarda l’aria aumenterà la vostra energia – è necessario fare moto e fare esercizio per rendere le articolazioni più flessibili.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete più propensi ad aumentare le vostre speranze, quindi ottenete maggiori informazioni. Vi sentite a vostro agio con voi stessi, e più in sintonia con il vostro corpo. Mantenete l’entusiasmo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra semplicità vi permetterà di superare le preoccupazioni ed evitare gli ostacoli. Approfittate per disfarsi delle abitudini che si basano su false premesse. Ci sono lacune evidenti nel vostro stile di vita.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il destino vi darà l’opportunità di un cambiamento che avete sempre sognato. Ci sono alcune abitudini che sarebbe bene abbandonare – riducete gli zuccheri, vi fa sentire solo in colpa e pigri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete euforici per le nuove opzioni che la sorte ha in serbo per voi e che rispondono a tutte le vostre speranze. Sarebbe una buona idea rompere con alcune abitudini. Riducete gli zuccheri… altrimenti metterete peso e vi farà sentire in colpa!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’intervento di un vostro caro vi aiuterà a finalizzare un progetto in corso che si rivela essere pesante. Raggiungerete il migliore della vostra forma buttando alle spalle il passato, bisogna superarvi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Niente vi chiederà di compiere sforzi importanti oggi. Non iniziate le cose se non siete sicuri che sarete in grado di finirli! L’influenza di Mercurio vi guiderà a cercare un po’ di pace per liberare la mente, e questo faciliterà l’irritazione che sentite dentro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Disporrete di volontà ed entusiasmo oggi, ma ciò vi renderà nervosi e un po’ permalosi. Le cose saranno tese e consumeranno la vostra energia – fate un bagno o andate a nuotare per scacciare lo stress.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra filosofia e sete di vivere vi rendono particolarmente attraente, le relazioni di successo sono in vista! La vostra energia vi servirà per divertirvi. Attenti a non esagerare con il cibo.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): E ‘tempo di mostrare a chi vi circonda che ci sono certi limiti da non superare! Il sonno lascia molto a desiderare. Smettetela di pensare alle cose quando arriva la sera e tutto si risolverà. Non sarebbe male essere un po’ più parsimoniosi

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi concentrerete sulle strategie e sulle azioni per raggiungere i vostri obiettivi. È ora di tornare sulla retta via. Raggiungerete il top della forma se dedicherete più tempo a parlare con le persone vicine, senza troppe chiacchiere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Trarrete vantaggi da una piacevole atmosfera accogliente, dove l’umorismo avrà un ruolo dominante. Attendete un altro giorno prima di approfondire le conversazioni. Sarebbe una buona idea migliorare la circolazione facendo sport o prendendo una boccata d’aria fresca.