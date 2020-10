Lunedì 26 ottobre 2020:accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 ottobre è il 299º giorno del calendario gregoriano (il 300º negli anni bisestili). Mancano 66 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

740 – Un terremoto colpisce Costantinopoli, seminando morte e distruzione

1377 – Stefano Tvrtko I Kotromanić viene incoronato Re di Bosnia

1440 – Gilles de Rais e i suoi complici vengono impiccati per aver ucciso tra le 80 e le 200 persone

1860 – I mille (nucleo dell’Esercito meridionale) di Garibaldi incontrano l’esercito dei Savoia a Teano, dopo aver conquistato il Regno delle Due Sicilie (Incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II)

1863 Fondazione della The Football Association inglese, che segna la nascita del calcio moderno Fondazione della Federazione Internazionale della Croce Rossa

1881 – A Tombstone, Arizona, ha luogo la sparatoria all’O.K. Corral

1896 – Ad Addis Abeba, viene firmato il trattato di pace tra Regno d’Italia ed Impero d’Etiopia

1905 – La Norvegia diventa indipendente dalla Svezia

1921 – Nella Basilica di Aquileia Maria Bergamas è chiamata a scegliere il corpo del soldato caduto nella Grande Guerra che diventerà Il Milite Ignoto.

1940 – A Roma viene inaugurata la stazione ferroviaria Ostiense, progettata dall’architetto Roberto Narducci. La stazione nasce da una struttura precedente che lo stesso Narducci aveva progettato nel 1938 per la visita di Adolf Hitler in Italia

1954 – Ritorno di Trieste all’Italia

1965 – I Beatles vengono nominati baronetti, Membri dell’Ordine dell’Impero Britannico

1984 – A Baby Fae viene trapiantato il cuore di un babbuino

1999 – La Camera dei Lord britannica vota la fine del diritto ereditario di votare nella camera alta del parlamento

2001 – Gli Stati Uniti approvano il controverso USA PATRIOT Act

2002 – Fine della crisi del Teatro Dubrovka di Mosca: circa 50 ribelli ceceni e 150 ostaggi, muoiono quando i commando russi irrompono nel teatro della Casa della Cultura di Mosca, che era stato occupato dai ribelli tre giorni prima

2017 – Jacinda Ardern diventa il Primo Ministro della Nuova Zelanda ed il Primo Ministro donna più giovane della storia

1944 – Nasce la RAI: Caduto il regime fascista, il governo provvisorio degli alleati decise, in diversi settori, di cancellare nomi e simboli che rimandassero al “Ventennio”.

1726 – Pubblicati “I viaggi di Gulliver”: Bristol, 4 maggio 1699: il chirurgo Gulliver salpa in direzione delle Indie Occidentali ma un temporale lo fa naufragare sull’isola di Lilliput; si risveglia il mattino dopo sulla spiaggia, legato in tutto il corpo e circondato da piccoli uomini, che appaiono come formiche al suo cospetto. Comincia così la prima di una serie di avventure raccontate ne I viaggi di Gulliver, capolavoro dello scrittore irlandese Jonathan Swift, pubblicato a Londra il 26 ottobre del 1726. A curarne la pubblicazione fu l’editore Benjamin Motte, che ricevette segretamente il manoscritto, il cui autore si celava dietro lo pseudonimo Dr Lemuel Gulliver

1954 – Trieste torna italiana: L’orologio segna le 12 quando, in seguito al definitivo ritiro delle truppe angloamericane e al passaggio dei poteri nella mani del generale Edmondo De Renzi, per le strade di Trieste si alza il grido “Italia, Italia” tra centinaia di tricolori che sventolano tra la folla e dalle finestre. Dopo undici anni di dominazione straniera il capoluogo giuliano torna sotto la giurisdizione italiana, per effetto del Memorandum d’Intesa, sottoscritto a Londra ventuno giorni prima.

Santi del giorno: Sant’Evaristo (Papa e Martire)

Nati il 26 ottobre

1871 – Trilussa: Della natia Roma è stato per oltre mezzo secolo il principale cantore in versi. Registrato all’anagrafe come Carlo Alberto Salustri, si affermò come poeta.

1947 – Hillary Clinton: Nata a Chicago, nell’Illinois, è il volto femminile più popolare del panorama politico statunitense, di cui è protagonista dal 2001, prima come senatrice fino al 2009.

1960 – Carlo Lucarelli: Scrittore noir di successo e volto noto della TV italiana, il suo mestiere è indagare e raccontare la “metà oscura” delle cose. Nato a Parma.

1916 – François Mitterrand: Per i suoi connazionali è stato Monsieur le Président e per mezzo secolo un esponente di primo piano della vita istituzionale francese.

