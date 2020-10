Mercoledì 28 ottobre 2020:accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 301° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 64 giorni.

A Roma il sole sorge alle 06:38 e tramonta alle 17:09 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:58 e tramonta alle 17:15 (ora solare)

Santi del giorno: San Simone (Apostolo) è il protettore di pescatori e addetti alla segatura di marmi e legname.

Accadde Oggi:

1492 – Cuba: Cristoforo Colombo sbarca in America

1636 – Cambridge (USA): viene fondata l’università di Harvard

1868 – Stati Uniti: Thomas Edison registra il suo primo brevetto

1919 – Stati Uniti d’America: inizia il proibizionismo

1922 – Marcia su Roma delle squadre fasciste di Mussolini

1929 – New York: lunedì nero in borsa

1958 – Roma: eletto papa Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli)

1886 – Inaugurata la Statua della Libertà : Sull’isolotto che sorge all’imboccatura del porto, di fronte all’isola di Manhattan, venne inaugurata la Libertà che illumina il mondo, in seguito chiamata dai newyorchesi e dal mondo intero, semplicemente, Statua della Libertà. Qualcosa di più di una scultura imponente: simbolo di una città e della storia di un’intera nazione; faro di libertà per tutti i popoli; messaggio di speranza da oltre un secolo per chiunque fugga dalla disperazione e dalla miseria; immagine di benvenuto per quanti inseguono il sogno americano. Ma come tramandano le cronache storiche, la sua storia iniziò nel vecchio continente, più precisamente in Francia.

1917 – Debutta il fumetto del Signor Bonaventura: “Qui comincia la sventura del Signor Bonaventura…” apparve per la prima volta ai giovanissimi lettori del Corriere dei Piccoli, sul n° 43 della storica rivista, pubblicato ad ottobre del 1917. Da quel momento nei cuori dei piccoli (e di molti adulti, visto che il “Corrierino” usciva come supplemento del Corriere della Sera) entrò un signore alto e smilzo, vestito in maniera buffa, con bombetta e palandrana rossa su larghi calzoni bianchi.

Nati il 28 ottobre

1955 – Bill Gates: Insieme con il grande rivale di sempre Steve Jobs è considerato tra i massimi pionieri dell’informatica.

1963 – Eros Ramazzotti: L’Eros nazionale della musica leggera è nella ristretta cerchia degli artisti italiani che hanno venduto di più (oltre 55 milioni di dischi).

1967 – Julia Roberts: Nell’universo rosa di Hollywood è tra le stelle più brillanti di sempre.

Sei nato oggi? I nati il 28 ottobre credono nella necessità di una buona preparazione preventiva. Prima di parlare di un determinato argomento o di investire tempo, denaro ed energie in un lavoro o in un affare, di solito si sforzano di capire tutto ciò che vi sta attorno, ma anche dopo, una volta partiti, non smettono di compiere le loro ricerche. E’ come se “imparare la lezione” sia una specie di obbligo per molti nati in questo giorno, che odiano soprattutto l’imbarazzo di essere colti impreparati. Questa loro tensione può arrivare a punte nevrotiche, in cui si angosciano per rispettare le scadenze, arrivare in tempo e mantenere il controllo e l’ordine nel lavoro.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di mercoledì 28 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di stefano Vighi.

Ariete

Di fronte alle nuove opposizioni simultanee di Venere e di Mercurio, la tentazione potrebbe essere quella di reagire male, di non fidarti di qualcuno giustificandoti con certe regole, con certi doveri. Prova a capire invece se ti puoi fidare, se è possibile un accordo con questa nuova armonia.

Toro

Venere oggi cambia di segno diventando più forte, più solida e convinta delle sue scelte, delle sue preferenze. Qualcosa che infonderà dentro di te un sottile benessere, che ti farà stare meglio. Peccato che qualcosa provi a guastarti il nuovo mood, forse una tua paura, forse un gesto che non hai capito.

Gemelli

Bellissima la sensazione di poter contare su due nuovi pianeti – Venere e Mercurio – che, da oggi, si convertono all’aria, al tuo elemento. Perché parole e immagini diventeranno facili e migliori, perché darai grande importanza all’armonia, alla bellezza, alla qualità del tuo nuovo presente.

Cancro

La Luna oggi ti aiuterà a stare vicina a chi ami, a sentirti meglio con te stessa e con le cose che vivi. Cosa potrebbe invece non piacerti? Le quadrature di Venere e di Mercurio, qualcosa che forse ti preoccuperà un po’ ma che, in realtà, potrebbe prometterti un buon dialogo e armonia con la casa, con la famiglia.

Leone

Davvero un bellissimo mercoledì per il forte Leone. Perché se Venere e Mercurio, da oggi, ti regalano parole e dialoghi a prova di bellezza (impossibile non notarti), ecco che la Luna ti aiuterà a trovare sempre un buon accordo con gli altri, a vivere al meglio rapporti e situazioni da condividere.

Vergine

Peccato, Venere se ne va, ti lascia dopo alcune settimane trascorse insieme a te. Il pianeta andrà a raggiungere Mercurio nella tua seconda casa, indicando chiaramente che sta per iniziare un periodo in cui le cose pratiche e materiali avranno un’importanza maggiore, un peso diverso. Stai a vedere.

Bilancia

Ogni tanto il cielo ci coccola, accende su di noi i riflettori. Nelle prossime ore riceverai la visita di Venere (il tuo pianeta) e di Mercurio, qualcosa che porterà nella stratosfera la tua capacità di muoverti con eleganza, di dire cose che rispettino il contesto pur dicendo la verità. Diventi un esempio di buon gusto.

Scorpione

Mercurio oggi ti abbandona abbassando il volume di quei pensieri che, ultimamente, ti stavano pesando un po’. Per questo ritrovi leggerezza mentale, voglia di dedicarti a qualcosa di bello, bisogno di fare più spazio alle emozioni (grazie anche a una Luna che ti è amica). Qualcuno sarà poco presente.

Sagittario

Dal pomeriggio di oggi, la Luna entrerà in trigono di fuoco con il tuo segno, per questo ti sentirai più decisa, più desiderosa di vivere cose e passioni proprio ora, senza aspettare. Qualcosa che rischia però di scontrarsi con quel look futurista che qualcuno oggi sembra aver adottato. La vita è adesso.

Capricorno

Grazie a una Luna amica delle tue apparenze e reazioni, oggi saprai reagire molto bene a questa nuova sfida del cielo che sono le quadrature di Venere e di Mercurio. Capirai subito di aver bisogno di fare ordine nelle tue azioni, tra i progetti personali e professionali, con un sogno che non deve sbagliare.

Acquario

Sarai letteralmente galvanizzata da questa giornata tanto ricca di immagini, di parole e di fatti. Da oggi potrai infatti contare sulla bellezza di Venere e sulla fantasia di Mercurio, pianeti che diventano tuoi alleati, forze cosmiche che ti aiuteranno a pensare meglio, a amare e a sorridere di più.

Pesci

Da oggi Venere non ti è più opposta, non ti obbliga insomma più a fare i conti con le misure, con l’armonia da vivere insieme a chi ami. E nella prima parte del mercoledì, potrai anche goderti una Luna capace di farti apprezzare la logica, il pensiero serio, di vivere ogni compito in modo facile, fluido.