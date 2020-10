Martedì 27 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 300° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 65 giorni.

Santi del giorno: San Frumenzio (Vescovo)

Accadde Oggi

1275 – Fondazione della città di Amsterdam

1492 – Cristoforo Colombo arriva a Cuba

1682 – Fondazione della città di Filadelfia in Pennsylvania (USA)

1775 – Fondazione della Marina statunitense

1810 – Gli Stati Uniti si annettono la Florida Occidentale

1838 – Il governatore del Missouri Lilburn Boggs emana l’Ordine di Sterminio, che ordina a tutti i Mormoni lasciare lo stato

1848 – Sortita italiana dal Forte di Marghera per liberare Mestre dalle truppe austriache, nella quale morì lo scrittore Alessandro Poerio

1904 – Inaugurazione della prima linea di metropolitana della città di New York. Il sistema diventerà il più grande degli USA, e uno dei più grandi del mondo

1961 – La NASA lancia il primo razzo Saturn I del Programma Apollo

1971 – La Repubblica Democratica del Congo è rinominata Zaire

1981 – Il sottomarino sovietico U 137 si aggira nelle coste orientali della Svezia

2002 – Il sindacalista LuizInácio Lula da Silva è eletto presidente del Brasile

2017 – Il Parlamento Catalano, a seguito del referendum del 1º ottobre 2017, dichiara con 70 voti a favore e 10 contrari l’indipendenza dalla Spagna

1962 – Caso Mattei: In una notte burrascosa, l’aereo partito da Catania e diretto a Linate su cui si era imbarcato il presidente dell’Eni, Enrico Mattei, precipitò nelle campagne pavesi di Bascapè, piccolo comune di 1.800 abitanti circa. Con lui persero la vita il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William Mc Hale.

1904 – Inaugurata la metropolitana di New York: Senza di lei la più popolosa città degli Stati Uniti d’America (oltre 8 milioni e 600mila abitanti!) si fermerebbe. Tra le più estese al mondo e l’unica in assoluto a funzionare 24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno, la Metropolitana di New York nacque come progetto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, sulla scia delle prime costruite a Londra e a Parigi

1994 – Pubblicato il primo banner pubblicitario: È il caso di dire «ogni click è denaro», parafrasando un antico adagio. Tutte le volte che un utente aziona il tasto sinistro del mouse su un banner pubblicitario o banner ad (che sta per advertising), questo semplice gesto garantisce un’entrata per il sito web che lo ospita e un collegamento diretto al prodotto reclamizzato.

1954 – Trieste torna italiana: L’orologio segna le 12 quando, in seguito al definitivo ritiro delle truppe angloamericane e al passaggio dei poteri nella mani del generale Edmondo De Renzi, per le strade di Trieste si alza il grido “Italia, Italia” tra centinaia di tricolori che sventolano tra la folla e dalle finestre. Dopo undici anni di dominazione straniera il capoluogo giuliano torna sotto la giurisdizione italiana, per effetto del Memorandum d’Intesa, sottoscritto a Londra ventuno giorni prima.

Nati oggi

1952 – Roberto Benigni: Da toscanaccio più celebre del cinema a poetico declamatore della sublime poesia dantesca, Roberto Benigni è una figura poliedrica della cultura italiana.

1782 – Niccolò Paganini: Considerato il massimo violinista di tutti i tempi, è nato a Genova e scomparso a Nizza, in Francia, a maggio del 1840. Come compositore è indicato tra i principali rappresentanti.

1958 – Simon Le Bon: Icona pop e sex symbol in voga soprattutto nel ventennio 80-90, Simon Le Bon è nato a Bushey, nella parte orientale dell’Inghilterra.

1842 – Giovanni Giolitti: Insigne figura di statista, la lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d’Italia d’inizio Novecento.

Scomparsi oggi:

2013 – Lou Reed: Artista decadente per antonomasia, è tra i pochi che sono riusciti a coniugare la poesia con il rock. Americano di Brooklyn, Lewis Allan Reed soffre fin da piccolo il male di vivere.

1990 – Ugo Tognazzi: Pioniere della comicità televisiva e attore di eccelsa versatilità, sul grande schermo è stato il “conte” della commedia all’italiana. Nato a Cremona e scomparso a Roma.

1962 – Enrico Mattei (57 anni fa): Imprenditore, politico e dirigente pubblico nato ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino. Puntò sull’energia per rilanciare lo sviluppo economico italiano e, nel 1953, fondò l’Eni.

