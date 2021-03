Domenica 28 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 28 marzo è l’85º giorno del calendario gregoriano. Mancano 278 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santo Stefano Harding

La storia di Stefano Harding rimanda alle origini dell’ordine monastico dei cistercensi, tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo. Questo monaco inglese, San Roberto di Molesme e Alberico nel 1098 fondano il nuovo monastero a Citeaux in Borgogna.

845 – Saccheggio di Parigi da parte di orde vichinghe

1661 – Antoniotto Invrea, Marchese di Pontinvrea, viene eletto 116º Doge della Repubblica di Genova e Re di Corsica

1776 – Viene fondato in Russia il Teatro Bolshoi di Mosca

1854 – Guerra di Crimea: il Regno Unito e la Francia dichiarano guerra alla Russia

1910 – Louis Paulhan diventa il primo uomo a volare su un idrovolante presso Martigues, Francia, ideato da Henri Fabre

presso Martigues, Francia, ideato da Henri Fabre 1923 – Istituzione della Regia Aeronautica

1930 – Costantinopoli ed Angora cambiano i loro nomi rispettivamente in Istanbul ed Ankara

1939 – Termina la Guerra civile spagnola: il Generalissimo Francisco Franco conquista Madrid

1942 – Seconda guerra mondiale: nella Francia occupata incursione navale britannica nel porto di Saint-Nazaire controllato dalle forze tedesche

1943 – Nel Porto di Napoli scoppia un incendio sulla Caterina Costa carica di esplosivi. Nell’esplosione conseguente muoiono 600 persone

1945 – La partigiana Ines Bedeschi viene fucilata dai nazifascisti. In seguito le è stata conferita la Medaglia d’oro al valor militare

1959 – La Cina blocca la rivolta popolare tibetana iniziata il 10 marzo e scioglie il governo del Tibet assumendone il totale controllo; il Dalai Lama in esilio in India

1964 – Regno Unito: inizia le proprie diffusioni la prima stazione radio pirata: Radio Caroline

: Radio Caroline 1979 – Incidente alla pompa di raffreddamento della Centrale nucleare di Three Mile Island (Pennsylvania)

1997 – Venerdì santo, naufragio della motovedetta albanese Katër i Radës nel Canale d’Otranto a seguito della collisione con la corvetta italiana Sibilla: 81 morti, solo 54 corpi verranno recuperati

2005 – Un terremoto di 8,7 sulla scala Richter colpisce l’isola di Sumatra provocando centinaia di vittime

1959 – La Cina mette fine all’indipendenza del Tibet (61 anni fa): Il popolo tibetano ha vissuto per secoli in autonomia sul tetto del mondo, tra spiritualità e lavoro della terra. Un clima di libertà e di quiete infrantosi contro le mire espansionistiche della più grande repubblica socialista di sempre, che con la forza continua a tenere prigioniero quel popolo.

Sei nato oggi? Ami molto la tua libertà, hai grande fiducia in te stesso e sei molto coraggioso. In alcuni periodi della tua vita la fortuna ti assisterà in modo particolare e se saprai approfittarne, otterrai straordinari successi. In amore sei molto romantico e hai qualche difficoltà nell’accettare gli inevitabili compromessi che la vita a due comporta. La solitudine, d’altra parte, non fa per te e dunque dovrai imparare a considerare le cose con occhio più realistico.

Celebrità nate in questo giorno:

1986 – Lady Gaga: Artista pop tra le più amate del pianeta, all’indubbio talento artistico accompagna uno stile eccentrico che la distingue dai suoi colleghi. Nata a New York da famiglia di origini italiane.

1483 – Raffaello Sanzio: Pittore e architetto tra i più rappresentativi del Cinquecento, con Leonardo e Michelangelo completa la triade dei grandi maestri del Rinascimento italiano. Nato ad Urbino.

Scomparsi oggi:

1985 – Marc Chagall: Le tradizioni della natia Russia, i ricordi dell’infanzia, l’amore per gli animali domestici. Questi i temi ricorrenti della produzione di un artista di straordinaria suggestione. Nato a Vitebsk.

