Domenica 27 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 giugno è il 178° giorno del calendario gregoriano. Mancano 187 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Cirillo d’Alessandria (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Accadde Oggi

1721 – Il medico inglese Zabdiel Boylston adotta per la prima volta la tecnica della vaiolizzazione contro il vaiolo su 180 pazienti a Boston

1898 – Joshua Slocum completa la prima circumnavigazione in solitario del globo

1900 – Il medico militare statunitense Walter Reed inizia le sue ricerche per debellare la febbre gialla1905. A bordo della corazzata Potemkin a largo di Odessa, i marinai russi si ribellano e si ammutinano ai comandanti, stanchi delle pessime condizioni igieniche e alimentari. La rivolta si estende rapidamente a tutta la città e l’ammutinamento dei marinai si inserisce nei moti rivoluzionari bolscevichi. L’ammutinamento sulla corazzata è il primo clamoroso gesto di ribellione contro lo zar. Il regista Esenstein nel 1925 ne trarrà l’omonimo film.

1967 – Il primo bancomat entra in funzione a Londra.Chi almeno una volta nella vita non ha ritirato del contante in un bancomat? Quello che oggi appare come un gesto normale non doveva esserlo altrettanto il 27 giugno del 1967, quando venne installato il primo bancomat a Enfield Town (zona nord di Londra) per la Barclays Bank.

1980 – Strage di Ustica: È uno dei grandi misteri irrisolti dell’Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro del DC9 Itavia. L’aereo di Linea Douglas DC9, appartenente alla compagnia aerea Itavia, esplode nei cieli di Ustica. 81 persone perdono la vita. L’aereo si sarebbe trovato, del tutto casualmente, in un triangolo di cielo interessato da operazioni di guerra e sarebbe stato raggiunto e colpito da un missile. Dopo 20 anni di indagini, migliaia di cartelle di atti e quasi 300 udienze processuali, la verità sul caso Ustica non è ancora venuta pienamente alla luce.

1998 – Per la prima volta viene clonato un topo. Accade in un centro di ricerca alle Hawaii.

2003 – Viene introdotta per la prima volta nel codice della strada la norma della patente a punti.

2007 – Tony Blair si dimette da premier del governo britannico. Gli succede Gordon Brown.

2008 – Bill Gates si dimette da amministratore delegato della Microsoft.

Nati

Scomparsi

2016 – Bud Spencer: È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età ed insieme con l’amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il il David di Donatello alla carriera. Nato a Napoli, Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer (scelto per omaggiare l’attore Spencer Tracy e la birra Bud).

2001 – Muore a Los Angeles l’attore Jack Lemmon all’età di 76 anni.

1574. Muore a Firenze Giorgio Vasari, pittore, architetto e storico dell’arte italiana. Fortemente influenzato da Michelangelo e da Andrea del Sarto, la sua formazione artistica si basa sul primo manierismo, su Michelangelo, Raffaello e la cultura veneta. A lui è attribuita la paternità del termine “rinascita”.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 27 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Sono giornate importanti, possono rappresentare la possibilità del riscatto per te. Se devi iniziare un nuovo progetto non esitare.

Toro: Le relazioni tra genitori e figli devono essere in un certo qual modo tutelate, perchè questo è un momento in cui può nascere perplessità. Forse si desidera qualcosa che, almeno per il momento, non si può avere.

Gemelli: La tua mente a volte fa brutti scherzi e rischi di star male guardandoti indietro, devi capire che il futuro e ciò che ti aspetta è davanti a te. Oggi incontri piacevoli e importanti che rassereneranno il vostro cammino.

Cancro: Ti senti come se dovessi scalare la vetta e pian piano stai cercando di affrontare tutte le prove. La cosa più importante, però, è quella di tenere a bada i nervi e le tensioni e guardare ai prossimi impegni con fiducia.

Leone: Giornata abbastanza deludente dal punto di vista fisico. Vieni da giorni molto duri che ti hanno stressato a livello fisico.

Vergine: I sentimenti sono troppo importanti per te, c’è stata una vera e propria crisi ora la situazione va decisamente meglio. Voi, però, continuate a metterci tutto l’impegno e la dedizione possibili.

Bilancia: Potresti ricevere una bella notizia, anche all’ultimo minuto. Questo ovviamente vale per tutti gli ambiti della tua vita da quello professionale a quello personale.

Scorpione: Hai fissato bene l’obiettivo e molto probabilmente ti sei dato anche una scadenza entro quale raggiungerlo. Se da un lato questo vi sprona a dare il massimo ogni giorno, dall’altro potrebbe mettervi un po’ di agitazione. Rimanete calmi.

Sagittario: In alcuni casi vi capita di parlare troppo o a sproposito e questo a volte crea delle tensioni con le persone che vi stanno intorno. Se c’è, poi, una storia che non funziona la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente. Il consiglio: riflettete bene prima di agire.

Capricorno: Giornata molto interessante, favorisce tutti quelli che vogliono vivere lontano da un passato difficile e che sono riusciti con molta fatica a costruirsi un presente e un futuro migliori.

Acquario: Non hai una gran voglia di stringere nuovi rapporti con le persone. Il consiglio per affrontare al meglio questa giornata è quello di non forzare la mano con le persone con le quale non abbiamo un rapporto molto stretto.

Pesci: Sarà la giornata giusta per un confronto che aspetti da tempo. Non lasciarti scappare il treno visto che domani sarà una giornata molto conflittuale.