Scomparsi

1890 – Carlo Collodi: È il papà del burattino più famoso della storia, ma la sua attività abbracciò diversi generi, dal giornalismo al teatro. Nato a Firenze e ivi morto nel 1890.

Sei nato oggi? Le emozioni del momento e gli impulsi improvvisi guidano la tua vita che è sempre molto movimentata. A volte prendi decisioni sbagliate, ma, al momento giusto, riesci sempre ad avere quel colpo di fortuna che, soprattutto nel lavoro, rimette tutto a posto. In amore sei estremamente generoso: dai molto, non badi a quel che ricevi in cambio e in questo modo ti assicuri la felicità.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di lunedì 26 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Se non ce la puoi fare con la logica e con l’azione allora provaci con l’intuito. Accettando tutto ciò che non puoi controllare, quelle cose che ti sfuggono senza un perché, forse per definizione. Trova insomma il modo per arrivarci, per farcela in ogni modo, perché tanto ti riuscirà di farlo.

Toro

Grazie alla Luna – oggi in posizione favorevole e davvero carica di idee tutte per te – nelle prossime ore riuscirai a dire ciò che Mercurio da tempo ti impedisce di pensare. Fallo però senza fretta, senza l’ambizione di dover per forza cambiare ogni cosa. Lascia che tutto vada come deve, come la Luna ha deciso.

Gemelli

Interessante questa giornata, questo lunedì in cui davvero la Luna farà la sua parte, in cui le emozioni avranno sempre un ruolo importante. Succederà che tu riesca a fare pace con le tue insicurezze, che tu possa trovare un senso ai quei dubbi che Mercurio, da tempo, ti infligge, che fa tuoi.

Cancro

Quando la Luna decide di rendere tutto facile e armonico, per te, che sei fatta della sua stessa energia, è sempre un bel giorno, un momento di festa. Nelle prossime ore sarà davvero facilissimo conciliare idee e sentimenti, trovare il modo per non sbagliarti con i pensieri, con le cose che dirai, con i tempi.

Leone

Qualcuno oggi potrebbe aiutarti a capire meglio quelle cose che, solo ieri, l’incontro tra Sole e Mercurio non ti aveva spiegato, non aveva chiarito. La Luna proverà a farti vivere un lunedì chiaro, calibrato, capace di farti sentire a posto con le idee, con le azioni e i pensieri. Un bel modo per iniziare la settimana.

Vergine

Usa quella Luna oggi in opposizione per provare a risolvere qualcosa, per parlare con qualcuno di tutto ciò che non ti funziona, che non ti piace o non ti convince abbastanza. Perché oggi avrai la voglia e l’energia per poterlo fare, perché tutto sarà abbastanza facile, possibile, a portata di stelle.

Bilancia

Il lunedì è un po’ come l’autunno, come il momento a cui rimandiamo cose e compiti. Per questo oggi ti troverai a dover gestire una piccola cosa, un problema (non importante), ma dovendolo fare con la testa, usando una logica precisa, un impegno costante. Fallo e basta, poi non ci penserai più.

Scorpione

Due i poli energetici che decidono la qualità del tuo tempo attuale: da una parte la Luna con Nettuno, forza che ti vorrebbe sempre pronta a sognare, sensibile solo ai sentimenti. E poi un Sole e un Mercurio talmente vicini da obbligarti a fare i conti con una logica che non funziona. Non importi il controllo.

Sagittario

Una Luna intensa e profonda, oggi ti chiederà di chiarire qualcosa con una persona che ami, a cui tieni. Perché ci sono situazioni e messaggi che hanno bisogno di essere migliorati, che puoi rendere più funzionali per non dover poi affrontare un problema o un’incomprensione. Mettici buona volontà.

Capricorno

Se dire e parlare in modo logico è diventato un esercizio troppo complicato o difficile (Mercurio davvero non funziona, non ti aiuta a esprimere), allora provaci con il cuore, con quelle emozioni che spesso fai fatica a dimostrare. L’importante sarà non voler capire ogni cosa in modo razionale, non funzionerebbe.

Acquario

Oggi, grazie a una Luna che davvero ti aiuta a fare mille cose e a impegnarti con una grande forza di volontà, potrai risolvere più di un problema, gestire qualche insicurezza. Perché sei fatta di pensiero, ma sarà grazie all’emozione se potrai ottenere un risultato, raggiungere un obiettivo.

Pesci

Oggi la Luna si troverà nel tuo segno, e sarà davvero una Luna molto Pesci! Scontato? Mica tanto, perché oggi il pianeta potrà esprimere tutta la tua energia migliore, usando quell’intuito e quella sensibilità che fanno parte del tuo DNA più vero. Fidati delle emozioni, poi arrivaci a modo tuo.