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domenica 28 marzo 2021 – Considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Ecco un estratto.

ARIETE - Cari Ariete, fate attenzione perché la Luna è in opposizione, per cui non tutto sarà facile. Cercate di mantenere la calma se non volete litigare con chi vi circonda. Sul lavoro potrebbero arrivare ghiotte proposte. Valutatele con calma e accettatele solo se tratta di impegni di poco conto, perché già siete abbastanza incasinati così.

TORO - Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sta per arrivare una svolta inevitabile nella vostra vita. L’amore negli ultimi tempi è stato messo a dura prova, e ora dovete rialzarvi. Cercate di capire cosa è meglio fare: continuare con la storia che state vivendo o voltare pagina? Per fortuna sul lavoro potete riscattarvi e dimostrare il vostro valore.

GEMELLI - Cari Gemelli, durante la giornata di domani potete approfittare di una Luna finalmente favorevole. Potete recuperare il disagio vissuto nelle ultime giornate, che non sono state facili. Sul lavoro possibili nuovi incontri e opportunità da cogliere al volo. Giove e Saturno saranno al vostro fianco per i prossimi mesi. Non male.

CANCRO - Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani sarà un po’ sottotono. La vostra relazione non vi convince e vorreste qualcosa in più dal partner. Cercate di non farvi trascinare in pensieri troppo negativi. Sul lavoro i problemi, soprattutto a livello contrattuale, non mancano, per cui non riuscire a prendere decisioni per il futuro.

LEONE - Cari Leone, preparatevi perché con una persona nata sotto il segno della Bilancia potresti vivere una bella emozione. In generale si prevede una giornata molto positiva per i sentimenti, sia per chi è single sia per chi ha una relazione stabile. Sul lavoro ci sono questioni economiche da risolvere: ultimamente avete speso troppo.

VERGINE - Cari Vergne, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (28 marzo), se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dichiararvi. D’altronde che avete da temere? Con il partner, invece, se ci sono stati litigi e discussioni, è il momento di chiarirsi e recuperare il tempo perduto. Tanta determinazione sul lavoro. Potete prendere decisioni importanti.

BILANCIA - Cari Bilancia, con la Luna nel segno, è il momento di lasciarsi andare di più in amore. Non siate troppo timidi, d’altronde se c’è una persona che vi piace, cosa avete da perdere? Sul lavoro possono esserci tensioni, meglio mantenere la calma. I più giovani possono lasciarsi in nuove avventure e portare avanti i propri progetti.

SCORPIONE - Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questa per voi è una giornata molto particolare in amore, come in generale tutto il periodo che state vivendo. In questi ultimi giorni di marzo infatti potete osare di più, perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro cercate di non cadere in provocazioni: c’è sempre qualcuno che proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

SAGITTARIO - Cari Sagittario, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox con le persone nate sotto il segno del Leone e della Bilancia possono nascere belle emozioni. In generale sarà una domenica ottima per i sentimenti, sia per chi è single, sia per chi ha una storia di lungo corso. Sul lavoro avete tanta voglia di novità e cambiamenti per ritrovare i gusti stimoli.

CAPRICORNO - Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa domenica sarà piuttosto pesante in amore: con il partner ci sono parecchie incomprensioni e i litigi sono all’ordine del giorno. Sul lavoro, cerca di rilassarti il più possibile. Gli impegni sono tanti: datevi delle priorità senza farvi travolgere dallo stress.

ACQUARIO - Cari Acquario, domani potrete recuperare sotto molti punti di vista. Ci sono tanti discorsi lasciati in sospeso e che dovete riprendere il prima possibile. Sul lavoro, pian piano si recupera soprattutto se svolgete una professione nella quale siete a contatto con il pubblico. Dopo un periodo difficile, è il momento di ripartire.

PESCI - Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prevede una giornata molto positiva per i sentimenti, e sarà così fino alla fine del mese. Se avete litigato con il partner o ci sono continue tensioni, provate a parlarvi e chiarirvi. Sul lavoro, può arrivare una buona notizia ma tutto dipende da quello che sapete fare.