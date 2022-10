Mercoledì 26 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 ottobre è il 299º giorno del calendario gregoriano. Mancano 66 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Evaristo (Papa e Martire)

Accadde oggi

1726 – Pubblicati “I viaggi di Gulliver” : Bristol, 4 maggio 1699: il chirurgo Gulliver salpa in direzione delle Indie Occidentali ma un temporale lo fa naufragare sull’isola di Lilliput; si risveglia il mattino dopo sulla spiaggia, legato in tutto il corpo e circondato da piccoli uomini, che appaiono come formiche al suo cospetto. Comincia così la prima di una serie di avventure raccontate ne I viaggi di Gulliver, capolavoro dello scrittore irlandese Jonathan Swift, pubblicato a Londra il 26 ottobre del 1726. A curarne la pubblicazione fu l’editore Benjamin Motte, che ricevette segretamente il manoscritto, il cui autore si celava dietro lo pseudonimo Dr Lemuel Gulliver

. Al generale, che gli consegna il Regno delle Due Sicilie conquistato alla testa dei Mille, e lo saluta Re, Vittorio Emanuele II chiede di fermare la conquista, per scongiurare un possibile intervento di Napoleone III in Italia. 1863- A Ginevra viene ufficialmente fondata la Croce Rossa Internazionale . L’istituzione prende l’avvio da un’idea di Jean Henri Dunant che, insieme ad altri quattro cittadini svizzeri, aveva creato l’anno precedente il Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti, comunemente chiamato Comitato dei cinque.

. L’istituzione prende l’avvio da un’idea di Jean Henri Dunant che, insieme ad altri quattro cittadini svizzeri, aveva creato l’anno precedente il Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti, comunemente chiamato Comitato dei cinque. 1890- Muore improvvisamente a Firenze Carlo Collodi . Nato nel 1826, il papà di Pinocchio a partire dal luglio 1881 pubblica le avventure del burattino più famoso del mondo. All’opera, tradotta in 260 tra lingue e dialetti, sono ispirati due celebri film di Luigi Comencini e di Roberto Benigni.

. Nato nel 1826, il papà di Pinocchio a partire dal luglio 1881 pubblica le avventure del burattino più famoso del mondo. All’opera, tradotta in 260 tra lingue e dialetti, sono ispirati due celebri film di Luigi Comencini e di Roberto Benigni. 1921 – Nella Basilica di Aquileia Maria Bergamas è chiamata a scegliere il corpo del soldato caduto nella Grande Guerra che diventerà Il Milite Ignoto.

1940 – A Roma viene inaugurata la stazione ferroviaria Ostiense, progettata dall’architetto Roberto Narducci. La stazione nasce da una struttura precedente che lo stesso Narducci aveva progettato nel 1938 per la visita di Adolf Hitler in Italia

1944 – Nasce la RAI : Caduto il regime fascista, il governo provvisorio degli alleati decise, in diversi settori, di cancellare nomi e simboli che rimandassero al “Ventennio”. L’EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) viene divisa in due reti: una nell’Italia liberata l’altra nel centro-nord e assume la denominazione di RAI (Radio Audizioni Italia).

L’italo-americano batte per ko all’8° ripresa al Madison Square Garden, avviandosi alla corona di . 1954- 1954 – Trieste torna italiana : L’orologio segna le 12 quando, in seguito al definitivo ritiro delle truppe angloamericane e al passaggio dei poteri nella mani del generale Edmondo De Renzi, per le strade di Trieste si alza il grido “Italia, Italia” tra centinaia di tricolori che sventolano tra la folla e dalle finestre. Dopo undici anni di dominazione straniera il capoluogo giuliano torna sotto la giurisdizione italiana, per effetto del Memorandum d’Intesa, sottoscritto a Londra ventuno giorni prima.

Debutta un nuovo aereo commerciale con motori a reazione: è il in grado di coprire la rotta New York-Parigi in 8 ore e 41 minuti. 1958. Il cardinale patriarca di Venezia Angelo Roncalli viene scelto dal Conclave come nuovo Papa e assume il nome di Giovanni XXIII .

Il cardinale patriarca di Venezia viene scelto dal Conclave come nuovo Papa e assume il nome di . 1965. La regina d’Inghilterra nomina baronetti i Beatles.

La regina d’Inghilterra nomina 1997. Entra in vigore il trattato di Schengen, che abolisce i controlli alla frontiera per i cittadini degli Stati europei nel nome della libera circolazione delle persone e delle merci.

Entra in vigore il che abolisce i controlli alla frontiera per i cittadini degli Stati europei nel nome della libera circolazione delle persone e delle merci. 2002. Una irruzione delle “teste di cuoio” russe nel teatro Dubrovka di Mosca mette fine al sequestro di 700 ostaggi ad opera di terroristi ceceni. Nell’operazione vengono uccisi 50 terroristi , ma perdono la vita anche 150 ostaggi.

