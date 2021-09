Lunedì 27 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 settembre è il 270º giorno del calendario gregoriano. Mancano 95 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno: San Vincenzo de’ Paoli (Sacerdote) fondatore e ispiratore di numerose congregazioni religiose come la Congregazione della missione, le Dame della carità e le Figlie della carità, viene considerato il più importante riformatore della carità della Chiesa cattolica.

Etimologia: Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso”.

Accadde Oggi

1540. Viene fondata a Parigi la Compagnia di Gesù . Padre dei Gesuiti viene nominato Ignazio Di Loyola con un programma approvato da Papa Paolo III.

1939. La Polonia , attaccata su due fronti opposti da Unione Sovietica e Germania, si arrende e il governo fugge in esilio. Il paese viene spartito in due in base al patto Molotov-Ribbentrop.

1998 – Nasce il motore di ricerca Google

2008 – L’astronauta cinese Zhai Zhi Gang, effettua la prima passeggiata spaziale, della durata di 15 minuti, nella storia dell’astronautica cinese; le sue prime parole durante la passeggiata sono state: “Saluto i cinesi e la gente di tutto il mondo.”

Nati

Sei nato oggi? Il lavoro è il centro della tua vita: sei paziente, metodico, organizzato e ti distingui per un impegno e una capacità di resistenza davvero eccezionali. Le tue doti ti porteranno a conquistare, anche se con qualche fatica, una posizione di tutto rispetto e ti garantiranno, in amore, un matrimonio solido e gratificante.

1966 – Jovanotti: Da “ragazzo fortunato” (dal titolo di una delle sue canzoni più note) e mattatore di discoteche ad artista impegnato nel sociale, nel dialogo culturale e nelle problematiche giovanili. È cresciuta così la carriera artistica di Lorenzo Costantino Cherubini, in arte Jovanotti, nato a Roma e famoso come cantante e rapper.

1972 – Gwyneth Paltrow: Nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi, eletta nel 2013 “donna più bella dell’anno” dalla rivista People.

Oroscopo della settimana

Ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2021.Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE: Cercate di dare più spazio all’amore; questa settimana il vostro rapporto sarà piuttosto piatto ma la prossima settimana sarà rico di passione. In arrivo tantissime soddisfazioni sul lavoro: cercate di raccogliere tutte le occasioni che vi capiteranno a tiro. Buone le giornate di giovedì e venerdì.

TORO: Per quanto riguarda il lavoro questa settimana sarà per voi ricco di soddisfazioni anche se la settimana inizierà molto lentamente. In amore volete mettere bene in chiaro con il partner le cose che non funzionano. Attenzione ai primi malesseri stagionali.

GEMELLI: Ottimo inizio settimana, avrete una bella soddisfazione sul lavoro. Non sarà da meno l’amore dal momento che Venere favorevole vi spinge ad ottenere sempre di più. Giù i giorni di giovedì e venerdì.

CANCRO: Anche per voi sarà un inizio settimana positivo. In amore cercate di non ferire il partner con parole cattive mentre nei rapporti con gli altri cercate di recuperare la fiducia. Nel lavoro c’è la possibilità di fare qualcosa di importante.

LEONE: Venere è dalla vostra parte per cui chi ha messo fine ad una storia potrebbe presto vivere una nuova emozione. Occasioni da cogliere per emergere nel lavoro. Le stelle migliori sono quelle di giovedì e venerdì.

VERGINE: Settimana importante la vostra con un cielo fortunato. In amore Venere è passionale e aiuta chi è single e chi vuole ufficializzare una relazione. Settimana importante per il lavoro e lo studio. Sabato e domenica sono le giornate migliori.

BILANCIA: Cercate di dedicare più tempo alle relazioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro siete in attesa di novità che non tarderanno ad arrivare. Attenzione alle spese!

SCORPIONE: Settimana davvero interessante per voi dello Scorpione con Venere che torna finalmente nel vostro segno. Nel lavoro volete cambiare qualcosa. Mantenete la calma e cercate di non innervosirvi.

SAGITTARIO: Settimana intensa per quanto riguarda il lavoro con tantissimi nuovi proggetti da realizzare. In amore state vivendo un periodo di preparazione per i prossimi mesi con nuove emozioni. Giovedì e venerdì giornate positive.

CAPRICORNO: Settimana molto interessante anche per voi Capricorno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Attenzione ai ritorni di fiamma. Periodo positivo per nuovi progetti lavorativi soprattutto se riguardano la vostra creatività.

ACQUARIO: Settimana favorevole per voi dell’Acquario soprattutto per quanto riguarda i nuovi incontri grazie a Venere che vi è favorevole. È tempo di ridiscutere le storie poco chiare. Buone opportunità nel lavoro, pensate positivo, ma cercate di non affaticarvi.

PESCI: Questa settimana avrete molte rivincite sul lavoro nei confronti di chi vi ha sempre ostacolato. In amore non siate frettolosi, non giudicate da subito le persone che incontrate. Cercate di non correre rischi nelle giornate di giovedì e venerdì.