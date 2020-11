Sabato 28 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 28 novembre è il 332º giorno del calendario gregoriano (il 333º negli anni bisestili). Mancano 33 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giacomo della Marca

Accadde oggi

1520 – Tre navi al comando dell’esploratore portoghese Ferdinando Magellano raggiungono l’Oceano Pacifico.

1912 – L’Albania dichiara l’indipendenza dall’Impero Ottomano.

1961 – Viene decisa la Risoluzione ONU 1661 sull’Alto Adige. Tali risoluzione riguarda la questione altoatesina, ovvero la tutela della popolazione di madrelingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e dei comuni confinanti in provincia di Trento: l'Austria dovrà monitorare la situazione in Trentino-Alto Adige, rinunciando a pretendere un referendum popolare circa l'assegnazione della regione.

1964 – Programma Mariner: viene lanciata la terza sonda diretta verso Marte.

1969 – I Rolling Stones pubblicano il classico Let It Bleed

1970 – A Manila papa Paolo VI subisce un attentato, rimanendo leggermente ferito.

1994 – Norvegia: con un referendum il paese rifiuta l’adesione all’Unione europea.

1999 – Riapre la Basilica di Assisi restaurata: A due anni dal terribile sisma che ha colpito l’Umbria e le Marche, riapre ai fedeli la splendida Basilica di San Francesco in Assisi, il cui restauro è stato completato a tempo di record e in tempo per il successivo Giubileo Universale del 2000 proclamato da Giovanni Paolo II.

Nati

Sei nato oggi? Sei un inguaribile ottimista, ami la vita e ti piace giocare con lei, ma, qualche volta, osi un po’ troppo. Nel lavoro devi imparare ad essere più prudente e a programmare le tue mosse. In amore il tuo entusiasmo ti porta a vivere rapporti travolgenti, ma se vuoi la stabilità, devi impegnarti più a fondo anche nelle piccole cose di ogni giorno.

1907 – Alberto Moravia: Un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell’esistenzialismo, cui aderì guardando all’insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma.

1925 – Umberto Veronesi: Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del cancro, principalmente del cancro al seno. Ha proposto e sostenuto, da sempre, la quadrantectomia, come metodologia che, affiancata alla radioterapia, dà gli stessi risultati della mastectomia, con minore impatto estetico e psicosessuale.

1984 – Martina Stella: Toscana di Impruneta, in provincia di Firenze, è una giovane attrice tra le più gettonate della commedia sentimentale e delle fiction televisive.

Scomparsi oggi:

1794 – Cesare Beccaria: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative, che lo pongono tra i padri del pensiero occidentale moderno e tra gli intellettuali più rappresentativi dell’Illuminismo italiano.

1680 – Gian Lorenzo Bernini: Il massimo genio del barocco in scultura, celebre per l’impeccabile naturalismo delle forme corporee e la profonda espressività dei volti dei suoi gruppi marmorei. Nato a Napoli e morto a Roma.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di sabato 28 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Promette di essere un sabato facile, tranquillo, un giorno in cui le energie del tuo segno si possano raccontare senza problemi, in modo diretto e spontaneo. Ricordati però che qualcuno, a te vicino, oggi avrà voglia e bisogno di sognare un po’, magari cerca di accontentarlo con un’idea speciale.

Toro

Quando la Luna visita il tuo segno le emozioni vanno molto in alto, perché il pianeta adora abitare in Toro. E oggi, proprio questa forza cosmica, avrà bisogno di sognare, di abbracciare Nettuno, di lasciare che il sabato diventi un tempo libero, distante, colorato. Non hai motivo per impedirtelo.

Gemelli

Le stelle di oggi non faranno mai troppo rumore, non si agiteranno più di tanto. Ti basterà quindi accontentare il Sole, in opposizione, per garantirti un buon sabato, ma come? Dimostrando attenzione e interesse per le persone vicine, facendo vedere che davvero sai ascoltare, che sai esserci quando serve.

Cancro

Decisamente un sabato in vena di sognare, di immaginare per costruire un ponte con il destino, con un futuro che oggi vorresti sentire meno lontano del solito. Lascia che la Luna ti porti dove è bello essere, che le immagini prendano il posto della realtà, perché è il momento giusto per concedertelo.

Leone

Sole e Luna ti stanno dicendo la stessa cosa, sebbene in modi e linguaggi molto diversi tra loro. Perché il primo indica il bisogno di fare e di provare qualcosa che davvero ti piaccia, che accenda la tua immaginazione. Perché la Luna oggi ti raccomanda di sognare più spesso del solito. Fallo.

Vergine

Davvero prezioso l’aspetto che oggi la Luna compirà con il tuo segno, le occasioni che questo cielo saprà concederti, regalarti. Perché grazie al pianeta delle emozioni, nelle prossime ore potrai accettare ogni cosa, anche quelle che di solito ti innervosiscono o che ti fanno arrabbiare. Niente male.

Bilancia

Nonostante ogni proposito di calma e di armonia, difficilmente Marte ti lascerà stare, ti concederà cioè di vivere con lentezza il tuo sabato. Perché rapporti e situazioni avranno spesso il sapore delle cose che vanno di fretta, che non si fermano nemmeno se è il weekend. Tu però prova a proteggerti.

Scorpione

Ascolta questa Luna oggi in opposizione al tuo segno, lascia che ti dica e che ti racconti una storia diversa, nuova. Perché oggi ti piacerà inseguire i sogni di qualcuno, perché non ci sarà niente di male nel sostituire le azioni con i sogni, le cose da fare insieme con i progetti. Ti basterà crederci.

Sagittario

Da tempo Nettuno ti trasmette una strana sensazione di caos e di disordine, qualcosa che vivi e che percepisci dentro di te. Oggi, però, potrai sentirti molto più forte e più sicura grazie ai piccoli impegni, concentrandoti nel fare qualcosa che ti rapisca, che ti porti lontana dai pensieri.

Capricorno

Lascia che questa Luna amica oggi possa liberare le tue parole, le tue espressioni, il tuo modo di comunicare e di stare insieme agli altri. Perché davvero – per un giorno – potrai rinunciare al tuo stile serio, severo, perché oggi di te si apprezzerà forse la capacità di saper sognare un po’. Prova.

Acquario

La Luna sposta i tuoi pensieri e le tue emozioni verso tutto ciò che sia intimo, privato, personale. Qualcosa che ti convincerà a non darti troppo da fare, che ti renderà più libera del solito, che proteggerà il tuo sabato dagli impegni, dalle cose che inevitabilmente finiscono con il pesarti.

Pesci

Luna (forte e in buonissimo aspetto) e Nettuno oggi saranno i due migliori ingredienti per un sabato leggero, per una giornata che ci saprà fare. Perché oggi davvero potrai raccontare e esprimere tutto il tuo amore per le cose leggere, per i sogni e la fantasia che non ti mancano mai (specie di sabato).