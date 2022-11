Sabato 26 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 novembre è il 330° giorno dell’anno, 48ª settimana. Alla fine mancano 35 giorni.

Santi del giorno: San Silvestro Guzzolini (Abate)

Etimologia: Silvestro, Derivante dal latino “Silvester”, che vuol dire “che vive nelle selve, nei boschi”, è un nome attestato solo in epoca cristiana e deve la sua fama a vari santi. Attualmente è discretamente diffuso in tutta la penisola.

Accadde Oggi

1941- Franklin Delano Roosevelt firma un decreto che stabilisce il quarto giovedì di novembre come giorno del ringraziamento negli Stati Uniti .

Venduta a Boston la prima macchina fotografica . 1956- I servizi segreti, italiano e americano, sottoscrivono un accordo relativo all’organizzazione della rete clandestina denominata “Stay Behind“ . Sono le basi dell’operazione “Gladio” , che ha l’obiettivo di svolgere in Italia attività di controllo e contrasto del Partito Comunista nel caso di un’espansione sovietica in Europa occidentale.

Proposto l’ dopo il drammatico sequestro di , al quale i banditi hanno tagliato un orecchio per ottenere il riscatto richiesto. 1980- Tre giorni dopo la tragedia del terremoto in Irpinia , il presidente della Repubblica, Sandro Pertini , si reca nella zona colpita per portare la sua solidarietà alle popolazioni, Pertini disse: “Qui non c’entra la politica, qui c’entra la solidarietà umana. Tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura perché, credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi”.

La vince la . 2000– Muore Carlo Simi , architetto, scenografo e costumista italiano. Simi collabora a lungo con il regista Sergio Leone, per il quale realizza la scenografia di film come “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta in America”.

1922 – Scoperta la tomba di Tutankhamon: «Finalmente fatto straordinaria scoperta nella Valle STOP Grandiosa tomba con sigilli intatti STOP Ricoperto tutto fino vostra venuta STOP Congratulazioni». Con questo telegramma l’archeologo Howard Carter, agli inizi di novembre, comunica all’amico e mecenate Lord Carnarvon la più importante scoperta della storia dell’archeologia: la tomba del faraone Tutankhamon!

1942 – Esce nelle sale “Casablanca”: Poche frasi nella storia del cinema hanno la forza evocativa di «Suonala, Sam. Suona “Mentre il tempo passa”», entrata nel linguaggio comune di artisti, scrittori e persone comuni. Ma è soltanto uno dei tanti aspetti che, nel tempo, hanno reso leggendario il film Casablanca e i suoi interpreti.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 26 novembre: amore e lavoro di questo magico giorno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – In amore non sono esclusi dei colpi di fulmine, attenzione! Sul lavoro invece hai dei validi progetti per il futuro.

Toro – In amore eventuali chiarimenti potranno essere affrontati nella giornata di domenica. Sul lavoro invece non tirarti indietro e fai valere le tue esigenze.

Gemelli – In amore sono favoriti gli incontri grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece da qualche tempo occore fare buon viso a cattivo gioco.

Cancro – In amore è il momento migliore per fare incontri interessanti. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare ruolo.

Leone – In amore ci saranno incontri piuttosto emozionanti, non farti cogliere impreparato. Sul lavoro invece soddifazioni in arrivo.

Vergine – Buon momento per l’amore con la Luna nel segno. Sul lavoro invece novità in arrivo, fatti trovare pronto!

Bilancia – In amore il 29 e il 30 la Luna sarà nel segno, potrai vincere una sfida. Sul lavoro invece dovrai affrontare qualche spesa di troppo.

Scorpione – In amore oggi sarà facile perdere la pazienza, attenzione. Sul lavoro invece cerca di organizzare al meglio tutti gli impegni.

Sagittario – Se sei interessato ad una persona oggi prova ad avvicinarla. Sul lavoro invece hai molte idee in mente, ma solo una si rivelerà quella giusta.

Capricorno – In amore dovresti fermarti a riflettere, non farti sopraffare dalla frenesia di queste giornate. Sul lavoro invece sii deciso, questo è il momento giusto per fare scelte importanti.

Acquario – In amore, l’opposizione della Luna consiglia prudenza. Sul lavoro invece cerca di non strafare.

Pesci – In amore devi fare attenzione alle questioni economiche rimaste irrisolte. Sul lavoro invece temporeggia prima di dare risposte importante.

Nati il 26 novembre

Sei nato oggi? Laborioso ed onesto, dotato di inventiva e creatività, sei molto apprezzato da chi ti circonda. A volte però il tuo ottimismo ti porta, sia nel lavoro che in amore, a concedere la tua fiducia a persone che non la meritano. Col tempo diventerai più cauto e selettivo e troverai sia collaboratori affidabili che un partner in grado di renderti felice.

1939 – Tina Turner: Conosciuta come la Tigre del rock, è una star della musica mondiale, con più di mezzo secolo di carriera alle spalle e circa 100 milioni di dischi venduti. Nata come Anna Mae Bullock a Natbush, nel Tennessee, si fa notare già a 10 anni per la potenza delle corde vocali, cantando nel coro della chiesa. La sua carriera musicale comincia nel 1958, nel segno del sodalizio artistico e sentimentale con il musicista Ike Turner.

1922 – Charles Schulz: Fumettista famoso in tutto il mondo per aver creato la striscia a fumetti più popolare di sempre. Dal carattere timido e riservato, ha combattuto come soldato nella Seconda guerra mondiale e, dopo aver lasciato l'esercito nel 1945, ha lavorato come insegnante. È dalla sua fantasia che sono nati i Peanuts (pubblicati per la prima volta il 2 ottobre 1950), ispirati all'infanzia dell'autore. Diversi i tratti in comune specialmente con Charlie Brown: il lavoro dei genitori, padre barbiere e madre casalinga; un cane come inseparabile amico; il carattere timido e introverso; l'essere innamorato di una ragazzina dai capelli rossi. I Peanuts sono stati pubblicati per circa cinquant'anni, senza alcuna interruzione, fino al suo ritiro dall'attività, avvenuto nel 1999 a causa di un ictus ischemico, seguito da un cancro.

1871 – Luigi Sturzo: Figura simbolo dell’antifascismo, don Luigi Sturzo fu il teorizzatore e il principale promotore dell’impegno dei cattolici in politica, preparando il terreno ai futuri partiti e movimenti d’ispirazione cristiana.

1930 – Aldo Biscardi: Nato a Larino, in provincia di Campobasso, e morto a Roma nell’ottobre 2017, è stato un conduttore televisivo, celebre per il programma, da lui ideato, prima in RAI Il processo del Lunedì.