Una irruzione delle “teste di cuoio” russe nel mette fine al ad opera di terroristi ceceni. Nell’operazione vengono uccisi , ma perdono la vita anche 2016 – Due scosse sismiche al confine tra Umbra e Marche colpiscono in particolare Castelsantangelo sul Nera e Ussita , due mesi dopo il terremoto che aveva distrutto in particolare Amatrice?

– Due al confine tra Umbra e Marche colpiscono in particolare , due mesi dopo il terremoto che aveva distrutto in particolare Amatrice? 2017 – Jacinda Ardern diventa il Primo Ministro della Nuova Zelanda ed il Primo Ministro donna più giovane della storia

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 26 ottobre: amore e lavoro alle stelle. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore non è la giornata giusta per risolvere i problemi, meglio rimandare. Sul lavoro, non rinunciare a qualcosa, prenditi il tempo necessario per riflettere e agire!

Toro – Cerca di tenere il lavoro fuori e lontano dalla tua vita sentimentale perché potresti creare delle tensioni inutili con il partner. Sul lavoro, occhio alle polemiche, entro venerdì bisognerà mettere in chiaro delle cose!

Gemelli – In amore più ci avviciniamo al mese di novembre più ci saranno belle opportunità da sfruttare. Sul lavoro, chi è rimasto fermo per un po’ di tempo ora può ripartire e la stagione che si prospetta è molto positiva, non farti condizionare da nessuno! Decidi con la tua testa!

Cancro – La Luna oggi è dalla tua parte e la giornata è giusta per chiedere spiegazioni in amore. Favoriti gli incontri, ma non pensare al passato. Sul lavoro, chi si mostrava più forte in realtà non sta portando avanti grandi successi e questo ti dà un po’ di soddisfazione!

Leone – La Luna dal 29 sarà dalla tua parte e il mese prometterà bene in amore. Sul lavoro, occhio a chi si tira indietro e non mantiene le promesse!

Vergine – Sta per arrivare novembre e tanti problemi sentimentali finalmente si risolveranno. Sul lavoro, è il momento di pensare al futuro: sei concreto, pragmatico e sai come portare avanti le nuove idee!

Bilancia – In amore la giornata non è delle migliori, occhio alle discussioni con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete. Sul lavoro, se hai un appuntamento meglio partire con anticipo per evitare intoppi e problemi!

Scorpione – Buone notizie in amore, la giornata è ottima per vivere belle emozioni. Sul lavoro, cerca di essere più deciso e di non arrabbiarti troppo, non ne vale la pena!

Sagittario – La Luna non è più contraria e questo porta belle notizie in amore, potrebbero nascere storie durature. Sul lavoro, dopo un periodo buio arrivano belle notizie, ma cerca di essere un altro po’ paziente e tutto procederà per il verso giusto!

Capricorno – In amore giusto qualche piccolo disagio, ma tutto risolvibile. Sul lavoro, un appuntamento importante è stato confermato e questo ti crea un po’ di agitazione!

Acquario – L’amore promette bene, cerca però di non fare polemiche inutili e sterili. Sul lavoro, stai facendo i conti con una spesa improvvisa e c’è un contrattempo da sbrigliare.

Pesci – Se vuoi parlare di cose importanti fallo nei prossimi giorni, forza. Sul lavoro, cerca di realizzare un progetto e per il futuro arriveranno belle novità!

Nati il 26 ottobre

Sei nato oggi? Le emozioni del momento e gli impulsi improvvisi guidano la tua vita che è sempre molto movimentata. A volte prendi decisioni sbagliate, ma, al momento giusto, riesci sempre ad avere quel colpo di fortuna che, soprattutto nel lavoro, rimette tutto a posto. In amore sei estremamente generoso: dai molto, non badi a quel che ricevi in cambio e in questo modo ti assicuri la felicità.

1871 – Trilussa: Della natia Roma è stato per oltre mezzo secolo il principale cantore in versi. Registrato all’anagrafe come Carlo Alberto Salustri, si affermò come poeta.

1947 – Hillary Clinton: Nata a Chicago, nell’Illinois, è il volto femminile più popolare del panorama politico statunitense, di cui è protagonista dal 2001, prima come senatrice fino al 2009.

1960 – Carlo Lucarelli: Scrittore noir di successo e volto noto della TV italiana, il suo mestiere è indagare e raccontare la “metà oscura” delle cose. Nato a Parma.

1916 – François Mitterrand: Per i suoi connazionali è stato Monsieur le Président e per mezzo secolo un esponente di primo piano della vita istituzionale francese.