Sei nato oggi? In tutto ciò che fai non lasci nulla al caso, organizzi e programmi ogni momento fin nei dettagli, nel tentativo di riuscire a controllare tutto quello che si muove intorno a te. La prima parte della vita è soggetta a molti alti e bassi; con la maturità, però, diventerai più spontaneo e contemporaneamente raggiungerai stabilità e serenità sia nel lavoro che in amore.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di martedì 27 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Tra poche ore Mercurio comincerà a sfidarti a usare la testa, a pensare sempre a ogni cosa, per questo ora devi regalarti la fantasia. Devi concederti di sognare un po’, e senza sensi di colpa, divertirti a giocare con le immagini, con tutto ciò che non ha forse un senso apparente, ma che ti riscalda il cuore.

Toro

Cosa ci fa una Luna tanto vicina a Nettuno nella tua undicesima casa? Rende migliori i sogni, colora la tua immaginazione per stupirti con piccoli effetti speciali. Fidati delle cose che non conosci, di quelle proposte che ti arriveranno da mondi nuovi, di quelle idee, che chissà, come funzioneranno.

Gemelli

Senti che presto, tra poche ore, il tuo Mercurio sarà nuovamente al tuo fianco, vicino a te e ai tuoi pensieri. Per questo non hai paura di una Luna tanto distratta, perché hai capito che ha ragione, che non c’è proprio nulla di male nel regalarsi un martedì che sia libero, leggero, fatto di invenzioni.

Cancro

Da oggi sembri prendere ancora più coraggio e vivere, da vicino, quel Giove e quel Plutone che ancora si oppongono, ma che almeno scendono a patti. Sarà bellissimo poter condividere le tue idee, i progetti che possano accendere in te la scintilla della passione, delle iniziative migliori.

Leone

Presto Mercurio accenderà in te la voglia di dire quello che pensi, di condividere pensieri e opinioni più spesso e più da vicino. Osserva chi oggi si sentirà capacissimo di fare, chi ti dimostrerà un coraggio speciale, chi non avrà paura di fare tanti sogni. Prendi esempio solo dalle menti libere.

Vergine

Per oggi, sarebbe davvero importante poter scendere a patti con la fantasia, con quell’immaginazione che non sempre ti piace o ti convince. Fallo perché Luna e Giove pensano che questo sia l’unico modo per amare veramente, per non perdere di vista quelle emozioni che ti legano a qualcuno.

Bilancia

Tra poche ore riceverai la visita di Mercurio e di Venere, ti avvicinerai al cielo (o lui si renderà molto meno lontano). Idee, emozioni e sentimenti stanno per diventare qualcosa di speciale, energie delle quali non potrai di certo fare a meno, quelle a cui non vorrai proprio mai rinunciare.

Scorpione

Mercurio, con la sua logica stanca, sta per lasciare il tuo segno (tornerà poi in novembre), per questo puoi davvero concederti un lungo abbraccio con la fantasia. Divertiti insieme a una Luna in vena d sogni, insieme al piacere per le cose che non hanno regole o confini. Non avere paura di raccontare ciò che senti.

Sagittario

Oggi andrai particolarmente d’accordo con la Luna, con quell’energia molto speciale che si muove dentro di te e che ti invita al sogno, al colore, alla bellezza dei pensieri liberi. Fidati di te stessa per non sentirti mai troppo originale. Per oggi le regole del presente le puoi decidere anche tu.

Capricorno

Davvero interessante l’accordo che oggi la Luna troverà con te, con le tue energie più grandi (Giove in particolare). Perché, per una volta, potrai e saprai fidarti della spontaneità, di quelle parole che non si fanno problemi nel dire, nel raccontare o condividere. Fai quello che senti, nessuno ti giudicherà.

Acquario

Non hai bisogno di inventarti qualcosa per stare bene, non c’è alcuna urgenza di sognare, di inventare. Perché tra poche ore Mercurio e Venere saranno dalla tua parte, così che parole, immagini e pensieri diventino tuoi amici. Aspetta di vedere un cielo che si innamorerà anche di te.

Pesci

Oggi davvero sarà una giornata speciale, un martedì che ti somiglierà così tanto da farti spesso sentire la migliore, quella che può fare mille cose (senza problema). Perché la Luna – nei Pesci – ti darà sempre ragione, anche quando i sogni supereranno la realtà, anche quando sarai lontanissima da tutto.