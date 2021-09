Domenica 26 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 settembre è il 269º giorno del calendario gregoriano. Mancano 95 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Cosma e Damiano (Martiri)

Accadde Oggi

1580 – Sir Francis Drake circumnaviga il globo.

1687 – Il Partenone di Atene viene parzialmente distrutto da un’esplosione causata dal bombardamento condotto dalle forze Veneziane guidate da Francesco Morosini, che stavano assediando i Turchi ottomani.

che stavano assediando i Turchi ottomani. 1960 – A Chicago si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza USA (Richard Nixon e John F. Kennedy) trasmesso per televisione.

1969 – L’album dei Beatles, Abbey Road viene pubblicato nel Regno Unito.

viene pubblicato nel Regno Unito. 1980 – Una bomba fatta esplodere vicino all’ingresso dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera dal neonazista Gundolf Köhler uccide 13 visitatori e ne ferisce altri 200.

1986 – Primo numero di Dylan Dog : Una giovane vedova che vede comparire il marito con l’aspetto di uno zombie si rivolge disperata all’investigatore Dylan Dog, che inizia le indagini accompagnato da Groucho, inseparabile assistente dalla battuta fulminante.

: Una giovane vedova che vede comparire il marito con l’aspetto di uno zombie si rivolge disperata all’investigatore Dylan Dog, che inizia le indagini accompagnato da Groucho, inseparabile assistente dalla battuta fulminante. 1997 – Terremoto in Umbria e Marche : Alle 2,33 e alle 11,42 due forti scosse rispettivamente di magnitudo 5.8 e 6.1 della scala Richter, con epicentro a Foligno, colpirono diverse zone dell’Umbria e delle Marche..

: Alle 2,33 e alle 11,42 due forti scosse rispettivamente di magnitudo 5.8 e 6.1 della scala Richter, con epicentro a Foligno, colpirono diverse zone dell’Umbria e delle Marche.. 2002 – Il Joola, un traghetto senegalese sovraccarico affonda nell’oceano al largo della costa del Gambia; più di 950 morti.

2006 – Il Vaticano scomunica l’arcivescovo Mons. Emmanuel Milingo insieme ai quattro vescovi da lui ordinati, in quanto sposati.

Nati

Sei nato oggi? Brilli per intelligenza e coraggio anche se, qualche volta, ti fai trascinare un po' troppo dall'impulsività. Nel lavoro le tue possibilità di riuscita sono alte, ma bada ad aiutare la fortuna con un impegno costante. In amore i successi non mancheranno; se però cerchi un affetto stabile, devi imparare a contenere la tua volubilità.

Scomparsi oggi:

2008 – Paul Newman (12 anni fa): Gli occhi blu più famosi di Hollywood sono i suoi. Lui è uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. Nato a Shaker Heights, nell’Ohio, e morto a Westport nel 2008.

1973 – Anna Magnani (47 anni fa): «Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele!». In questa frase c’è la vera, grande, anima di Nannarella (suo nome d’arte), che aveva la stessa spontaneità e forza drammatica sul set come nella vita reale.

1990 – Alberto Moravia (30 anni fa): Un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell’esistenzialismo, cui aderì guardando all’insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma.

Oroscopo del giorno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Che si tratti di esprimere la tua originalità o di mostrare quello che hai cominciato, oggi non è comunque la giornata adatta per dimostrare le tue reali potenzialità. Uno dei motivi per cui trovi interesse nel tuo lavoro è che riesci a metterci la tua personalità. Questo ti dà la sensazione di non ripetere ogni giorno le stesse cose.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell’attenzione. Le persone della tua cerchia che oggi si metteranno in luce, se ne pentiranno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vorresti dare l’impressione di avere tutto sotto controllo e di essere pronto a gestire qualsiasi cosa. Non essere troppo arrogante, un’eccessiva fiducia in te stesso potrebbe portare la sua dose di guai. È meglio guardare al futuro con ottimismo, certo, ma restando con i piedi per terra e mantenendo uno spirito critico nei confronti di se stessi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi l’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Anche la persona a te più vicina potrà sentirsi schiacciata, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Sarai chiaro, netto e preciso nel prendere la tua decisione. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): avrai bisogno di concentrare tutte le tue capacità sul lavoro, anche se gli sforzi supplementari potrebbero rivoltarsi contro di te. Il tuo carico di lavoro è ancora piuttosto abbondante, e questo potrebbe mettere in imbarazzo i tuoi colleghi, anche se ne hai terminato una buona parte.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni. Il tuo ottimismo strabordante in qualche misura scoraggia il tuo entourage a condividere il suo parere con te, soprattutto se questo è un po’ ai margini delle convenzioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ti senti un po’ ansioso perché hai l’impressione che qualcuno non sia del tutto sincero con te. Un po’ come se conoscessi intimamente un amico e che tutto ad un tratto notassi dei dettagli che non si addicono minimamente al personaggio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questo periodo sei molto leale con le persone che meritano, pronto a batterti per loro in caso di bisogno. Del resto, sei una persona che non sopporta l’ipocrisia. La minima bugia ti fa quasi arrabbiare, fai fatica a digerire anche quelle ‘per la giusta causa’.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l’autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ti sentirai un po’ infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): I tuoi amici contano molto per te, ma oggi potrebbero essere un po’ di intralcio. Hai già abbastanza problemi tuoi e poco tempo da dedicare agli altri. Sarebbe meglio dirlo in modo semplice e rispettoso che oggi non è il momento più adatto per trascorrere del tempo insieme, anche se ti viene proposto qualcosa di invitante.